巴伐利亚最火景点 新天鹅堡再拔头筹

（德国之声中文网）童话城堡--新天鹅堡2018年接待了150万游客，再度成为巴伐利亚最受欢迎的旅游景点。根据巴伐利亚州财政部周一在慕尼黑公布的数字，过去一年，超过5百万游客参观了巴伐利亚州管理的城堡、宫殿等古迹，比上一年增加了5.1%。
巴伐利亚国王路德维希二世建造的其它宫殿也游客盈门。林德霍夫宫（Schloss Linderhof）参观者达43.7万，海伦基姆湖宫（Schloss Herrenchiemsee）也接待了37万游人。
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路德维希二世和他的宫殿
新天鹅堡宫
1868年，登基刚4载，23岁的路德维希二世就设计了他的第一座宫殿。一座无与伦比的宫殿！如今，新天鹅堡是德国最著名、欧洲境内参观人数最多的宫殿之一。新天鹅堡模仿中世纪骑士城堡风格，高踞于阿尔高山脉（Allgäuer Bergen）一突岩之上，雄视施万高（Schwangau）地区。像磁石一样，每年，她都吸引着多达140万的世界各地游人。
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路德维希二世和他的宫殿
歌手大厅
新天鹅堡宫里，新歌手大厅面积最大。受到原始蓝本—瓦尔特堡（Wartburg）的启发，路德维希让人用中世纪民间传说场景作为装饰。歌手大厅无愧于举行大型庆典和音乐活动的皇家场所。今天，年度宫殿音乐会的访问者们得以尽情享受。
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路德维希二世和他的宫殿
林德霍夫宫(Linderhof)
这位腼腆的君主最喜爱的宫殿是另外一个：林德霍夫宫，他总共３个宫殿中规模最小的一个。本来，这里是要出现一座凡尔赛宫的姐妹宫。只是，相关场地实在太过局促。于是，一座罗可可风格的小宫殿应运而生。今年，林德霍夫宫计划以浪漫情调庆祝路德维希国王冥诞— 灯光和烛光彻夜长亮。
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路德维希二世和他的宫殿
维纳斯洞穴（Venusgrotte）
路德维希二世在林德霍夫宫也为音乐提供了专门的空间。不同的是，那个维纳斯洞穴只属于他本人和最密切的亲信。这位多愁善感的国王惯于让人在这里献唱歌剧咏叹调。这个有着湖和瀑布的人工洞穴表现的是瓦格纳歌剧《汤豪瑟》（Tannhäuser）第一幕的舞台画面。路德维希是理查德·瓦格纳的狂热粉丝。
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路德维希二世和他的宫殿
玫瑰岛
路德维希二世对那些能保证他躲避嚣尘的地方情有独钟。施塔恩贝格湖（Starnberger See）上的玫瑰岛便为一方净土。他父亲马克西米利安二世（Maximilian II.）让人在这里盖了一座夏宫，绿园环绕，一玫瑰园为其核心。避开了他人好奇的目光，路德维希二世在这里幽会表妹— 奥地利皇后伊丽莎白。
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路德维希二世和他的宫殿
黑伦基姆湖宫 Schloss Herrenchiemsee
岛不同，宫殿亦异。1873年，路德维希二世国王购得基姆湖上的黑伦岛。他要在这里为他的表率—法国太阳王路易十四建一座“荣耀圣殿”，—巴伐利亚的凡尔赛宫。黑伦基姆湖宫成了他最后一个、亦是最昂贵的建筑项目。1886年，路德维希二世与世长辞。这位巴伐利亚太阳王未能看到自己这个梦幻宫殿的完工。
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路德维希二世和他的宫殿
镜厅
是凡尔赛宫，还是黑伦基姆湖宫？黑伦基姆湖宫的镜厅是凡尔赛宫镜厅的完美复制，—长98米，17个拱形窗，正对着同样数量的镜子；33座吊灯和 44个枝形立烛台较相辉映。今天，它成了黑伦基姆湖宫最大的看点，其总长甚至还超过原型凡尔赛宫7米。
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路德维希二世和他的宫殿
宁芬堡宫（Schloss Nymphenburg）
这座宫殿不是路德维希二世让人建造的。然而，这里是所有一切的起点；这位童话国王在此出生。游览宫殿时，人们能看到国王出生的那个房间。每年，约30万人来此凭吊。夏季时节，游人们得享一种特殊经历：乘游艇在园内河道上饱览风光。
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路德维希二世和他的宫殿
夏亨（Schachen）山间王宫
风景让人陶醉，建筑物本身却朴素到教人吃惊。对这位巴伐利亚国王来说，凛凛于韦特施泰因山麓（Wettersteingebirge）1866米高处，此地正可用作自己在山间游历时的休憩之所。从这里徒步攀登，只需4小时。若没有为这个建筑物想出一些特别的东西来，那他就不是路德维希啰。
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路德维希二世和他的宫殿
土耳其厅
夏亨山王宫整个第一层满是浓浓的东方韵味。人们无法想象，还能有什么东西能比这跟四下里的萧索山峦图景形成更大的对比了。路德维希国王在这里庆祝过自己的若干个命名日和生日。与此宫风格相映成趣，客人们都需扮成哈里发和苏尔坦。高山上，博斯普鲁斯（Bospurus）气氛洋溢一片。
作者: Anne Termèche
拜罗伊特、慕尼黑
修缮一新后重新开放的拜罗伊特侯爵歌剧院吸引了大批游客。这座独一无二、富丽华美的巴洛克风格剧院被联合国教科文组织列为世界文化遗产。在精心修葺之后，又重现昔日的辉煌。
富丽堂皇的拜罗伊特侯爵歌剧院值得一观
2018年重新开放的还有慕尼黑王宫。慕尼黑曾是巴伐利亚王国首都，今天是巴伐利亚州首府。在王宫博物馆的21个新展厅里，瓷器、银器和微缩工艺品等珍宝讲述着这里四百多年的历史。
2019年亮点
班贝格（Bamberg）王宫今年推出特别节目。一个题为"从国王到宪法之父"的特展8月28日将拉开帷幕，展览内容横跨从19世纪初的世俗化到1919年8月班贝格宪法诞生这段时间的历史。
班贝格王宫中皇家厅的壁画
巴伐利亚最美的工地
今年9月5日是新天鹅堡修建奠基150周年的日子。这个巴伐利亚最热的景点因此会得到一次"全面美容"，耗资2000万欧元。这是这座宫殿建成后的第一次大修。不过不用担心，城堡的三分之二将继续对游人开放。
叶宣/达扬（德新社等）
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不得不爱巴伐利亚的十大理由
新天鹅堡
德国童话般城堡，也是德国最著名的旅游景点之一，每年吸引着140万游客前来一睹路德维希二世的行宫。路德维希生前的梦想是打造一座童话般城堡，可惜在离世前没能完工，而是后来逐渐完成现在的规模。如果路德维希二世知道现在的新天鹅堡成了全世界游客钟爱的景点，一定会很欣慰。
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不得不爱巴伐利亚的十大理由
慕尼黑啤酒节
慕尼黑啤酒节是世界上历史最悠久的啤酒节之一，1810年首次举办，至今是吸引访客最多的、规模最大的啤酒节，每年有600多万来自世界各地访客到此一游，感受巴伐利亚的啤酒、香肠、皮裤和女子的传统低胸套裙。
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不得不爱巴伐利亚的十大理由
罗滕堡
罗滕堡（Rothenburg ob der Tauber）位于巴伐利亚州西北部弗兰肯地区的高原上，俯瞰陶伯河（Tauber）。德国旅游的浪漫之路和古堡之路交汇于此。这里的浪漫美景尤其让亚洲游客心仪。不少情侣到此度过甜蜜二人世界。
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不得不爱巴伐利亚的十大理由
州首府慕尼黑
慕尼黑是巴伐利亚州首府，也是德国最漂亮的城市之一。初到与此，一定要到玛丽恩广场看看圣母教堂和新市政厅。之后别忘了去皇家啤酒屋（Hofbraeuhaus）喝啤酒、吃大肘子，再去英国花园和德国博物馆转转。
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不得不爱巴伐利亚的十大理由
拜仁慕尼黑
喜欢德国足球的人，就不用多介绍拜仁慕尼黑俱乐部了。（图为拜仁球场）拜仁是德甲以及欧洲最成功的球队之一，也是经营有方、赢利最多俱乐部。
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不得不爱巴伐利亚的十大理由
楚格峰
德国最高的山峰楚格峰（2962米）也在巴伐利亚，属阿尔卑斯山脉。想站在峰尖俯瞰美景，并不需要亲自攀登，这里有攀山列车和缆车，供“懒人”享用。
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不得不爱巴伐利亚的十大理由
国王湖
巴伐利亚有200多个大小湖泊，国王湖从名字上看，就知道它的地位了。国王湖位于比邻德国和奥地利的边境小镇贝希特斯加登（Berchtesgaden），湖水翠绿，清澈见底，让你感觉仿佛身处仙境。圣巴多罗买礼拜堂（St. Bartholomä）是国王湖的标志，坐落在湖西岸中段半岛上，只能乘船前往。
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不得不爱巴伐利亚的十大理由
拜罗伊特边疆伯爵歌剧院
拜罗伊特边疆伯爵歌剧院(Markgräfliches Opernhaus Bayreuth) 于2012年被列入联合国教科文组织世界遗产名录。这座歌剧院建于1740年代，被认为是18 世纪巴洛克剧院建筑中的扛鼎之作。 拜罗伊特是瓦格纳音乐节的举办地，不过音乐节的节日歌剧院尚未选入世界遗产。
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不得不爱巴伐利亚的十大理由
纽伦堡圣诞市场
纽伦堡是巴伐利亚第二大城市。纽伦堡每年的圣诞市场是全世界规模最大的圣诞市场，每年吸引200多万人前来品尝热红酒和圣诞姜饼的美味。
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不得不爱巴伐利亚的十大理由
巴伐利亚家常菜
巴伐利亚共有800多个啤酒屋，600多家啤酒酿酒厂，和4000多家传统菜馆，到这里来旅游，吃喝问题是不用愁了。巴伐利亚人管家常菜称为Brotzeit,按照字面翻译，就是“到了吃面包的时候了”。巴伐利亚的啤酒、猪肘子，再配上椒盐卷饼，简单而美味。
作者: Kerstin Schmidt