巴伐利亚周日选举新议会

（德国之声中文网）周日清晨，巴伐利亚的州议会选举全面展开。八时整，各投票站正式开放。大约950万选民被呼吁参加五年一次的州议会选举，决定180个议席的分配。

在州府慕尼黑市，根据市政府周日十时提供的信息，参选率大约为35%，其中包括邮递投票的选民。略高于五年前33.3%的投票率。而在纽伦堡截至周日十时的参选率则只有10.9%。现任州长马库斯·索德在记者的围观之下，在纽伦堡参加了投票。有迹象显示，今年参加邮递投票的选民人数明显增多。

本次选举引起了极大的关注，因为各项民调均显示，巴伐利亚第一大党基社盟很有可能会失去绝对多数地位，而不得不寻找联合执政伙伴。而绿党则有望晋升为第二大政党。

慕尼黑街头的竞选广告

周日晚间十八时，投票站关闭后，将正式公布初步的计票结果。

至于有多少政党能够跻身议会，目前尚很难定论。民调显示，可能会有七个政党能够达到进入议会的门槛。德国选项党进入巴伐利亚州议会已经没有悬念，而自民党和左翼党是否能如愿以偿则有待最终的投票结果。近期的民调显示，自民党会略微超过5%下限，而左翼党则略低于5%。

不过，近些年的选举结果也显示，选前民调的结果对预测选举结果的作用非常有限。其中一个主要原因是，很多选民直到投票开始前，仍犹豫不决，甚至干脆放弃投票。巴伐利亚州议会选举中，每个选民可以投两票，第一票投给本选区内的候选人，第二票则投给某政党。

达扬 / 文木 （德新社，法新社）