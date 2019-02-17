“巴勒斯坦风味”——来自圣地的“清真”啤酒

（德国之声中文网）"人类会想方设法，利用各种方式转移注意力。"纳迪姆·库里（Nadim Khoury）是巴勒斯坦地区第一家酿酒厂的创始人兼所有者。"无论有没有酒精，喝瓶啤酒都能让人放松心情，暂时忘却政治问题。"

酿酒厂的生意兴隆，财源滚滚。这家库里及其家人近25年前一起开设的酒厂，成立初期是也是个政治项目。1994年，酒厂在约旦西岸开始酿酒时，人们还沉浸在前一年《奥斯陆协议》签订的狂喜之中。这项协议当时是意在为巴勒斯坦建国铺平道路。直至今日，啤酒厂的网站上仍清楚记录着这个历史性的日期。

阿拉法特的支持

自己的国家，自己的酿酒厂--时任巴勒斯坦领导人亚西尔·阿拉法特（Yassir Arafat）显然也很中意这样的构想。这名在2004年逝世的巴勒斯坦代表性人物，当年曾亲自支持酿酒厂计划，库里至今仍津津乐道地向酒厂访客讲述这段历史。如今除了酿造啤酒，酒厂也生产葡萄酒及橄榄油，另外还经营起自家的饭店事业。

酿酒厂老板库里对自家产品相当自豪

尽管巴勒斯坦人至今还未实现建国的愿望，库里的酒厂却已深受消费者欢迎，目前在国内外销售6种不同的啤酒：黄金啤酒、淡味啤酒、黑啤酒、琥珀啤酒、白啤酒以及无酒精啤酒。库里强调："这六种啤酒都是严格遵循德国的啤酒《纯净法》酿造"。他语气中不乏骄傲地表示，酒厂所生产的啤酒有60%在巴勒斯坦贩售，30%销往以色列，剩余的10%出口至其它国家。当年库里是在美国求学期间学会酿酒，如今他的啤酒出口至美国、西班牙、英国、智利、日本和德国等国。

更令59岁的库里自豪的是，酒厂从创始初期便开始为以色列消费者生产啤酒，甚至得到了官方的"犹太洁食认证"，为他打开了通往以色列市场的大门。以色列不只是巴勒斯坦的邻国，也是巴勒斯坦的占领国。在此背景下，库里希望能尽一份微薄的心力，使以巴能和平共存，基督徒、犹太教徒、穆斯林之间和谐相处。库尔酒厂的六种啤酒都有犹太"洁食"标章，无酒精成分的啤酒则获得"清真"认证，理论上严格遵循教义的穆斯林信徒也能饮用此类啤酒。这样的做法有其必要性。虽然库里家族的酒厂位于基督徒占多数的小镇"塔贝"（Taybeh），但是该地区整体上有90%居民为穆斯林信徒。靠近拉姆安拉的塔贝镇拥有1500人口，库里家族的啤酒厂与小镇同名，意思是"美好"或"美味"。

"巴勒斯坦风味"

库里在推荐自家啤酒以及"巴勒斯坦风味"的同时，也不忘介绍酒厂每年在塔贝举办的"啤酒节"。"参加者不只来自巴勒斯坦和以色列，还有欧洲和美国的啤酒爱好者。"他确信"啤酒不仅搭起人与人之间的桥梁，甚至能促进和平！"

然而，地区冲突从未停歇，塔贝酒厂的生意依旧受到政治和社会氛围左右。该酒厂的啤酒在哈马斯运动所控制的加沙地带受到禁止，即便是无酒精啤酒也同样不得在当地贩卖。在以色列的啤酒销路也是时好时坏。2000年至2005年发生"第二次巴勒斯坦大起义"之前，塔贝酒厂的销售量多数时候是今日的两倍以上。当时巴勒斯坦人在以色列更多地是被视为未来的和平伙伴。如今的情势发生改变，想要解决以巴围绕"圣地"的冲突矛盾变得遥遥无期。库里也感受到气氛的转变。

塔贝酿酒厂如今最大的担忧是以色列限制巴勒斯坦人进入其领土。虽然能从欧洲进口啤酒花、麦芽和酵母，塔贝酒厂的用水却必须依靠附近一个以色列管辖的水源。库里诉苦道，以色列当局可以随时掐断水源，以前也多次发生过这样的情形。"没有水我们当然无法作业。"他叹了口气，并抱怨以色列修筑的围墙造成限制，以及以色列在巴勒斯坦地区设立的检查哨。"迄今我们只能通过以色列出口产品，但是以色列的检查往往耗时数日。"不过，库里骄傲地表示，尽管时局不稳，塔贝酒厂每年仍能生产60万升的啤酒。