 巴勒斯坦获首批中国疫苗 | 科技环境 | DW | 29.03.2021

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科技环境

巴勒斯坦获首批中国疫苗

中国首批新冠疫苗抵运巴勒斯坦，用于防疫接种。加沙卫生部周一表示，疫情爆发以来，在沿海地带首次发现更具传染性的新冠英国变种B.1.1.7感染病例。

Palästinenser mit Schutzmaske vor der Felsenmoschee in Jerusalem

（德国之声中文网）本周一（3月29日），巴勒斯坦卫生部宣布，中国国药集团（Sinopharm）提供的约10万剂新冠疫苗物已运抵拉马拉。

DW.COM

在接种新冠疫苗的进度方面，以色列在全球范围内遥遥领先。从12月20日开启接种工作以来，以色列国内已有367万人接种了疫苗，相当于该国总人口的40%。

匈牙利总理发脸书宣告施打中国疫苗，捷克考虑引入俄罗斯卫星V号。中俄疫苗直到目前尚未在欧盟获批上升。

就在世界各国陆陆续续收到大批中国疫苗的同时，法国总统马克龙提醒，这些有效率低的中国疫苗可能会对防疫带来反效果。

中国国药疫苗在秘鲁临床试验数据外流，防护效力令人不安，该国国会新冠委员会提议外部国际核查。总统为不能向民众清楚交代疫苗谈判、测试等向全国致歉，同时批评疫苗沦为政客争取加分的工具。

经由国际新冠疫苗共享动议 "Covax "，巴勒斯坦迄今已获Biontech/辉瑞和阿斯利康公司提供的6.2万多剂疫苗，不久后，还将获得另外2.5万剂阿斯利康疫苗。

在伊斯兰哈马斯执政的加沙地带，疫苗接种活动也在进行。目前施打的是阿拉伯联合酋长国捐赠的俄罗斯“卫星五号”疫苗。

加沙卫生部周一表示，疫情爆发以来，在沿海地带首次发现更具传染性的新冠英国变种B.1.1.7感染病例。

巴勒斯坦地区人口共约500万，新冠染疫数字高企，医院不堪负担。在约旦河西岸，当局实施宵禁，大中小学继续关闭，婚礼等大型聚会仍然被禁止，但商店继续营业。

迄今，以色列已经为数万名拥有在以工作许可证的巴勒斯坦人接种了疫苗。

据巴勒斯坦卫生部提供的数字，到目前为止，近4.9万来自西岸、2万多来自加沙地带的巴勒斯坦人施打了第一针。

凝炼/洪沙     （德新社）

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