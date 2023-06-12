巴勒斯坦总统阿巴斯访问北京

本周二（6月13日），巴勒斯坦国总统马哈茂德·阿巴斯抵达北京，开启对中国为期四天的国事访问。巴勒斯坦通讯社报道，阿巴斯访华期间将与中国国家主席习近平以及国务院总理李强举行会晤。
（德国之声中文网）据巴勒斯坦通讯社（WAFA）报道，巴勒斯坦国总统马哈茂德·阿巴斯（Mahmud Abbas）访华期间将与中国国家主席习近平就“巴拉斯坦最新局势以及双方都感兴趣的国际议题”交换意见。
上周，中国外交部发言人汪文斌在记者会上表示，“阿巴斯总统是中国人民的老朋友、好朋友。他是今年中方接待的首位阿拉伯国家元首，充分体现了中巴友好关系的高水平”。
他还说：“中方一贯坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业。”
去年12月，中国国家主席习近平在沙特首都利雅得出席首届中国－阿拉伯国家峰会、首届中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会期间会见了巴勒斯坦总统阿巴斯。习近平在会见中表示，中方将继续为推动巴勒斯坦问题早日得到公正持久解决不懈努力。
中国希望在地区冲突中确立自己作为调解人的地位。今年4月17日，中国外长秦刚分别同巴勒斯坦和以色列外长通电话，强调中国愿为以巴双方尽快恢复和谈发挥积极作用。
北京方面努力扩大与中东国家的关系，也是为了削弱美国在该地区的影响力。
在中国的外交斡旋之下，长期对立的伊朗和沙特实现历史性和解，重新恢复了邦交。上周，美国国务卿布林肯对沙特进行访问之后对外表示，沙特没有被强迫在华盛顿和北京之间选边站。
日前，巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员、阿拉伯关系和中国事务部部长阿巴斯·扎基（Abbas Zaki）接受新华社采访时说，中国和巴勒斯坦是“比兄弟还要亲近的朋友”。他还说，总统阿巴斯此访将聚焦“阿拉伯和平倡议”，期待中国今后在巴以问题上继续发挥更大作用。
（法新社）
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