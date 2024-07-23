巴勒斯坦各派签署《北京宣言》以色列抨击法塔赫

7月21日-23日，中方在北京主办巴勒斯坦各派别内部和解对话。在7月23日的闭幕式上，巴勒斯坦各派签署了《北京宣言》。以色列则对法塔赫与哈马斯”签署战后共同控制加沙的协议“予以抨击。

（德国之声中文网）7月23日，中国举办了巴勒斯坦各派内部和解北京对话的闭幕式。巴勒斯坦14个派别共同签署了《关于结束分裂加强巴勒斯坦民族团结的北京宣言》。

据来自中国外交部的消息，中共中央政治局委员、外交部长王毅、法塔赫代表团团长阿鲁勒、哈马斯代表团团长穆萨代表在和解对话闭幕式上分别致辞。阿鲁勒和穆萨在致辞中"高度赞赏中方展现大国担当"，"对中方为巴内部和解对话提供的有力支持深表谢意"。

王毅表示，这次巴勒斯坦各派齐聚北京对话，最核心成果是明确巴解组织是所有巴勒斯坦人民的唯一合法代表，最突出亮点是同意围绕加沙战后治理，组建临时民族和解政府达成一致，最强烈呼吁是要根据联合国有关决议实现巴勒斯坦真正的独立建国。

王毅还针对当前的加沙冲突，提出三步走的中方倡议。第一步是推动加沙地带尽快实现全面持久、可持续停火，确保人道援助和救援顺畅准入。第二步是秉持巴人治巴原则，携手推进加沙战后治理。第三步是推动巴勒斯坦成为联合国正式会员国，并着手落实两国方案。

据路透社报道，哈马斯高级官员侯赛因·巴德兰(Hussam Badran) 在一项声明中称:"北京宣言来得正是时候，因为我们的人民正面临种族灭绝战争，特别是在加沙地带。"

巴勒斯坦敌对派别哈马斯和法塔赫今年4月曾首次在北京会面，这是自加沙战争爆发以来哈马斯代表团首次公开访问中国。不过，和谈没有取得实质性成果。

哈马斯高级成员穆萨·阿布·马尔祖克（Mussa Abu Marzuk，右）签署《北京宣言》，一旁未中国外交部长王毅和法塔赫中央委员会副主席马哈茂德·阿卢尔（Mahmoud al-Alou） 图像来源: Pedro Pardo/AFP/Getty Images

以色列的目标："摧毁哈马斯的执政和军事能力"

哈马斯被以色列、美国、欧盟等视为"恐怖组织"。与法塔赫(全称巴勒斯坦民族解放运动）所属的巴解组织不同，哈马斯拒不承认以色列存在的合法性。1993年，巴解组织前领导人阿拉法特与以色列通过签订《奥斯陆协定》达成和平，结束了1987年开始的武装冲突。但哈马斯拒绝承认这一和平协定，继续对以色列进行恐怖袭击。

2006年，哈马斯赢得了加沙地带的选举。2007年，哈马斯武装分子在一场短暂的战争中将法塔赫赶出加沙，并开始在那里的统治。约旦河西岸的巴勒斯坦政府将哈马斯排除在体制外。2008、2009年间以及2012年和2014年，哈马斯与以色列发生了激烈的武装冲突。

2023年10月7日，哈马斯军事组织卡桑旅（al-Qassam Brigades）以及其他至少四个巴勒斯坦武装团体对以色列南部发动袭击，向其发射3000多枚火箭弹，并进入以色列南部边境地区袭击平民、绑架人质。这场由哈马斯领导的袭击在以色列造成约1200多人死亡，250名人质被劫持，目前仍有数十名人质被关押在加沙地带。

以色列继而对哈马斯展开军事行动。以色列总理内塔尼亚胡多次表示要消灭哈马斯，指该国在加沙的目标是"摧毁哈马斯的执政和军事能力"。战事持续九个多月来，根据联合国的数据，加沙230万人口中有近四分之三流离失所。加沙卫生部近日表示，以色列对加沙的袭击已造成约3.9万人死亡，逾8.8万人受伤。以色列对加沙卫生部公布的死亡数字提出质疑。以色列军方16日发表声明称，在加沙地带9个月战事中，哈马斯军事部门半数指挥官被消灭，以军打死或抓捕约1.4万名哈马斯武装人员。

以色列抨击阿巴斯及法塔赫

以哈冲突产生了重大的国际影响。世界各地都发生了大规模抗议活动。联合国安理会6月10日以14票赞成，俄罗斯一票弃权通过了美国支持的加沙停火计划决议草案。冲突爆发以来，哈马斯和以色列一直通过卡塔尔、埃及和美国进行间接谈判，以期达成协议，用扣押在加沙的以色列人质交换被关押的巴勒斯坦人。不过，以色列总理内塔尼亚胡7月7日在一份声明中强调："任何协议都要允许以色列恢复作战，直到实现这场战争的所有目标"。

法塔赫和哈马斯签署《北京宣言》 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中国外交部发言人表示，《北京宣言》"为饱受苦难的巴勒斯坦人民带来了宝贵希望"，但以色列方面则立即抨击巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）所属的法塔赫组织。以色列外交部长卡兹（Yisrael Katz）在社群平台X写道：哈马斯和法塔赫在中国签署战后共同控制加沙的协议。阿巴斯不拒绝恐怖主义，反而拥抱哈马斯杀人犯和强暴犯，露出他的真面目。"他写道，"这份协议在现实情况下不会成真，因为哈马斯的统治会被彻底击垮，而阿巴斯只会远远看着加沙。"

鉴于加沙陷入严重的人道主义危机，以色列与华盛顿的关系持续数月冷淡。一名美国官员7月22日表示，美国总统拜登预计于7月25日在白宫会见以色列总理内塔尼亚胡。

（综合报道）

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