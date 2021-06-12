巴勒斯坦拒绝以色列提供新冠疫苗

（德国之声中文网）巴勒斯坦自治政府表示，拒绝接受来自以色列的一批新冠疫苗，原因是这批大约100万剂疫苗很快将要过期。

巴政府总理什塔耶赫（ Mohammed Schtajjeh）在由官方瓦法通讯社发布的一份声明中说，"政府拒绝接受即将过期的疫苗"，并已指示自治机构卫生部长取消与以色列的相关协议。

以色列新任总理贝内特（Naftali Bennett ）的政府曾宣布，将于周五签署该协议。以政府此前已说明，计划提供给巴方的新冠疫苗很快会过期。

巴政府发言人梅勒姆（Ibrahim Melhem）则表示，经卫生部专家审查，首批疫苗未符合协议条款。不过，他没有说明该批疫苗的确切生产日期。网络上流传的一些照片上，可以看到瓶身标注有"2021年6月 "字样的辉瑞疫苗。

目前，以色列国内已能满足疫苗需求，因此才有了向巴勒斯坦人提供即将到期的Biontech/辉瑞公司疫苗的设想。作

为回报，以色列将在9月或10月得到与辉瑞公司原定向巴勒斯坦地区提供的相同数量的疫苗。

迄今，以色列人口中约有55%即510万人已完成了新冠疫苗接种。根据巴卫生当局提供的数据，在约旦河西岸和加沙地带，只有26万余人两次施打完毕。

从本周三到周四，在这两个巴勒斯坦地区新报告了170例新冠确诊病例。这样，新冠大流行瘟疫爆发以来，巴方染疫人数超过了31.2万，约3540人死亡。

（法新社）

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