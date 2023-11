"从河流到海洋" - 备受争议的亲巴勒斯坦口号

在支持巴勒斯坦的示威游行中,"从河流到海洋" (From the river to the sea)这一口号反复出现。对一些人来说,这是明显的反犹主义,对另一些人来说,则是对平等权利的呼吁。目前,该口号在德国已被禁止使用。