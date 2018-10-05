巴军官：中国不会在瓜达尔港设立军事基地

（德国之声中文网）巴基斯坦一名高级军官周五（10月26日）强调，中方并没有要求将中资建设的瓜达尔深水港用于军事用途。长期以来，印度和美国一直猜测中方会将瓜达尔港建成海军基地。瓜达尔港位于俾路支省西南部，是中国"一带一路"计划中的重要项目。

按照"一带一路"计划，瓜达尔港将被建设成海运枢纽，而环绕港口设立的经济特区，则将成为面向全球的出口加工区。油气管道、公路及铁路则将把瓜达尔港和中国西部省份连接在一起。

去年，美国五角大楼曾表示，中国未来可能会在巴基斯坦建立军事基地，中方则立即予以坚决否认。不过，来自外交和安全领域的消息称，中方有可能会在瓜达尔港设立军事基地。

作为对新加坡香格里拉安全会谈的回应，北京也会每年一度举办香山论坛。在本年度的香山论坛上，巴基斯坦海军部长扎维德·伊克巴尔少将（Rear Admiral Javaid Iqbal）表示，瓜达尔港是对"当地海岸景观的一个重要补充。但我要强调的是，瓜达尔港纯属商业性质，绝没有任何军事色彩。"

伊克巴尔少将接着说道："瓜达尔地理位置优越，远离危险水域，因此，该港口具有极大发展潜力，不仅可以成为中国和中亚重要海运枢纽，还将带动整个地区的经济繁荣。"

伊克巴尔接受路透社采访时表示，他对瓜达尔港的非军事属性确信无疑。他说："瓜达尔港绝没有军事用途，而只是一个商用港口。巴基斯坦海军将捍卫该港口的安全。媒体上有关该港口将设立外国军事基地的一些地缘政治讨论是完全没有根据的。"在被问及中国是否曾提出对瓜达尔港用于军事用途的要求时，伊克巴尔回答道："没有，绝对没有！"

去年，中国在非洲之角-吉布提建立了首个海外军事基地，中国官方将该基地称为后勤给养站。由于吉布提地处印度洋西北角，因此，中国在此间了设立军事基地的举动加剧了印度对中国"珍珠链"战略的担忧。所谓"珍珠链"战略是指中国同印度周边国家建立的军事同盟和项目投资，其中包括巴基斯坦、孟加拉、缅甸以及斯里兰卡。

尽管中国提升军力的速度给人留下深刻印象，但对于该国计划在全球范围内设立多个军事基地的猜测，中国总是予以坚决否认。

达扬 / 凝炼 （路透社）