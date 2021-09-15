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巴伐利亚

德国南部一联邦州，面积居全国第一，人口排名第二

首府为慕尼黑

02/08/2021*** Die Besatzung winkt von Bord der Fregatte «Bayern», die zu einer mehrmonatigen Übungsreise in den Indischen und Pazifischen Ozean aufbricht. Das Kriegsschiff mit 232 Soldatinnen und Soldaten wird sieben Monate lang im Seegebiet zwischen dem Horn von Afrika, Australien und Japan unterwegs sein. +++ dpa-Bildfunk +++

中方谢绝德国军舰访问请求 15.09.2021

德国外交部9月15日透露，中方已经回绝了德国海军“巴伐利亚号”访问中国港口的请求。这艘护卫舰8月初启航前往印太海域，预计会在12月中旬穿越南中国海，但是将避免存在争议的水域。
06.09.21 *** People visit the Munich Motor Show IAA Mobility 2021 ahead of its opening, in Munich, Germany, September 6, 2021. REUTERS/Michaela Rehle

从法兰克福到慕尼黑：IAA车展重装上阵 07.09.2021

新的举办地，新的概念，带着诸多未解答的问题，德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility）在慕尼黑拉开帷幕。在疫情的影响下，底特律车展已经被取消，而IAA的重装上阵能否取得成功？
Auf dem Landwehrkanal wird zahlreichen Schlauchbooten die Teilnahme an einer Demonstration mit Booten aus Protest gegen das Tanzverbot im Freien verwehrt. Clubs und Diskotheken dürfen weiterhin ihr reguläres Angebot nicht aufnehmen. Sogenannte Tanzlustbarkeiten dürfen im Freien zwar mit bis zu 250 zeitgleich Anwesenden wieder durchgeführt werden. Sie dürfen nur von Personen aufgesucht werden, die negativ getestet sind. +++ dpa-Bildfunk +++

德国疫情：感染速度增快、年龄降低 06.08.2021

德国疾控中心-罗伯特科赫研究所新近发布的疫情周报中指出，尽管感染者的年龄在下降，但重症比例低。现已出现到期疫苗，巴伐利亚州一月内销毁了27000剂。
Modellfiguren, die Politiker symbolisieren, stehen vor den Flaggen der USA und der EU. Zwei von Ihnen reichen sich die Hände. Digital Composite (DC) | Verwendung weltweit

德语媒体：西方必须统一对华立场 03.08.2021

拜登就任美国总统半年以来，一直在努力修复与欧洲盟友的关系。但在对华政策方面，他却基本延续了其前任特朗普的强硬路线。
02/08/2021*** Die Besatzung winkt von Bord der Fregatte «Bayern», die zu einer mehrmonatigen Übungsreise in den Indischen und Pazifischen Ozean aufbricht. Das Kriegsschiff mit 232 Soldatinnen und Soldaten wird sieben Monate lang im Seegebiet zwischen dem Horn von Afrika, Australien und Japan unterwegs sein. +++ dpa-Bildfunk +++

巴伐利亚号远航引争议 网民：我们的军舰去亚洲做什么？ 03.08.2021

周一，载有243名海军官兵的德国“巴伐利亚”号护卫舰从威廉港启航，开始其历时七个月的印太使命。而早在军舰启航之前，这次使命就已在德国朝野引发了激烈的争论。
28.07.2021 In this photo released by China's Xinhua News Agency, Taliban co-founder Mullah Abdul Ghani Baradar, left, and Chinese Foreign Minister Wang Yi pose for a photo during their meeting in Tianjin, China, Wednesday, July 28, 2021. Wang met with a delegation of high-level Taliban officials as ties between them warm ahead of the U.S. pullout from Afghanistan. (Li Ran/Xinhua via AP)

德语媒体：谁来填补阿富汗真空？ 02.08.2021

中国和印度都想扩大在阿富汗的影响力，而为了达到这一目的，他们必须要同塔利班搞好关系。
25.08.2018, Niedersachsen, Wilhelmshaven: Die Fregatte Bayern kehrt nach fast sechsmonatigem Mittelmeer-Einsatz wieder in den Heimathafen zurück. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

19年来首次派军舰赴南海 德国：不会穿越台湾海峡 02.08.2021

德国“巴伐利亚”号巡防舰2日从威廉港启程，开始其印太使命。这是德国近20年来首次派遣军舰前往南海，要加入其他西方国家的行列，扩大其在该地区的军事存在。
TAIWAN - China's Next Target? - Part 2

德语媒体：德国会为了台湾让北京好看吗？ 20.07.2021

台湾人希望德国能以日本为榜样，面对台湾遭受武力威胁，不要再采取熟视无睹的态度。《世界报》发表文章探讨德国即将向印太地区派遣的“巴伐利亚号”护卫舰为什么不能给中国点颜色看看。《南德意志报》关注中国将采用什么样的策略与阿富汗塔利班打交道。
Deutschland Würzburg l Gedenken nach der Messerattacke

德国一周大小事 30.06.2021

巴伐利亚风景秀丽的大学城维尔茨堡发生令人发指的持刀袭击血案；德国军人全部撤出阿富汗；绿党总理候选人又因涉嫌抄袭遭指责——德国这一周来都发生了哪些值得关注的新闻事件？
Police officers secure the crime scene in central Wuerzburg, Germany, Saturday, June 26, 2021. German police say several people have been killed and others injured in a knife attack in the southern city of Wuerzburg on Friday.(AP Photo/Michael Probst)

维尔茨堡持刀杀人案：犯罪动机依然不明 27.06.2021

巴伐利亚州的维尔茨堡街头持刀杀人案发后，德国警方对24岁的嫌犯发出了逮捕令。调查人员正在评估，心里疾病或伊斯兰动机在多大程度上促成了犯罪。调查人员仍然认为此次袭击是个人行为。
25.6.2021, Deutschland, Würzburg, Polizisten stehen in der Innenstadt. Bei einer Messerattacke in der Würzburger Innenstadt sind am Freitag mehrere Menschen getötet worden.

德国维尔茨堡发生持刀杀人案 三人丧生 25.06.2021

当地时间6月26日下午，位于巴伐利亚州的维尔茨堡街头发生持刀杀人事件。警方随后表示，已经逮捕一名嫌疑人。

慕尼黑安全会议主席：中国已秀出肌肉，欧盟应拿出应对策略 10.06.2021

慕尼黑安全会议主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）接受德国之声独家采访时批评了欧盟的对华政策。他敦促欧盟内部要有协调一致的中国战略，并与美国协调建立统一战线。
11.04.2021 Markus Söder (CSU, r), Ministerpräsident von Bayern und CSU-Vorsitzender, kommt neben Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, zu einer Pressekonferenz bei der Klausurtagung des Geschäftsführenden Vorstands der Unionsfraktion im Bundestag. In der Sitzung soll es unter anderem um den Kanzlerkandidaten der Union für die Bundestagswahl 2021 gehen.

他? 还是他? 谁将代表联盟党竞选德国总理 14.04.2021

基民盟和基社盟本是兄弟党派，两个政党也常被统称为联盟党，然而目前两位党主席都有意代表联盟党竞选德国总理。迄今，德国还从未有来自基社盟的总理，不过，或许索德尔这次有机会，毕竟一项民调显示，57%的人认为这位巴伐利亚州长具有领导力，而这样看待其竞争对手拉舍特的只有区区4%。
ARCHIV - 15.07.2020, Berlin: Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Bundesvorsitzende und Verteidigungsministerin, aufgenommen bei einem dpa-Interview in ihrem Büro in der CDU-Parteitzentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus. Kramp-Karrenbauer beklagt eine steigende Bereitschaft, mit Gewalt zu drohen oder Gewalt anzuwenden. (zu dpa CDU-Chefin für besseren Schutz ehrenamtlicher Politiker) Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

德防长：和盟友一道在印太宣示存在 12.03.2021

德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔表示，在可能的地方与中国合作，在必要的地方予以反对。她还称，德国将和盟友一道在印太宣示存在。
Customers gather outside an Apple store before the release of iPhone 5 in Munich early September 21, 2012. Apple Inc's iPhone 5 hit stores around the globe on Friday, with fans snapping up the device that is expected to fuel a huge holiday quarter for the consumer giant. REUTERS/Michael Dalder (GERMANY - Tags: BUSINESS TELECOMS)

苹果在德大举投资 设欧洲硅设计中心 10.03.2021

苹果公司宣布，未来三年内将在德国投资超过10亿欧元，并计划在慕尼黑设立欧洲硅设计中心。
L: Deutschland Rheda-Wiedenbrück | Tönnies | Armin Laschet, Ministerpräsident NRW M: German Chancellor Angela Merkel addresses a press conference following talks via video conference with Germany's state premiers on coronavirus restrictions at the Chancellery in Berlin on December 13, 2020 R: Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen mit dem bayerischen Ministerpräsident Dr. Markus Söder Soeder im Park Schloß von Herrenchiemsee

后默克尔时代 德国外交政策将驶向何方？ 27.02.2021

德国总理宝座即将易主，下一任总理可能是基民盟主席拉舍特或者巴伐利亚州长索德。在现任总理默克尔交棒后，未来的德国外交政策将会是何种模样？
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