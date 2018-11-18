巴伐利亚最火景点 新天鹅堡再拔头筹

（德国之声中文网）童话城堡--新天鹅堡2018年接待了150万游客，再度成为巴伐利亚最受欢迎的旅游景点。根据巴伐利亚州财政部周一在慕尼黑公布的数字，过去一年，超过5百万游客参观了巴伐利亚州管理的城堡、宫殿等古迹，比上一年增加了5.1%。

巴伐利亚国王路德维希二世建造的其它宫殿也游客盈门。林德霍夫宫（Schloss Linderhof）参观者达43.7万，海伦基姆湖宫（Schloss Herrenchiemsee）也接待了37万游人。

路德维希二世和他的宫殿 新天鹅堡宫 1868年，登基刚4载，23岁的路德维希二世就设计了他的第一座宫殿。一座无与伦比的宫殿！如今，新天鹅堡是德国最著名、欧洲境内参观人数最多的宫殿之一。新天鹅堡模仿中世纪骑士城堡风格，高踞于阿尔高山脉（Allgäuer Bergen）一突岩之上，雄视施万高（Schwangau）地区。像磁石一样，每年，她都吸引着多达140万的世界各地游人。

路德维希二世和他的宫殿 歌手大厅 新天鹅堡宫里，新歌手大厅面积最大。受到原始蓝本—瓦尔特堡（Wartburg）的启发，路德维希让人用中世纪民间传说场景作为装饰。歌手大厅无愧于举行大型庆典和音乐活动的皇家场所。今天，年度宫殿音乐会的访问者们得以尽情享受。

路德维希二世和他的宫殿 林德霍夫宫(Linderhof) 这位腼腆的君主最喜爱的宫殿是另外一个：林德霍夫宫，他总共３个宫殿中规模最小的一个。本来，这里是要出现一座凡尔赛宫的姐妹宫。只是，相关场地实在太过局促。于是，一座罗可可风格的小宫殿应运而生。今年，林德霍夫宫计划以浪漫情调庆祝路德维希国王冥诞— 灯光和烛光彻夜长亮。

路德维希二世和他的宫殿 维纳斯洞穴（Venusgrotte） 路德维希二世在林德霍夫宫也为音乐提供了专门的空间。不同的是，那个维纳斯洞穴只属于他本人和最密切的亲信。这位多愁善感的国王惯于让人在这里献唱歌剧咏叹调。这个有着湖和瀑布的人工洞穴表现的是瓦格纳歌剧《汤豪瑟》（Tannhäuser）第一幕的舞台画面。路德维希是理查德·瓦格纳的狂热粉丝。

路德维希二世和他的宫殿 玫瑰岛 路德维希二世对那些能保证他躲避嚣尘的地方情有独钟。施塔恩贝格湖（Starnberger See）上的玫瑰岛便为一方净土。他父亲马克西米利安二世（Maximilian II.）让人在这里盖了一座夏宫，绿园环绕，一玫瑰园为其核心。避开了他人好奇的目光，路德维希二世在这里幽会表妹— 奥地利皇后伊丽莎白。

路德维希二世和他的宫殿 黑伦基姆湖宫 Schloss Herrenchiemsee 岛不同，宫殿亦异。1873年，路德维希二世国王购得基姆湖上的黑伦岛。他要在这里为他的表率—法国太阳王路易十四建一座“荣耀圣殿”，—巴伐利亚的凡尔赛宫。黑伦基姆湖宫成了他最后一个、亦是最昂贵的建筑项目。1886年，路德维希二世与世长辞。这位巴伐利亚太阳王未能看到自己这个梦幻宫殿的完工。

路德维希二世和他的宫殿 镜厅 是凡尔赛宫，还是黑伦基姆湖宫？黑伦基姆湖宫的镜厅是凡尔赛宫镜厅的完美复制，—长98米，17个拱形窗，正对着同样数量的镜子；33座吊灯和 44个枝形立烛台较相辉映。今天，它成了黑伦基姆湖宫最大的看点，其总长甚至还超过原型凡尔赛宫7米。

路德维希二世和他的宫殿 宁芬堡宫（Schloss Nymphenburg） 这座宫殿不是路德维希二世让人建造的。然而，这里是所有一切的起点；这位童话国王在此出生。游览宫殿时，人们能看到国王出生的那个房间。每年，约30万人来此凭吊。夏季时节，游人们得享一种特殊经历：乘游艇在园内河道上饱览风光。

路德维希二世和他的宫殿 夏亨（Schachen）山间王宫 风景让人陶醉，建筑物本身却朴素到教人吃惊。对这位巴伐利亚国王来说，凛凛于韦特施泰因山麓（Wettersteingebirge）1866米高处，此地正可用作自己在山间游历时的休憩之所。从这里徒步攀登，只需4小时。若没有为这个建筑物想出一些特别的东西来，那他就不是路德维希啰。

路德维希二世和他的宫殿 土耳其厅 夏亨山王宫整个第一层满是浓浓的东方韵味。人们无法想象，还能有什么东西能比这跟四下里的萧索山峦图景形成更大的对比了。路德维希国王在这里庆祝过自己的若干个命名日和生日。与此宫风格相映成趣，客人们都需扮成哈里发和苏尔坦。高山上，博斯普鲁斯（Bospurus）气氛洋溢一片。 作者: Anne Termèche



拜罗伊特、慕尼黑

修缮一新后重新开放的拜罗伊特侯爵歌剧院吸引了大批游客。这座独一无二、富丽华美的巴洛克风格剧院被联合国教科文组织列为世界文化遗产。在精心修葺之后，又重现昔日的辉煌。

富丽堂皇的拜罗伊特侯爵歌剧院值得一观

2018年重新开放的还有慕尼黑王宫。慕尼黑曾是巴伐利亚王国首都，今天是巴伐利亚州首府。在王宫博物馆的21个新展厅里，瓷器、银器和微缩工艺品等珍宝讲述着这里四百多年的历史。

2019年亮点

班贝格（Bamberg）王宫今年推出特别节目。一个题为"从国王到宪法之父"的特展8月28日将拉开帷幕，展览内容横跨从19世纪初的世俗化到1919年8月班贝格宪法诞生这段时间的历史。

班贝格王宫中皇家厅的壁画

巴伐利亚最美的工地

今年9月5日是新天鹅堡修建奠基150周年的日子。这个巴伐利亚最热的景点因此会得到一次"全面美容"，耗资2000万欧元。这是这座宫殿建成后的第一次大修。不过不用担心，城堡的三分之二将继续对游人开放。

叶宣/达扬（德新社等）