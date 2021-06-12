 巴勒斯坦拒绝以色列提供新冠疫苗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.06.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

巴勒斯坦拒绝以色列提供新冠疫苗

巴勒斯坦民族权力机构表示，已取消与以色列交换约100万剂Biontech/辉瑞疫苗，原因是以方提供的疫苗即将过期。已经运抵约旦河西岸的疫苗将被送回以色列。以方早些时候曾表示，已向巴方交付了10万剂疫苗。

BioNtech/辉瑞疫苗

资料照片：BioNtech/辉瑞疫苗

DW.COM

在接种新冠疫苗的进度方面，以色列在全球范围内遥遥领先。从12月20日开启接种工作以来，以色列国内已有367万人接种了疫苗，相当于该国总人口的40%。

中国首批新冠疫苗抵运巴勒斯坦，用于防疫接种。加沙卫生部周一表示，疫情爆发以来，在沿海地带首次发现更具传染性的新冠英国变种B.1.1.7感染病例。

以色列政局变天，内塔尼亚胡执政12年後被迫下台，新总理为右翼领袖贝内特。他本来与内塔尼亚胡形同师徒关系，这次为何会做出政治背叛？

（德国之声中文网）巴勒斯坦自治政府表示，拒绝接受来自以色列的一批新冠疫苗，原因是这批大约100万剂疫苗很快将要过期。 

巴政府总理什塔耶赫（ Mohammed Schtajjeh）在由官方瓦法通讯社发布的一份声明中说，"政府拒绝接受即将过期的疫苗"，并已指示自治机构卫生部长取消与以色列的相关协议。

以色列新任总理贝内特（Naftali Bennett ）的政府曾宣布，将于周五签署该协议。以政府此前已说明，计划提供给巴方的新冠疫苗很快会过期。

巴政府发言人梅勒姆（Ibrahim Melhem）则表示，经卫生部专家审查，首批疫苗未符合协议条款。不过，他没有说明该批疫苗的确切生产日期。网络上流传的一些照片上，可以看到瓶身标注有"2021年6月 "字样的辉瑞疫苗。

目前，以色列国内已能满足疫苗需求，因此才有了向巴勒斯坦人提供即将到期的Biontech/辉瑞公司疫苗的设想。作

为回报，以色列将在9月或10月得到与辉瑞公司原定向巴勒斯坦地区提供的相同数量的疫苗。

迄今，以色列人口中约有55%即510万人已完成了新冠疫苗接种。根据巴卫生当局提供的数据，在约旦河西岸和加沙地带，只有26万余人两次施打完毕。

从本周三到周四，在这两个巴勒斯坦地区新报告了170例新冠确诊病例。这样，新冠大流行瘟疫爆发以来，巴方染疫人数超过了31.2万，约3540人死亡。

（法新社）

© 2021德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

观看视频 00:54

以巴再爆衝突

相关内容

G7-Gipfel in St Ives 2021 | Gruppenfoto

德语媒体：中国和七个小矮人 12.06.2021

德国编辑部网络指出，中国眼中的G7或许就像七矮人，但拜登提出的民主国家网络影响力最终或将远胜中国。北约秘书长接受《明镜周刊》专访时表示，中国的崛起是这个时代最大的安全挑战。

Israel Palästina | Gaza Mädchen überlebt israelischen Luftangriff

巴以冲突，中国到底站哪边? 19.05.2021

以色列和巴勒斯坦之间的武装冲突，让中东局势再次动荡。对于中国而言，与阿拉伯国家的石油贸易至关重要，而与以色列的经贸合作也异常紧密。在这场冲突中，中国到底能站哪一边，才能维护自身国家利益？

Taiwan Covid-19

何处寻疫苗？萧美琴争取美国 郭台铭放眼德国 29.05.2021

鸿海创始人郭台铭表示，鸿海下属慈善机构将委托合格厂商申请进口500万剂德国BNT疫苗，直运台湾。台湾驻美代表萧美琴则在美台高层会谈中向美方表达了对疫苗的急迫需求。目前，台湾正设法缓解染疫数量激增的局面。

广告

媒体看中国

拜登与法国总统马克龙在北约峰会互动

德语媒体：不是拜登的应声虫！

拜登欧洲之行对中国的态度引起《日报》的注意，该媒体指出，不是所有的G7领导人都附和拜登的说法。德国《经济周刊》则关注到中国电动汽车进军欧洲市场。  