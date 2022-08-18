 巴切莱特：希望离任前发布新疆人权报告 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.08.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

新闻广角

巴切莱特：希望离任前发布新疆人权报告

作为联合国人权事务特使，巴切莱特过去四年的任期内，新疆维吾尔人权状况一直是她工作的主要内容之一。离任前夕，巴切莱特表示，新疆人权报告是否能够发表，她并没有把握。

联合国人权专员巴切莱特即将卸任

联合国人权专员巴切莱特即将卸任

（德国之声中文网）本周四，一周后即将卸任的联合国人权事务专员巴切莱特表示，各方期待已久的新疆人权状况报告书使她面临"极大压力"，但她并不把握这份报告书何时才能发布。     

美国政府及一些西方国家声称中国正在新疆实施"种族屠杀"，而中国政府则对上述指控予以坚决否认。一些人权组织相信，至少有一百万维吾尔及其他穆斯林民众被关进了所谓的"再教育营"，他们遭受酷刑和强制劳动，一些妇女被强制节育。中国政府则宣称，这些设施是为了打击极端主义势力而设立的职业培训机构。

巴切莱特出任联合国人权事务专员后，一直呼吁中国政府允许联合国"对新疆人权状况展开富有实际效果的、不受阻挠的调查。"今年五月，巴切莱特终于同中国政府达成共识，开始了为期六天的新疆之行，这也是过去17年以来，联合国人权事务专员首次获准访华。

访问行程结束后，巴切莱特强调此行并不是"实地调查"，还强调她同中国领导层就新疆问题展开了"开诚布公"的会谈。她敦促中国政府避免在新疆实施"滥抓滥捕"行为，并表示她看到了"极端势力的暴力行为"在新疆造成的损失。人权组织批评巴切莱特的表述过于"温和"。

Peking | Videokonferenz | Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping und UN-Menschenrechtskommisarin Michelle Bachelet

今年五月，巴切莱特访华期间同中国最高领导人习近平视频会谈。

本周四，巴切莱特对记者表示，人权高专办公室正在努力在她下周离职前发表新疆人权状况评估报告。但她同时也承认，在是否发表这份报告的问题上，她面临着很大的压力。她说："我不会因为这些压力，而决定发布或者不发布这份报告书。"

 

（法新社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

 

相关内容

Uyghurs and other students listen to an instructor during a class at the Xinjiang Islamic Institute, as seen during a government organized visit for foreign journalists, in Urumqi in western China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region on April 22, 2021. Under the weight of official policies, the future of Islam appears precarious in Xinjiang, a remote region facing Central Asia in China's northwest corner. Outside observers say scores of mosques have been demolished, which Beijing denies, and locals say the number of worshippers is on the decline. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

狀告中國新疆罪刑 維族代表律師親赴阿根廷申訴 18.08.2022

兩個維族組織的代表律師週三（8月17日）在阿根廷向法院遞交一份刑事申訴，希望透過該國法院，依據普遍管轄權來調查中國政府對維吾爾人在新疆犯下的罪行。部分倡議者告訴德國之聲，相關調查或許能讓犯罪的人被繩之以法。

XINHE COUNTY, CHINA - SEPTEMBER 10: (CHINA OUT) Uigur women pick cotton in a field on September 10, 2007 in Xinhe County of Xinjiang Uygur Autonomous Region, China. Xinjiang's cotton production accounts for over 30 percent of the country's total output. Xinjiang has been noted in ancient times along the old silk road as a political and commercial centre. It is the hub of an important commercial region, bordering Russia, Afghanistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan and Uzbekistan with Pakistan to its south. (Photo by China Photos/Getty Images)

聯合國專家報告稱新疆強迫勞動 中方：抹黑反華 18.08.2022

不久前，中國才剛向國際勞工組織遞交反強迫勞動公約批准書。本週，聯合國專家即發布報告指，新疆少數民族正遭強迫勞動，恐構成「反人類罪的奴役」。對此，中國外交部否認並稱，這是專家聽信「反華勢力編造的涉疆謊言和虛假訊息」。

Chinese police walk past H&M's flagship store in Beijing on Thursday, March 25, 2021. The fashion retailer H&M is facing a potential boycott in China, it's fastest growing market, after a statement the company made last year expressing deep concerns over reports of forced labor in Xinjiang stirred a social media storm this week. Photo by Stephen Shaver/UPI Photo via Newscom picture alliance

“新疆争议”16个月 H&M复现天猫商城 16.08.2022

天猫电子商务平台上，瑞典时尚巨头H&M官方商店重新开张。16个月前，因批评新疆发生侵犯人权现象，该品牌被中国众多网络平台和应用程序下架。