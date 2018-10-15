巴伐利亚选举结果面面观

（德国之声中文网）1. 基社盟失去了特别角色

默克尔总理在巴伐利亚州的同盟--基督教社会联盟（简称基社盟）失去了在慕尼黑的州议会里的绝对多数。不过，此次损失没有先前民调结果显示的那么惨。尽管如此，基社盟现在必须得有一个联合执政伙伴。而过去数十年里，这可不是惯例。

2. 巴伐利亚州极可能出现黑-黑联合政府

基社盟和"自由选民"党（FW）很可能组成联合政府。自由选民党是一个保守主义的地区选民联合体，在政治上与基社盟接近。两党若联手，无需克服内容上的大分歧，可以良好运作。从基社盟角度看，这样的联合还有另一个长处。在联邦层面，基社盟与默克尔的基民盟组成联合体，而鉴于自由选民党并不在全国范围活动，相对而言，基社盟便无需在联邦层面特别顾及这个巴伐利亚的联合执政伙伴。

3. 德国选项党坐大，但低于全国水平

右翼民粹主义的选项党虽获得两位数得票率，但低于其选举目标以及该党的全国平均民意支持率。选项党正式的说法是，这与"自由选民"党的竞争有关。但私底下，人们却会说，它同选项党巴伐利亚党部的内部纷争有关。由于意见无法统一，巴伐利亚党部未能推出共同的首席竞选人。然而，随着此次入选，选项党得以进入第15个联邦州议会。两周后，黑森州选举，该党将有可能进入全部16个州议会。

4. 绿党有望成为一个新的全民政党

从数字上看，基社盟也可以和绿党联合执政，该党在此次选举中的得票率翻了一番。--不少选票来自基社盟和社民党等传统的全民党。在众多大些的城市，绿党成了最大的政治力量。如同在其它德西地区一样，该党在巴伐利亚也成了中间的一个强大声音，从而成了基社盟和社民党的竞争对手。虽然从计算角度看，基社盟和绿党联手拥有多数，但两党在内容上大相径庭。

5. 基社盟领导层压力山大

躲过一劫的基社盟极力避免人事议论。基社盟籍的州长泽德就任刚及半年：兼任默克尔内阁联邦内政部长的泽霍费尔，其基社盟主席任期至2019年底。两人均意犹未尽。不过，泽德早已觊觎党主席之位。至于基层要求因选举失利而作人事调整的呼声是否会盖过党的领导层，尚需等着瞧。

6.对默克尔而言不是好结果

党内威信已有所削弱的默克尔的地位更趋糟糕。至于到底会有多糟，早晚会显示出来。失败者们会在多大程度上把责任推给柏林，这是关键。另外，基社盟内是否会爆发人事争议亦在未定之数。

默克尔的艰难时刻

7. 社民党前景黯淡

此次选举结果对社会民主党而言也是一大失败。虽说该党在保守主义色彩浓厚的巴伐利亚从未特别强大过，但此次一位数的得票率到底属于历史性的低点。该党在巴伐利亚州议会中现在只是第5大党团。

8. 联邦新选举？

在关于选举失败原因的讨论中，基社盟和社民党均强调了联邦政府的糟糕表现。两党都指出，联邦政府内在难民政策和内政安全问题上的争议产生了负面影响。因此，选举后，基民盟也表示，柏林的联合政府现在必须更好地合作。尤其是社民党主席纳勒斯明确要求有所改变，并甚至威胁退出联合政府，从而导致新大选。特别是一开始就反对与联盟党联合组阁的社民党内的左翼派别施加了压力。然而，社民党目前在全国的民意支持率比前两届大选时还糟，这使得提前大选对社民党而言不具吸引力。

巴伐利亚在德国独树一帜的十大理由 梦幻般的童话宫殿 很多人想象中的德国就是这个样子。这也不足为怪，新天鹅堡毕竟是德国上镜率最高的景点。巴伐利亚国王路德维希二世修建的这一浪漫宫殿，每年都吸引着成千上万的各国游客，就连迪斯尼乐园都是从这里汲取的灵感。

巴伐利亚在德国独树一帜的十大理由 慕尼黑十月啤酒节 慕尼黑十月啤酒节的传统可以追溯到1810年。有些名不符实的是，啤酒节的大部分时间其实是在九月份度过的，原因是慕尼黑十月份的鬼天气让人实在不敢恭维。每年参加慕尼黑啤酒节的人数多到六百万，是世界上最大规模的民间节庆。盛名之下，全球范围内的效尤者也层出不穷。最成功的“仿品”在中国青岛，每年参加青岛啤酒节的人数也达三百万之多。

巴伐利亚在德国独树一帜的十大理由 巴伐利亚式的美艳：传统服装 德国游客经常会被问到：”你们平常在德国都会穿Dirndl长裙吗？“ 答案自然是否定的。德国各地都有自己的传统服装，但是巴伐利亚的女性传统裙装Dirndl和男性的皮裤，得益于慕尼黑啤酒节，确实赢得了世界范围的知名度。

巴伐利亚在德国独树一帜的十大理由 阿迪达斯和彪马：运动鞋的摇篮 享誉世界的巴伐利亚穿戴当然不只有长裙和皮裤：1924年，巴伐利亚小镇黑措根奥拉赫（Herzogenaurach）的鞋匠两兄弟创建了”达斯勒兄弟制鞋厂“。1936年，他们成功地说服了美国运动员杰希·欧文斯在柏林奥运会比赛中，穿上他们的运动鞋。从此，他们的运动鞋开始享誉全球。后来，两兄弟反目成仇，分道扬镳。一人创建了阿迪达斯，另一人则成立了彪马。两家公司都成为运动鞋行业最早的跨国公司。

巴伐利亚在德国独树一帜的十大理由 从慕尼黑奔向世界：宝马 另一个国际品牌从名称上就可以看出它的属地：宝马BMW是巴伐利亚发动机厂的缩写。总部设在慕尼黑的宝马公司，旗下产品销往全球。宝马最显眼的无疑是它篮白相间的徽标，这正是巴伐利亚州旗的图案，同其两个肾形的进风格栅相映成趣。

巴伐利亚在德国独树一帜的十大理由 拜仁慕尼黑：绿茵场上的常胜将军 巴伐利亚蓝白相间的州旗也是德甲常胜将军 - 拜仁慕尼黑队徽的精髓。按照巴伐利亚人的说法就是Mia san Mia, 字面的意思是”我们就是我们“，实际意思则是”我们永远最棒“。至少在德国层面看，拜仁慕尼黑的霸主地位目前仍无人可及。但在国际层面上，拜仁上一次在欧冠赛上夺魁已经是五年前的事情了。

巴伐利亚在德国独树一帜的十大理由 巴伐利亚白肠：吸食还是刀切？ 外地人总是不怀好意地说，巴伐利亚人只会用下水做菜，但白肠绝不应被划入此列。白肠的制作工艺即考究又严谨。吃白肠本身也是一门学问：行家一般会咬断一头，将肠肉悉数吸出。初学者最好还是纵向将白肠一劈两半，用刀叉进食。总之，早餐来一份巴伐利亚白肠，配上甜芥末、椒盐卷和一杯生啤，绝对会让人乐不思蜀。

巴伐利亚在德国独树一帜的十大理由 啤酒花园：大家都是朋友 19世纪，慕尼黑啤酒主要以低温发酵型为主，酿造和储存一般都是在地下室里完成。只有盛夏时节，才可以对外销售。于是，就有人在树荫下，摆好桌椅，邀亲朋好友一起开怀畅饮。这就是慕尼黑啤酒花园的雏形。此外，巴伐利亚的另一个传统也来源于这一时期，那就是朋友请你喝酒时，别忘了自己带上饭菜。

巴伐利亚在德国独树一帜的十大理由 原汁原味的大自然：巴伐利亚森林国家公园 看上去很不习惯，却是策划者的初衷：在巴伐利亚森林国家公园一切都是原汁原味，决不容任何人工痕迹。任凭狂风暴雨，抑或害虫肆虐，一切听之任之顺其自然。巴伐利亚森林国家公园设立于1970年，是德国境内第一个国家公园，占地24万公顷。

巴伐利亚在德国独树一帜的十大理由 基督教社会联盟CSU：拥有全德影响力的地方政党 “基社盟就是巴伐利亚，巴伐利亚就是基社盟！”认同这一口号的巴伐利亚选民虽然在不断减少，但1957年以来，基社盟政治家一直执掌巴伐利亚州却是不争的事实。图为现任州长索德尔及其上任泽霍费尔。联邦大选时，基社盟以基民盟姐妹党身份参选，两党在联邦议院中也以一个议会党团出现。



9. 自民党加紧调整

自民党获得的选票使它刚能进入巴伐利亚州议会。这样，该党目前在总共10个联邦州议会中有了自己的席位。自民党曾当过一次基社盟的执政伙伴。现在，这两党亦可再度联手，不过，或许没有必要。因为，基社盟和自由选民党的两党联合政府将有足够多数。

10. 传统政党受到压力

选举结果证实了一个趋势：就像在其它欧洲国家一样，传统型的全民政党失去选民；边缘政治势力德国选项党即为一例，新的中间政党，如绿党选民也大幅增加。