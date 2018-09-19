 巴勒斯坦批美: 耶路撒冷不是商品 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.09.2018

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时政风云

巴勒斯坦批美: 耶路撒冷不是商品

联大会议上，巴勒斯坦总统对特朗普承认耶路撒冷为以色列首都再次表达抗议。这个充满了文化、宗教与战争的地点，让巴勒斯坦对美国失去信任。

Mahmoud Abbas Rede vor der UN Generalversammlung (picture-alliance/AP Photo/R. Drew)

巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯在联合国大会谴责美国违背承诺

(德国之声中文网) 巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯(Mahmoud Abbas) 批评特朗普认可耶路撒冷是以色列首都、撤回巴勒斯坦金援，违反了「两国方案」的精神。

「做了这些决定，代表着美国政府与违反了过去做过的承诺，破坏了两国方案的精神。」阿巴斯在他对联合国大会的演说上这么说道。

「耶路撒冷不是商品，巴勒斯坦人的权益不是筹码。」

「我再次向特朗普总统要求收回他关于耶路撒冷、难民与安置的决定及命令。」

东耶路撒冷地区在1967年时被以色列占领，但是仍然被巴勒斯坦人视为他们未来独立建国的首都。因此，去年十二月，特朗普决定承认耶路撒冷为以色列首都并把使馆迁移至该地，激怒了巴勒斯坦人，导致其政府与特朗普政府关系降至冰点。

然而，虽然美国可能削减了其提供给巴勒斯坦的资金, 但其他国家已经进场，尝试补起缺口，将今年的资金缺口缩小为为6800万美元 (1亿100万欧元)。星期四联合国救济和工程处 (近东救济工程处) 会议期间，德国、欧盟、科威特、爱尔兰和挪威总共认捐了1亿1800万美元。

BdTD Palästina Proteste im Gazastreifen (Imago/ZumaPress)

9月14日，加萨走廊，巴勒斯坦的抗议民众与以色列警方爆发冲突

失格的中介人

美国总统特朗普说，他偏好用两国方案解决以巴问题，遭到阿巴斯抨击。特朗普说他在数个月内就会有新版的中东和平协议。

巴勒斯坦总统说，特朗普掌权之后，变得有偏见，不能在问题出现时，担任中立的调停者。

「我们在迈向和平的过程中，不会只接受美国的调停。」

以巴最后一次谈判是2014年。但是，特朗普说他保证以巴可以达成「最终协议」。他还曾经交代他的女婿库什纳带领谈判。

「讽刺的是，美国官员对什么是「世纪合约」，还没讨论出一个结论。」阿巴斯说，「这届政府会留给巴勒斯坦人什么? 会留下什么正确的政治选择?」

以色列总理班杰明纳坦雅胡(Benjamin Netanyahu)在阿巴斯结束演说后不久上台讲话。他说他对特朗普一开始给两国方案的评语并不惊讶。他在演讲中主要批评伊朗。

去年年底，特朗普承认耶路撒冷为以色列首都，接着在今年5月14日以色列独立建国的日子，正式把美国驻以色列大使馆迁至该地。

罗法/夏立民 (美联社、路透社、法新社)

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后果难料：特朗普承认耶路撒冷为以色列首都

基于中东长期动荡的局面，耶路撒冷的地位是以巴冲突中最敏感的问题之一。因此，美国总统的决定具有巨大的象征意义和不可预知的后果。 (06.12.2017)  

评论：破坏者特朗普

浓烟滚滚、火光冲天。来自加沙地带的画面，象征着特朗普政府给这个世界带来的危险。德国之声主编Ines Pohl就当前的巴以局势发表了评论。 (15.05.2018)  

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