巴以冲突蔓延  死亡人数上升

（德国之声中文网）据加沙卫生部的数据，截至周六（5月15日）早些时候，自巴以周一交火以来，已有132名巴勒斯坦人死亡。以色列当局表示，以方有8人丧生。



哈马斯周六清晨从加沙向阿什克伦（Ashkelon）和阿什杜德（Ashdod）等以色列城市发射了一连串的火箭弹。 此后不久，以色列国防军发布了一条推文，显示阿什杜德市发生了大规模火灾，并承诺定会做出回应。

以色列总理内塔尼亚胡周五指出，目前对加沙的军事行动 "尚未结束" 。以色列军方表示，此次轰炸的目标是一条存有哈马斯军事装备的隧道以及周围的火箭弹发射基地。

据报道，周六早些时候，以色列对加沙沙提难民营附近的一所房屋进行了空袭，造成至少7人死亡。据美联社报道，该地区的巴勒斯坦人说，他们在被袭击前没有收到任何警告。

约旦河西河严重流血冲突

以色列和哈巴斯在加沙地带持续交火的同时，巴勒斯坦示威者周五在被占领的约旦河西岸与以色列安全部队发生冲突，造成至少十名巴勒斯坦人死亡。巴勒斯坦卫生部报告称，共有超过600名巴勒斯坦人受伤，其中21人受重伤，大部分人都是被实弹所伤。

巴勒斯坦抗议者表示，为谴责以色列近日在耶路撒冷和加沙的行动，他们在希伯伦（Hebron）和纳布卢斯（Nablus） 等约旦河西岸主要城市举行街头示威。

一名巴勒斯坦官员向法新社记者表示，“自第二次大起义以来，我们还没有经历过如此规模的冲突与示威行动。”巴勒斯坦的前两次“大起义”（intifada）分别爆发于1987年和2000年，



巴勒斯坦领导人阿巴斯对以色列的行为表示谴责，称这是“残忍且程序化的杀戮”，并要求美国和联合国提供政治支持。 此外，巴勒斯坦红新月会组织报告说，截至周六早些时候，约旦河西岸和耶路撒冷已有1757人受伤。

加沙被轰炸后的浓烟

冲突蔓延至邻国

中东地区其他国家的亲巴勒斯坦力量也被卷入此次冲突，约旦和黎巴嫩的抗议者冲进了各自与以色列的边界，向巴勒斯坦人民表达声援。

在社交媒体上广泛转载的一段视频显示，数百名约旦人冲向连接约旦和以色列的艾伦比大桥（Allenby Bridge）。

一些黎巴嫩抗议者设法进入以色列边境城镇梅图拉（Metula）。以色列军方随后声表示，他们向抗议者鸣枪示警，一名黎巴嫩男子被以方开枪打死。以色列军方还称，有3枚火箭周四从黎巴嫩射向以色列，落在地中海。

另外，以色列军方指出，周五有3枚火箭从叙利亚向以色列发射。据报道，其中两枚火箭落在了戈兰高地，另一枚落在了叙利亚境内，目前尚没有人员伤亡的报道。

该地区的其他国家也对巴以冲突作出了反应。阿联酋呼吁停火，巴林则表示声援巴勒斯坦人。摩洛哥宣布将向约旦河西岸和加沙地区运送40吨食品、药品和毛毯。埃及派出代表团进行斡旋，但是尚未促成任何停火协议。

以巴冲突升级，前景令人担忧 希伯伦等西岸城市也爆发暴力冲突 周六，以色列空军轰炸了哈马斯位于加沙的行动指挥部以及其火箭弹发射装置。巴勒斯坦新闻社报道称，加沙城西部一座难民居住的大楼被击中，7人死亡。与此同时，在约旦河西岸的以色列占领区，以方同巴勒斯坦的严重暴力冲突进一步升级。图为以色列士兵在西岸希伯伦市同巴勒斯坦人交火。

以巴冲突升级，前景令人担忧 报复性袭击 周四，炮火仍在继续。以色列战斗机轰炸了加沙地带南部。以方称攻击目标是哈马斯领导成员的设施。

以巴冲突升级，前景令人担忧 倒塌的大楼 以色列官方说，以军至少摧毁了三座为哈马斯领导人提供办公室的高层建筑。

以巴冲突升级，前景令人担忧 何处藏身？ 在以色列对加沙地带的空袭中，至少有103人死亡，其中包括儿童。哈马斯武装分子还向以色列发射了火箭弹，至少有7人死亡。

以巴冲突升级，前景令人担忧 特拉维夫上空的火箭弹 哈马斯在前几晚向以色列发射了火箭弹。以色列的导弹防御系统保护了特拉维夫和其他地区，摧毁了横空飞来的火箭弹。

以巴冲突升级，前景令人担忧 焦虑的等待 导弹防御系统并不能提供100%的保护。当警报响起时，以色列人必须必须尽快找到安全的避难所，即便是凌晨3点。

以巴冲突升级，前景令人担忧 寻找掩护 未能及时赶到避难所的人尽量找地方躲避，哪怕就躲在小车后面。这是星期二在加沙地带以北约10公里的阿什凯隆的人们。

以巴冲突升级，前景令人担忧 更多危险 即使火箭弹可以被击退，落下的碎片也很危险。这是以色列本古里安机场以北的耶胡德，一栋房子已经被摧毁。以军声称，自周一以来，已有1000多枚火箭弹从加沙飞向以色列。

以巴冲突升级，前景令人担忧 石头和催泪瓦斯 最近几天，巴勒斯坦示威者和以色列安全部队在若干城市发生冲突。这是被以色列占领的西岸的希伯伦，示威者正在投掷石块和其他武器。

以巴冲突升级，前景令人担忧 全副武装 东耶路撒冷，安全部队使用眩晕手榴弹、催泪瓦斯和橡皮子弹对付示威。

以巴冲突升级，前景令人担忧 以色列动员预备役军人 以色列军方在加沙地带边界集结作战部队和坦克，令人想起2008/2009年和2014年的冲突。

以巴冲突升级，前景令人担忧 何时是尽头？ 看起来紧张的局势不会很快得到缓解。因为害怕进一步的空袭，加沙市的一些巴勒斯坦人在联合国驻地避难。 作者: Uta Steinwehr



其他国家反应

美国国务院派遣高级官员阿姆尔（Hady Amr）作为中东特使周五抵达特拉维夫，试图缓和紧张局势。美国总统拜登表示支持以色列，这在民主党内部引起了争议。

法国总统马克龙周五与内塔尼亚胡通话，马克龙谴责了来自加沙的火箭弹袭击，同时也对该领土上的平民表示关切。

随着中东地区暴力冲突的升级，德国警方加强了对犹太教堂的保护，并对全国各地发生的一些反以色列集会进行了干预。德国外长马斯呼吁民众拒绝 "将中东的事件归咎于德国的犹太教徒”的想法，无论是在街头还是在社交媒体上 。

联合国安理会原定在周五下午讨论巴以冲突的会议推迟至周日举行。中国外交部发言人华春莹周五在例行记者会上说，作为联合国安理会5月轮值主席，中方一直积极斡旋，已推动召开两次安理会紧急磋商讨论以巴冲突。

华春莹补充说：“令人遗憾的是，美国在安理会5月10日举行的紧急磋商中独家反对发表主席新闻谈话。在5月12日举行的第二次紧急磋商中，几乎所有安理会成员国都支持就巴勒斯坦局势发表简短媒体评论，但美国继续独家阻挠安理会发声，再次站在国际社会对立面。美国为什么要这么做？” 这名发言人同时批评道：“美国口口声声称最关心穆斯林人权”，“他们应该认识到，巴勒斯坦穆斯林民众的命同样珍贵。”



（美联社，路透社，法新社）



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