巴勒斯坦总统阿巴斯停止与美国和以色列所有协议

（德国之声中文网）巴勒斯坦总统阿巴斯（Mahmud Abbas）宣布与美国和以色列的所有协议无效。他在拉马拉举行的一次巴勒斯坦领导人会议结束后表示，“从今天开始”，其政府解除所有这些协议，也包括在安全问题上的合作。

这是阿巴斯对以色列总理内塔尼亚胡（ Benjamin Netanjahu）在被占约旦河西岸吞并计划做出的回应。阿巴斯过去曾多次发出过类似的威胁，但都没有实施。



“以色列的责任”

巴勒斯坦总统阿巴斯表示，以色列现在必须对被占领土负责。阿巴斯补充说，美国作为占领国的伙伴“对巴勒斯坦人民受到的压迫负有全部责任”。

以色列新政府计划根据美国总统特朗普的中东方案，将约旦河西岸犹太人定居点以及具有战略和经济意义的约旦河河谷并入版图。这些计划在国际上引起很大争议。

约旦河西岸以色列定居点分布图

一月份，特朗普在华盛顿向以色列总理内塔尼亚胡介绍了他的中东方案。根据该方案，虽然巴勒斯坦人有建立自己国家的可能性，但是不能拥有约旦河谷以及东耶路撒冷作为其首都。只有东耶路撒冷郊区阿布迪斯可以作为巴勒斯坦国可能的首都。

2014年以巴冲突：战争的代价 加沙的欢呼 人们在加沙庆祝。此前，以色列和巴勒斯坦武装分子之间达成无限期停火协议。50天血腥冲突尤其给加沙地带居民带来惨重损失。

2014年以巴冲突：战争的代价 伤亡巨大 加沙南部一名2岁男孩下葬。他在一次空袭中被炸死。据联合国提供的数字，以方的军事行动导致2100多人死亡，其中约有500名儿童。

2014年以巴冲突：战争的代价 没有居所 加沙城一所联合国学校内难民用餐场景。成千上万家庭失去了住宅，只能住在人满为患的学校和其它紧急下榻处。

2014年以巴冲突：战争的代价 永久性残废 加沙城什法（Al-Shifa）医院，一大夫正在为一名儿童疗伤。巴勒斯坦方面称，战争爆发以来，伤者超过1.1万，其中很多人将永久残废。

2014年以巴冲突：战争的代价 电力奇缺 加沙地带的电厂和海水淡化装置也严重受损，给水电供应带来灾难性后果。

2014年以巴冲突：战争的代价 废墟中的危险 根据以方提供的数字，加沙地带的5230个目标被轰炸。联合国估计，重建费用将达数十亿欧元。数千枚未爆炸弹可能还在废墟中。

2014年以巴冲突：战争的代价 巴方火箭弹攻击 以色列阿什凯隆（Aschkelon）市内一个被巴勒斯坦火箭弹击中的住宅。没有制导能力的火箭弹所造成的人员、财产损失不大，这也同以方的火箭拦截武器有关。

2014年以巴冲突：战争的代价 无尽的哀伤 以色列一名4岁儿童的葬礼。他在来自加沙的一次火箭弹袭击中丧生。以色列方面称，巴勒斯坦武装分子共发射了约4600枚火箭弹，导致6人死亡。

2014年以巴冲突：战争的代价 向士兵致意 战友葬礼上，悲恸的以色列女兵们。共有64名以色列军人在此次加沙战争中阵亡。每次葬礼都有大量公众参加。

2014年以巴冲突：战争的代价 攻击目标：地道 加沙地带一地道内的哈马斯武装分子。以色列的一个重要战争目标是，摧毁攻击性地道网，其中不少地道深入以色列境内。该目标是否得到了实现，目前不清楚。

2014年以巴冲突：战争的代价 射击到最后一刻 停火协议开始生效前，双方都再次加大攻击力度。巴勒斯坦火箭弹炸死了2名以色列人，以色列空军则轰炸了加沙城的数栋高楼。 作者: Dеnnis Stutе 编译：凝炼



该方案一出笼便立即遭到巴勒斯坦总统阿巴斯的拒绝。阿巴斯还宣布与以色列和美国“终止一切关系”。以色列在1967年的六日战争中占领了约旦河西岸和东耶路撒冷。巴勒斯坦人始终要求以色列归还被这些被占领土，要求定都耶路撒冷，其中也包括东耶路撒冷。



李京慧/苗子(美联社、德新社)