巴伐利亚州长索德尔访问中国 要当"敲门砖"

（德国之声中文网）巴伐利亚州同中华人民共和国的密切关系可谓源远流长。早在1975年，时任基督教社会联盟主席的施特劳斯（ Franz-Josef Strauß）就曾自作主张，作为西德第一位政治家访问中国，并同中国最高领导人毛泽东举行了会谈，这也为巴伐利亚日后同中国的密切关系奠定了基础。

现在，巴伐利亚州在中国有三个友好省份。现任巴伐利亚州长索德尔出任州长之前，就已经多次访问中国。去年，李强出任中国总理后首次到访德国，就曾专程前往巴伐利亚州访问。

在经济层面上，今天的巴伐利亚已经同中国密不可分。离开了中国的供货商、制造商和销售商，巴伐利亚企业恐怕寸步难行。

此次巴伐利亚州长索德尔的中国之行为期数天，访问第一站是四川省会成都，周二则将前往北京。那么，作为德国一个联邦州的州长，索德尔之所以如此重视发展对华关系，也是因为双边千丝万缕的经贸关系。

去年夏季，中国总理李强到访慕尼黑时，身着传统服装的仪仗队奏响军乐列队欢迎，这是巴伐利亚迎接贵宾的最高礼遇。而对李强来说，同此前的柏林之行相比，在慕尼黑显然要愉悦很多。

出任总理之后的李强首次出访德国时，在柏林同德国总理肖尔茨的主要议题是，德国为何将中国定义为经济竞争者和制度敌手，而并非主要是伙伴。

德国对华战略的转变，至今仍令中国党和政府感到疑惑。他们担心，德国人所说的对华去风险，实际上是想同中国脱钩。北京对脱钩显然不感兴趣，而巴伐利亚在德中经贸关系中扮演着极其重要的角色。

中国每年向巴伐利亚出口价值360亿欧元的产品，其中主要以电子产品和服装为主。巴伐利亚则每年向中国出口价值170亿欧元的化工机械。除此之外，巴伐利亚还同中国三个省份建立了友好关系。

在此背景下，索德尔此次中国之行，也会努力寻找政治均衡：一方面他努力申明此行绝不是和联邦政府"唱对台戏"，但他临行前也明确表示，他此行会突出"自己的重点"，即巴伐利亚政府要为本土企业扮演"敲门砖"的角色。

鉴于本国经济疲软、外来投资大幅滑坡，中国党和政府领导层一再承诺，他们将会改善外国企业的投资经营环境。

除了密切的经济联络之外，巴伐利亚同中国的政治关系也非常密切。1975年，时任基督教社会联盟主席的施特劳斯作为首位西德政治家访问了北京，并同中国最高领导人毛泽东举行了会晤。后来的巴伐利亚州长施托伊贝尔和泽霍费尔也都曾多次访华。

除了同成都经济界代表举行会谈之外，索德尔还将前往北京，并于周三同中国总理李强举行会晤。李强是中国政治架构中地位仅次于习近平的第二号人物。此外，索德尔预计还将同中国商务部长举行会谈。

1975年，基社盟主席施特劳斯(Franz Josef Strauß)访问北京，并同毛泽东举行会晤

有报道称，德国总理肖尔茨计划将于四月中旬访问北京，因此，索德尔抢先一步到访北京，也难以排除"抢风头"之嫌。

1975年，基社盟主席施特劳斯在未提前通报总理府和外交部的情况下，对北京进行了先斩后奏式的访问，成为第一位访问北京，并同毛泽东举行会晤的西德政治家，但此举曾令当时的德国政府大为光火。

（德广联等）

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