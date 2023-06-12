巴勒斯坦总统阿巴斯访问北京

（德国之声中文网）据巴勒斯坦通讯社（WAFA）报道，巴勒斯坦国总统马哈茂德·阿巴斯（Mahmud Abbas）访华期间将与中国国家主席习近平就“巴拉斯坦最新局势以及双方都感兴趣的国际议题”交换意见。

上周，中国外交部发言人汪文斌在记者会上表示，“阿巴斯总统是中国人民的老朋友、好朋友。他是今年中方接待的首位阿拉伯国家元首，充分体现了中巴友好关系的高水平”。

他还说：“中方一贯坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业。”

去年12月，中国国家主席习近平在沙特首都利雅得出席首届中国－阿拉伯国家峰会、首届中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会期间会见了巴勒斯坦总统阿巴斯。习近平在会见中表示，中方将继续为推动巴勒斯坦问题早日得到公正持久解决不懈努力。

中国希望在地区冲突中确立自己作为调解人的地位。今年4月17日，中国外长秦刚分别同巴勒斯坦和以色列外长通电话，强调中国愿为以巴双方尽快恢复和谈发挥积极作用。

北京方面努力扩大与中东国家的关系，也是为了削弱美国在该地区的影响力。

在中国的外交斡旋之下，长期对立的伊朗和沙特实现历史性和解，重新恢复了邦交。上周，美国国务卿布林肯对沙特进行访问之后对外表示，沙特没有被强迫在华盛顿和北京之间选边站。

日前，巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员、阿拉伯关系和中国事务部部长阿巴斯·扎基（Abbas Zaki）接受新华社采访时说，中国和巴勒斯坦是“比兄弟还要亲近的朋友”。他还说，总统阿巴斯此访将聚焦“阿拉伯和平倡议”，期待中国今后在巴以问题上继续发挥更大作用。

（法新社）

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