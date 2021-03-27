巴勒斯坦获首批中国疫苗

（德国之声中文网）本周一（3月29日），巴勒斯坦卫生部宣布，中国国药集团（Sinopharm）提供的约10万剂新冠疫苗物已运抵拉马拉。

经由国际新冠疫苗共享动议 "Covax "，巴勒斯坦迄今已获Biontech/辉瑞和阿斯利康公司提供的6.2万多剂疫苗，不久后，还将获得另外2.5万剂阿斯利康疫苗。

在伊斯兰哈马斯执政的加沙地带，疫苗接种活动也在进行。目前施打的是阿拉伯联合酋长国捐赠的俄罗斯“卫星五号”疫苗。

加沙卫生部周一表示，疫情爆发以来，在沿海地带首次发现更具传染性的新冠英国变种B.1.1.7感染病例。

巴勒斯坦地区人口共约500万，新冠染疫数字高企，医院不堪负担。在约旦河西岸，当局实施宵禁，大中小学继续关闭，婚礼等大型聚会仍然被禁止，但商店继续营业。

迄今，以色列已经为数万名拥有在以工作许可证的巴勒斯坦人接种了疫苗。

据巴勒斯坦卫生部提供的数字，到目前为止，近4.9万来自西岸、2万多来自加沙地带的巴勒斯坦人施打了第一针。

凝炼/洪沙 （德新社）

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