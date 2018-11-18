 巴伐利亚最火景点 新天鹅堡再拔头筹 | 非常德国之吃喝玩乐 | DW | 10.02.2019

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非常德国之吃喝玩乐

巴伐利亚最火景点 新天鹅堡再拔头筹

“童话国王”路德维希二世修建的新天鹅堡仍然是德国巴伐利亚人气最旺的旅游景点。此外，拜罗伊特和慕尼黑的名胜也吸引了大批观光客。

Touristen am Schloss Neuschwanstein im Sommer (picture-alliance/C. Wallberg)

盛夏的新天鹅堡风景格外秀丽，吸引了众多游客

（德国之声中文网）童话城堡--新天鹅堡2018年接待了150万游客，再度成为巴伐利亚最受欢迎的旅游景点。根据巴伐利亚州财政部周一在慕尼黑公布的数字，过去一年，超过5百万游客参观了巴伐利亚州管理的城堡、宫殿等古迹，比上一年增加了5.1%。

巴伐利亚国王路德维希二世建造的其它宫殿也游客盈门。林德霍夫宫（Schloss Linderhof）参观者达43.7万，海伦基姆湖宫（Schloss Herrenchiemsee）也接待了37万游人。

  • Bildergalerie Happy Birthday Ludwig Schloss Neuschwanstein

    路德维希二世和他的宫殿

    新天鹅堡宫

    1868年，登基刚4载，23岁的路德维希二世就设计了他的第一座宫殿。一座无与伦比的宫殿！如今，新天鹅堡是德国最著名、欧洲境内参观人数最多的宫殿之一。新天鹅堡模仿中世纪骑士城堡风格，高踞于阿尔高山脉（Allgäuer Bergen）一突岩之上，雄视施万高（Schwangau）地区。像磁石一样，每年，她都吸引着多达140万的世界各地游人。

  • Bildergalerie Happy Birthday Ludwig Schloss Neuschwanstein

    路德维希二世和他的宫殿

    歌手大厅

    新天鹅堡宫里，新歌手大厅面积最大。受到原始蓝本—瓦尔特堡（Wartburg）的启发，路德维希让人用中世纪民间传说场景作为装饰。歌手大厅无愧于举行大型庆典和音乐活动的皇家场所。今天，年度宫殿音乐会的访问者们得以尽情享受。

  • Bildergalerie Happy Birthday Ludwig Schloss Linderhof bei Ettal

    路德维希二世和他的宫殿

    林德霍夫宫(Linderhof)

    这位腼腆的君主最喜爱的宫殿是另外一个：林德霍夫宫，他总共３个宫殿中规模最小的一个。本来，这里是要出现一座凡尔赛宫的姐妹宫。只是，相关场地实在太过局促。于是，一座罗可可风格的小宫殿应运而生。今年，林德霍夫宫计划以浪漫情调庆祝路德维希国王冥诞—　灯光和烛光彻夜长亮。

  • Bildergalerie Happy Birthday Ludwig künstliche Tropfsteinhöhle mit See und Wasserfall

    路德维希二世和他的宫殿

    维纳斯洞穴（Venusgrotte）

    路德维希二世在林德霍夫宫也为音乐提供了专门的空间。不同的是，那个维纳斯洞穴只属于他本人和最密切的亲信。这位多愁善感的国王惯于让人在这里献唱歌剧咏叹调。这个有着湖和瀑布的人工洞穴表现的是瓦格纳歌剧《汤豪瑟》（Tannhäuser）第一幕的舞台画面。路德维希是理查德·瓦格纳的狂热粉丝。

  • Bildergalerie Happy Birthday Ludwig Roseninsel im Starnberger See

    路德维希二世和他的宫殿

    玫瑰岛

    路德维希二世对那些能保证他躲避嚣尘的地方情有独钟。施塔恩贝格湖（Starnberger See）上的玫瑰岛便为一方净土。他父亲马克西米利安二世（Maximilian II.）让人在这里盖了一座夏宫，绿园环绕，一玫瑰园为其核心。避开了他人好奇的目光，路德维希二世在这里幽会表妹—　奥地利皇后伊丽莎白。

  • Bildergalerie Happy Birthday Ludwig

    路德维希二世和他的宫殿

    黑伦基姆湖宫 Schloss Herrenchiemsee

    岛不同，宫殿亦异。1873年，路德维希二世国王购得基姆湖上的黑伦岛。他要在这里为他的表率—法国太阳王路易十四建一座“荣耀圣殿”，—巴伐利亚的凡尔赛宫。黑伦基姆湖宫成了他最后一个、亦是最昂贵的建筑项目。1886年，路德维希二世与世长辞。这位巴伐利亚太阳王未能看到自己这个梦幻宫殿的完工。

  • Bildergalerie Happy Birthday Ludwig Spiegelsaal

    路德维希二世和他的宫殿

    镜厅

    是凡尔赛宫，还是黑伦基姆湖宫？黑伦基姆湖宫的镜厅是凡尔赛宫镜厅的完美复制，—长98米，17个拱形窗，正对着同样数量的镜子；33座吊灯和 44个枝形立烛台较相辉映。今天，它成了黑伦基姆湖宫最大的看点，其总长甚至还超过原型凡尔赛宫7米。

  • Schloss Nymphenburg vom Wasser aus fotografiert,

    路德维希二世和他的宫殿

    宁芬堡宫（Schloss Nymphenburg）

    这座宫殿不是路德维希二世让人建造的。然而，这里是所有一切的起点；这位童话国王在此出生。游览宫殿时，人们能看到国王出生的那个房间。每年，约30万人来此凭吊。夏季时节，游人们得享一种特殊经历：乘游艇在园内河道上饱览风光。

  • Bildergalerie Happy Birthday Ludwig

    路德维希二世和他的宫殿

    夏亨（Schachen）山间王宫

    风景让人陶醉，建筑物本身却朴素到教人吃惊。对这位巴伐利亚国王来说，凛凛于韦特施泰因山麓（Wettersteingebirge）1866米高处，此地正可用作自己在山间游历时的休憩之所。从这里徒步攀登，只需4小时。若没有为这个建筑物想出一些特别的东西来，那他就不是路德维希啰。

  • Bildergalerie Happy Birthday Ludwig Türkisches Zimmer Jagdschloss

    路德维希二世和他的宫殿

    土耳其厅

    夏亨山王宫整个第一层满是浓浓的东方韵味。人们无法想象，还能有什么东西能比这跟四下里的萧索山峦图景形成更大的对比了。路德维希国王在这里庆祝过自己的若干个命名日和生日。与此宫风格相映成趣，客人们都需扮成哈里发和苏尔坦。高山上，博斯普鲁斯（Bospurus）气氛洋溢一片。

    作者: Anne Termèche


拜罗伊特、慕尼黑

修缮一新后重新开放的拜罗伊特侯爵歌剧院吸引了大批游客。这座独一无二、富丽华美的巴洛克风格剧院被联合国教科文组织列为世界文化遗产。在精心修葺之后，又重现昔日的辉煌。

Markgräfliches Opernhaus Bayreuth (picture alliance/dpa/D. Ebener)

富丽堂皇的拜罗伊特侯爵歌剧院值得一观

2018年重新开放的还有慕尼黑王宫。慕尼黑曾是巴伐利亚王国首都，今天是巴伐利亚州首府。在王宫博物馆的21个新展厅里，瓷器、银器和微缩工艺品等珍宝讲述着这里四百多年的历史。

2019年亮点

班贝格（Bamberg）王宫今年推出特别节目。一个题为"从国王到宪法之父"的特展8月28日将拉开帷幕，展览内容横跨从19世纪初的世俗化到1919年8月班贝格宪法诞生这段时间的历史。

Wiedereröffnung der restaurierten Kaiserzimmer von Bamberg (picture-alliance/dpa/D.Ebener)

班贝格王宫中皇家厅的壁画

巴伐利亚最美的工地

今年9月5日是新天鹅堡修建奠基150周年的日子。这个巴伐利亚最热的景点因此会得到一次"全面美容"，耗资2000万欧元。这是这座宫殿建成后的第一次大修。不过不用担心，城堡的三分之二将继续对游人开放。

叶宣/达扬（德新社等）

  • Neuschwanstein Castle under blue skies surrounded by white mist

    不得不爱巴伐利亚的十大理由

    新天鹅堡

    德国童话般城堡，也是德国最著名的旅游景点之一，每年吸引着140万游客前来一睹路德维希二世的行宫。路德维希生前的梦想是打造一座童话般城堡，可惜在离世前没能完工，而是后来逐渐完成现在的规模。如果路德维希二世知道现在的新天鹅堡成了全世界游客钟爱的景点，一定会很欣慰。

  • Oktoberfest 2014 - Visitors from the USA Holding beer glasses and wearing traditional Bavarian costumes

    不得不爱巴伐利亚的十大理由

    慕尼黑啤酒节

    慕尼黑啤酒节是世界上历史最悠久的啤酒节之一，1810年首次举办，至今是吸引访客最多的、规模最大的啤酒节，每年有600多万来自世界各地访客到此一游，感受巴伐利亚的啤酒、香肠、皮裤和女子的传统低胸套裙。

  • Rothenburg ob der Tauber

    不得不爱巴伐利亚的十大理由

    罗滕堡

    罗滕堡（Rothenburg ob der Tauber）位于巴伐利亚州西北部弗兰肯地区的高原上，俯瞰陶伯河（Tauber）。德国旅游的浪漫之路和古堡之路交汇于此。这里的浪漫美景尤其让亚洲游客心仪。不少情侣到此度过甜蜜二人世界。

  • Arieal view of Munich's Marienplatz

    不得不爱巴伐利亚的十大理由

    州首府慕尼黑

    慕尼黑是巴伐利亚州首府，也是德国最漂亮的城市之一。初到与此，一定要到玛丽恩广场看看圣母教堂和新市政厅。之后别忘了去皇家啤酒屋（Hofbraeuhaus）喝啤酒、吃大肘子，再去英国花园和德国博物馆转转。

  • Allianz Arena Munich

    不得不爱巴伐利亚的十大理由

    拜仁慕尼黑

    喜欢德国足球的人，就不用多介绍拜仁慕尼黑俱乐部了。（图为拜仁球场）拜仁是德甲以及欧洲最成功的球队之一，也是经营有方、赢利最多俱乐部。

  • Zugspitze summit

    不得不爱巴伐利亚的十大理由

    楚格峰

    德国最高的山峰楚格峰（2962米）也在巴伐利亚，属阿尔卑斯山脉。想站在峰尖俯瞰美景，并不需要亲自攀登，这里有攀山列车和缆车，供“懒人”享用。

  • Königssee St. Bartholomä Watzmann Bavaria

    不得不爱巴伐利亚的十大理由

    国王湖

    巴伐利亚有200多个大小湖泊，国王湖从名字上看，就知道它的地位了。国王湖位于比邻德国和奥地利的边境小镇贝希特斯加登（Berchtesgaden），湖水翠绿，清澈见底，让你感觉仿佛身处仙境。圣巴多罗买礼拜堂（St. Bartholomä）是国王湖的标志，坐落在湖西岸中段半岛上，只能乘船前往。

  • Margravial Opera House in Bayreuth

    不得不爱巴伐利亚的十大理由

    拜罗伊特边疆伯爵歌剧院

    拜罗伊特边疆伯爵歌剧院(Markgräfliches Opernhaus Bayreuth) 于2012年被列入联合国教科文组织世界遗产名录。这座歌剧院建于1740年代，被认为是18 世纪巴洛克剧院建筑中的扛鼎之作。 拜罗伊特是瓦格纳音乐节的举办地，不过音乐节的节日歌剧院尚未选入世界遗产。

  • The Nuremberg Christkindlesmarkt Christkind or Christ Child

    不得不爱巴伐利亚的十大理由

    纽伦堡圣诞市场

    纽伦堡是巴伐利亚第二大城市。纽伦堡每年的圣诞市场是全世界规模最大的圣诞市场，每年吸引200多万人前来品尝热红酒和圣诞姜饼的美味。

  • Bavarian Brotzeit meal

    不得不爱巴伐利亚的十大理由

    巴伐利亚家常菜

    巴伐利亚共有800多个啤酒屋，600多家啤酒酿酒厂，和4000多家传统菜馆，到这里来旅游，吃喝问题是不用愁了。巴伐利亚人管家常菜称为Brotzeit,按照字面翻译，就是“到了吃面包的时候了”。巴伐利亚的啤酒、猪肘子，再配上椒盐卷饼，简单而美味。

    作者: Kerstin Schmidt


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路德维希二世和他的宫殿

德国巴伐利亚是宫殿之乡：新天鹅堡宫（Schloss Neuschwanstein）每年参观人数150万，列巴伐利亚州童话宫殿首位。参观林德霍夫宫（Linderhof）的人数超过40万；去黑伦基姆湖宫（Herrenchiemsee）游玩的人数超过37.6万。 (09.03.2018)  

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