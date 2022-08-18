巴切莱特：希望离任前发布新疆人权报告

（德国之声中文网）本周四，一周后即将卸任的联合国人权事务专员巴切莱特表示，各方期待已久的新疆人权状况报告书使她面临"极大压力"，但她并不把握这份报告书何时才能发布。

美国政府及一些西方国家声称中国正在新疆实施"种族屠杀"，而中国政府则对上述指控予以坚决否认。一些人权组织相信，至少有一百万维吾尔及其他穆斯林民众被关进了所谓的"再教育营"，他们遭受酷刑和强制劳动，一些妇女被强制节育。中国政府则宣称，这些设施是为了打击极端主义势力而设立的职业培训机构。

巴切莱特出任联合国人权事务专员后，一直呼吁中国政府允许联合国"对新疆人权状况展开富有实际效果的、不受阻挠的调查。"今年五月，巴切莱特终于同中国政府达成共识，开始了为期六天的新疆之行，这也是过去17年以来，联合国人权事务专员首次获准访华。

访问行程结束后，巴切莱特强调此行并不是"实地调查"，还强调她同中国领导层就新疆问题展开了"开诚布公"的会谈。她敦促中国政府避免在新疆实施"滥抓滥捕"行为，并表示她看到了"极端势力的暴力行为"在新疆造成的损失。人权组织批评巴切莱特的表述过于"温和"。

本周四，巴切莱特对记者表示，人权高专办公室正在努力在她下周离职前发表新疆人权状况评估报告。但她同时也承认，在是否发表这份报告的问题上，她面临着很大的压力。她说："我不会因为这些压力，而决定发布或者不发布这份报告书。"

（法新社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。