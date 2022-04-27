巴基斯坦一嫌犯被捕 被指计划袭击中国人

（德国之声中文网）巴基斯坦当局周一（5月16日）表示，安全部队根据情报逮捕了一名妇女，据称她正计划袭击在西南地区从事建筑项目的中国公民。

俾路支省的反恐部门宣布了此次逮捕，并且在一份声明中指出，这名妇女是俾路支省解放军的成员。该组织是分离主义组织，声称对4月底一名女性自杀炸弹手在卡拉奇大学的袭击事件负责。

上月底爆炸攻击导致4死

位于巴基斯坦南部的卡拉奇大学4月26日发生爆炸攻击，校内孔子学院一辆班车遭遇炸弹袭击，共造成3名中国籍教师与1名巴基斯坦公民等4人死亡。爆炸案发生后，中国外交部发布声明称事件为「自杀式恐怖袭击」。

包含卡拉奇大学孔子学院院长等3名中国人在4月底的炸弹袭击中遇难

中巴总理通话

巴基斯坦总理谢里夫（Shahbaz Sharif）和中国国务院总理李克强在周一的逮捕行动几个小时后通了电话。李克强指出，中方对于之前卡拉奇中国公民受袭事件感到震惊和愤慨。希望巴方尽快将凶手绳之以法，抚慰遇难人员亲属和伤者，全面加强对在巴中方机构和人员的安保措施。

谢里夫就此事向李克强表示哀悼，他强调巴方强烈谴责恐怖主义，珍视在巴中方人员生命安全，将中方伤亡人员视作自己的同胞不作区分，并承诺为中国人提供最大限度的安全保障。

数千中国人在巴协助「中巴经济走廊」

数以千计的中国工程师、专家和劳工正在为近年来在巴基斯坦启动的「中巴经济走廊」项目工作，该项目是中国价值数十亿美元的「一带一路」倡议的一部分。

相关阅读——中国投资：巴基斯坦的经济命脉

与此同时，高级警官Ali Mardan Khoso说，周一在卡拉奇发生了爆炸案，造成一名女性路人死亡，另有13人受伤。没有人立即声称对这次袭击负责，但怀疑是俾路支省的分离主义武装分子所为，他们一直在那里发动小规模叛乱。

（美联社、路透社、新华社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。