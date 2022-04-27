 巴基斯坦一嫌犯被捕 被指计划袭击中国人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.05.2022

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时政风云

巴基斯坦一嫌犯被捕 被指计划袭击中国人

上个月巴基斯坦南部发生爆炸袭击，致3名中国公民和1名巴基斯坦人死亡，这周巴基斯坦安全部队逮捕了一名有意袭击中国人的妇女。在昨天中巴双方总理通话中，巴基斯坦总理谢里夫承诺，会为中国公民提供最大限度的安全保障。

Pakistan Karachi | Explosion an der Universität

上个月卡拉奇大学发生了爆炸攻击，巴总理谢里夫承诺会提供中国公民安全保障

（德国之声中文网）巴基斯坦当局周一（5月16日）表示，安全部队根据情报逮捕了一名妇女，据称她正计划袭击在西南地区从事建筑项目的中国公民。

俾路支省的反恐部门宣布了此次逮捕，并且在一份声明中指出，这名妇女是俾路支省解放军的成员。该组织是分离主义组织，声称对4月底一名女性自杀炸弹手在卡拉奇大学的袭击事件负责。

上月底爆炸攻击导致4死

位于巴基斯坦南部的卡拉奇大学4月26日发生爆炸攻击，校内孔子学院一辆班车遭遇炸弹袭击，共造成3名中国籍教师与1名巴基斯坦公民等4人死亡。爆炸案发生后，中国外交部发布声明称事件为「自杀式恐怖袭击」。

Pakistan Explosion Gelände einer Universität in Karachi

包含卡拉奇大学孔子学院院长等3名中国人在4月底的炸弹袭击中遇难

中巴总理通话

巴基斯坦总理谢里夫（Shahbaz Sharif）和中国国务院总理李克强在周一的逮捕行动几个小时后通了电话。李克强指出，中方对于之前卡拉奇中国公民受袭事件感到震惊和愤慨。希望巴方尽快将凶手绳之以法，抚慰遇难人员亲属和伤者，全面加强对在巴中方机构和人员的安保措施。

谢里夫就此事向李克强表示哀悼，他强调巴方强烈谴责恐怖主义，珍视在巴中方人员生命安全，将中方伤亡人员视作自己的同胞不作区分，并承诺为中国人提供最大限度的安全保障。

数千中国人在巴协助「中巴经济走廊」

数以千计的中国工程师、专家和劳工正在为近年来在巴基斯坦启动的「中巴经济走廊」项目工作，该项目是中国价值数十亿美元的「一带一路」倡议的一部分。

相关阅读——中国投资：巴基斯坦的经济命脉

与此同时，高级警官Ali Mardan Khoso说，周一在卡拉奇发生了爆炸案，造成一名女性路人死亡，另有13人受伤。没有人立即声称对这次袭击负责，但怀疑是俾路支省的分离主义武装分子所为，他们一直在那里发动小规模叛乱。

（美联社、路透社、新华社）

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  • Seit 1999 steht die Ringbahn Karachis still. Davor hat sie die Vororte mit den Industrie- und Wirtschaftszonen der Stadt verbunden.

    中国帮忙，卡拉奇修环线铁路

    车站废弃多年

    自1999年起，卡拉奇环线就停止了运行。该线路将这个巴基斯坦南部港口城市的工业区与经济区连接了起来。卡拉奇是巴基斯坦人口最多的城市，据估计，这里生活着2000万人。然而该市没有完善的公共交通系统。

  • Die Bahnlinie soll dabei helfen, den chaotischen Straßenverkehr zu entlasten und die massive Luftverschmutzung zu reduzieren.

    中国帮忙，卡拉奇修环线铁路

    混乱的交通

    这条环线旨在改善卡拉奇混乱的道路交通，减少严重的环境污染。

  • Ein Großteil der 43 Kilometer langen Gleisanlagen existiert nach wie vor. Allerdings haben Menschen nach Stilllegung der Bahnstrecke unmittelbar neben und sogar auf den Gleisen gebaut.

    中国帮忙，卡拉奇修环线铁路

    铁轨已被覆盖

    43公里环线铁轨的绝大部分还是在的，然而在环线停运后，很多人在铁轨旁、甚至铁轨上直接施工、盖房。

  • Nach offiziellen Schätzungen müssen etwa 5000 Häuser und mehr als 7000 andere Behausungen entlang der ehemaligen Bahnstrecke abgerissen werden. Das Projekt soll trotz aller Widerstände noch dieses Jahr beginnen.

    中国帮忙，卡拉奇修环线铁路

    拆迁问题

    根据官方估计，铁路沿线的5000幢房屋、7000座其他建筑物将被拆除。尽管遭到反对，该项目仍然将在今年开始动工。

  • Im April 2017 kam es bei der Räumung eines Slums zu gewalttätigen Protesten. Anwohner lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei und zündeten Planierraupen an.

    中国帮忙，卡拉奇修环线铁路

    居民抵制

    2017年4月，对贫民窟的清理、拆迁引发了暴力抗议事件。居民与警方展开了巷战，并放火烧推土机。

  • Die neue Ringbahn in Karachi ist Teil der Seidentraße-Initative Chinas. Das Geld stammt aus dem Fonds des chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridors (CPEC).

    中国帮忙，卡拉奇修环线铁路

    “新丝路”的一部分

    卡拉奇的这条新环线是中国“一带一路”计划的一部分，其资金来自于中巴经济走廊项目。

    作者: Rodion Ebbighausen


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