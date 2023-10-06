巴切维茨：《弦乐队协奏曲》

格拉奇娜·巴切维茨（Grażyna Bacewicz，1909年2月5日—1969年1月17日）是波兰作曲家，小提琴家，被视为现代波兰音乐最重要的代表之一和乐器大师。

巴切维茨作有4部交响曲，7首小提琴曲、两首小提琴协奏曲、7首弦乐四重奏以及许多以小提琴为主的室内乐。她的作品主要体现出新古典主义的特征，同时也表现出一定的现代性。代表作为《弦乐队协奏曲》。

巴切维茨也是一名成功的作家，在波兰出版过数部短篇小说和长篇小说。

接下来请听《弦乐队协奏曲》，由乔尼·伊利亚斯·卡德沙（Jonian Illias Kadesha）担任小提琴独奏，英国极光乐团伴奏。

青年小提琴演奏家卡德沙（Jonian Illias Kadesha）在演奏这首曲目时同时指挥乐队。

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