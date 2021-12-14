"巴伐利亚号"穿南海 德外交部发声明

（德国之声中文网）德国海军护卫舰"巴伐利亚号"今年8月威廉港启航启程后，现已抵达南中国海海域。周四（12月16日）德国外交部发布书面声明，称"德国以其在南海的存在，继续推动自由航行，在印太地区坚持基于规则的国际秩序。"

虽然这次航行没有计划穿越台湾海峡，但这毕竟是自2002年以来第一艘经过南中国海的德国军舰。

德国外交部的声明写道，南海的国际秩序受到压力，"因为中国对大片海域声索主权，不承认2016年联合国海洋法公约海牙仲裁法庭否认中国对南沙群岛海域拥有主权的裁决，同沿岸国家不断发生冲突。"

德国政府希望通过此次巡航使命，同盟友一道显示对印太海域局势的关注。德国去年推出《亚太战略指南》，认为该区域对21世纪的全球地缘政治和经济发展具有至关重要的意义。美国呼吁盟友加入到遏制中国扩张的行列，英法等国都曾向印太派遣军舰游弋巡逻，他们甚至派出航母战斗群。

"巴伐利亚号"在7个月的巡航中多次靠岸访问了包括澳大利亚、关岛、日本、韩国在内的多个海港，还将计划停靠新加披、越南、斯里兰卡和印度的港口。它也曾希望访问青岛或上海港，但该计划没有得到中方的同意。

历史上，1898年德意志帝国海军就是从威廉港启航占领青岛并建立'德国保护区'，后来该地成为德国殖民地。

“巴伐利亚号”远航行程

（综合报道）

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