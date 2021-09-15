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德国南部一联邦州，面积居全国第一，人口排名第二
首府为慕尼黑
德国外交部9月15日透露，中方已经回绝了德国海军“巴伐利亚号”访问中国港口的请求。这艘护卫舰8月初启航前往印太海域，预计会在12月中旬穿越南中国海，但是将避免存在争议的水域。
新的举办地，新的概念，带着诸多未解答的问题，德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility）在慕尼黑拉开帷幕。在疫情的影响下，底特律车展已经被取消，而IAA的重装上阵能否取得成功？
德国疾控中心-罗伯特科赫研究所新近发布的疫情周报中指出，尽管感染者的年龄在下降，但重症比例低。现已出现到期疫苗，巴伐利亚州一月内销毁了27000剂。
拜登就任美国总统半年以来，一直在努力修复与欧洲盟友的关系。但在对华政策方面，他却基本延续了其前任特朗普的强硬路线。
周一，载有243名海军官兵的德国“巴伐利亚”号护卫舰从威廉港启航，开始其历时七个月的印太使命。而早在军舰启航之前，这次使命就已在德国朝野引发了激烈的争论。
中国和印度都想扩大在阿富汗的影响力，而为了达到这一目的，他们必须要同塔利班搞好关系。
德国“巴伐利亚”号巡防舰2日从威廉港启程，开始其印太使命。这是德国近20年来首次派遣军舰前往南海，要加入其他西方国家的行列，扩大其在该地区的军事存在。
台湾人希望德国能以日本为榜样，面对台湾遭受武力威胁，不要再采取熟视无睹的态度。《世界报》发表文章探讨德国即将向印太地区派遣的“巴伐利亚号”护卫舰为什么不能给中国点颜色看看。《南德意志报》关注中国将采用什么样的策略与阿富汗塔利班打交道。
巴伐利亚风景秀丽的大学城维尔茨堡发生令人发指的持刀袭击血案；德国军人全部撤出阿富汗；绿党总理候选人又因涉嫌抄袭遭指责——德国这一周来都发生了哪些值得关注的新闻事件？
巴伐利亚州的维尔茨堡街头持刀杀人案发后，德国警方对24岁的嫌犯发出了逮捕令。调查人员正在评估，心里疾病或伊斯兰动机在多大程度上促成了犯罪。调查人员仍然认为此次袭击是个人行为。
当地时间6月26日下午，位于巴伐利亚州的维尔茨堡街头发生持刀杀人事件。警方随后表示，已经逮捕一名嫌疑人。
慕尼黑安全会议主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）接受德国之声独家采访时批评了欧盟的对华政策。他敦促欧盟内部要有协调一致的中国战略，并与美国协调建立统一战线。
基民盟和基社盟本是兄弟党派，两个政党也常被统称为联盟党，然而目前两位党主席都有意代表联盟党竞选德国总理。迄今，德国还从未有来自基社盟的总理，不过，或许索德尔这次有机会，毕竟一项民调显示，57%的人认为这位巴伐利亚州长具有领导力，而这样看待其竞争对手拉舍特的只有区区4%。
德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔表示，在可能的地方与中国合作，在必要的地方予以反对。她还称，德国将和盟友一道在印太宣示存在。
苹果公司宣布，未来三年内将在德国投资超过10亿欧元，并计划在慕尼黑设立欧洲硅设计中心。
德国总理宝座即将易主，下一任总理可能是基民盟主席拉舍特或者巴伐利亚州长索德。在现任总理默克尔交棒后，未来的德国外交政策将会是何种模样？
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