巴勒斯坦主席阿巴斯"一语惊人"引发众怒

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨在同来访的巴勒斯坦主席阿巴斯会谈后接受记者提问时表示，他不认为，以色列在巴勒斯坦被占领土上实施了"种族隔离"政策，他不认可阿巴斯的这一说法。此前，阿巴斯对以色列方面提出强烈指控，并称以方正在巴勒斯坦实施"种族隔离"政策。阿巴斯还敦促欧盟和联合国全面承认巴勒斯坦的独立地位。

目前，巴勒斯坦在联合国只拥有观察员席位。但肖尔茨驳回了阿巴斯的这一要求。他表示，德国一如既往地支持以色列和巴勒斯坦两国并存方案。肖尔茨说："现在毫无必要改变这一立场。"

阿巴斯表示，美国总统拜登的中东之行后，美国也未就中东和平新倡议采取任何步骤，令他感到失望。阿巴斯说："直到今天，我们一直在等待相关的言论被付诸实践。"此番话显然是说给拜登听的，拜登也支持以巴两国共存方案。

阿巴斯指责以色列进行"大屠杀"

阿巴斯有关以色列正在对巴勒斯坦人进行"大屠杀"（Holocaust，专指二战时期纳粹对犹太人所进行的大屠杀） 的表述，令在场人士感到困惑。肖尔茨表情严肃，明显对这番话相当不满，并意图做出回应。但此时总理发言人赫博施特莱特（Steffen Hebestreit）已宣布新闻发布会结束。此前，记者对阿巴斯提问时，他已宣布这是记者会上的最后一个问题。事后，赫博施特莱特表示，阿巴斯的表述引起了肖尔茨极大的愤慨。

德国之声现场记者哈斯（ Nina Haase）表示，"肖尔茨当时的表现并不算好，但阿巴斯用这种方式故意挑衅德国总理，是否明智也值得商榷，毕竟这可能会对肖尔茨支持巴勒斯坦的意愿产生负面影响。"

稍后，肖尔茨以明确措辞驳斥了阿巴斯所谓以色列对巴勒斯坦实施"大屠杀"的言论。他对图片报表示："对我们德国人来说，任何对犹太大屠杀的相对化描述都是不能忍受和不可接受的。"肖尔茨还发布推文做出类似表述。

联邦政府反犹事务专员克莱恩（ Felix Klein）也对编辑部网络表示："巴勒斯坦主席阿巴斯对犹太大屠杀的不当借喻，完全没有顾及到东道主德国对这一问题的高度敏感。更何况，阿巴斯是在回应有关巴勒斯坦恐怖分子袭击慕尼黑奥运会的问题时发表上述言论的。"

德国驻以色列大使塞伯特（ Steffen Seibert）也发推对阿巴斯的言论提出批评，称这番表述"极端错误，不可接受"。他写道："犹太大屠杀是独一无二的暴行，德国绝不会容忍任何否认这一事实的尝试。"

国际奥斯维辛委员会提出强烈批评

国际奥斯维辛委员会指责阿巴斯，利用德国的政治舞台，"对德国的纪念文化和德以双方关系进行污蔑。"该委员会副主席霍伯内尔（ Christoph Heubner）表示："通过可耻和不恰当的大屠杀比较，阿巴斯再次试图在德国和欧洲为其反以色列和反犹太主义的侵略行为造势。"霍伯内尔同时也对德国政府提出批评，他说："德国方面竟对阿巴斯的挑衅行为毫无防备，也没有在新闻发布会上立即对阿巴斯的言论做出回应，这一点令人惊讶和不解。"

（路透社，德新社）

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