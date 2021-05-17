巴以冲突，中国到底站哪边?

(德国之声中文网) "你问我什么才是中国在巴以冲突里的国家利益？中东地区不要动荡！中国的发展需要一个和平稳定的国际大环境，中东局势动荡不仅仅影响当地人民的正常生活，也对世界稳定带来消极影响，不利于中国的和平发展。"在接受德国之声采访时，中东问题专家、中国国际问题研究所中东研究中心原主任李国富如此说道。

从官方层面上看，中国的态度首先是要求双方先停火。作为本月联合国安理会主席国，中国外长王毅在5月16日的会议上表示，中方希望双方首先能开展对话，在联合国相关决议、"两国方案"的基础上展开谈判。

中东动荡威胁中国贸易利益

中东地区对中国经济有着至关重要的作用。目前，中国进口原油大约一半来自于中东地区，天然气进口也有近20%来自这个区域。除了油气贸易，中国与欧洲之间的货物往来也高度依赖于途径中东地区的航道。李国富指出，巴以矛盾是中东局势的核心问题，"如果巴以矛盾不能全面、公正、长期地得到解决，必然导致地区动荡，这显然不利于中国和中东地区国家开展经济合作。"

在中东地区，中国不仅仅和众多穆斯林国家有着密切贸易联系，以色列更是中国重要的经贸、科技、文化等领域的合作伙伴。该国也是北京力推的"一带一路"项目的重要节点，中国正在以色列参与多个重要基建项目，其中包括从红海之滨的埃拉特港到地中海沿岸的阿什杜德港的铁路项目。完工后，这条铁路线有望成为苏伊士运河之外连接印度洋与地中海的新通道。不过，这项工程暂时处于搁置状态。

"暧昧"的中以经贸关系

根据中国商务部的最新数字，即便在疫情肆虐的2020年，中国与以色列之间的双边贸易额依然实现了18.8%的同比增长，达到了175.4亿美元的规模。而作为巴以冲突的另一方，巴勒斯坦与中国的双边贸易额虽然也在2020年实现了22.2%的同比增长，但是其总规模只有1.01亿。值得一提的是，中国与以色列的外贸互有进出口，但是巴勒斯坦对中国的出口额却几乎为零。

台湾暨南国际大学历史学系的中东问题专家包修平在接受德国之声专访时也同样指出，虽然在历次冲突中，中国在台面上一直声援巴勒斯坦，但是往往局限于口头层面，"最多曾经提供一些轻武器给'巴解组织'"；而由于近年来以色列官方在中国的媒体、高校扮演积极角色，中国有一部分舆论已经倒向了以色列一方。

中国和以色列的这些"暧昧关系"，让一些阿拉伯国家感到担忧。就在5月17日的中国外交部例行新闻发布会上，阿拉伯半岛电视台记者就诘问道：王毅外长在安理会的发言固然引发了阿拉伯国家的很大反响，"但也有观点认为中方并未明确批评以色列方面的行径……中方对以色列的(军事)行动持何立场？"

对此，中国外交部发言人赵立坚只是含糊地回应说："国际社会对此次(由王毅主持的)会议的反应总体是积极的，你提到的观点只是极少数。……中方强烈谴责针对平民的暴力行径，……以色列尤其要保持克制，切实遵守联合国有关决议，停止拆除巴勒斯坦民众房屋，停止驱逐巴勒斯坦民众，停止扩建定居点，制止针对穆斯林的暴力、威胁和挑衅，维护和尊重耶路撒冷宗教圣地的历史现状。"

台湾的中东问题学者包修平认为，短期内，中国不会在中东议题上扮演实质角色。"中国与中东的关系主要还是经贸层面，就是确保海湾地区的原油可以供应不绝，不受到中断。至于中东境内的族群冲突，中国会遵守国际法的不干预原则，强调中国是一个遵守国际秩序的大国，暗批美国在中东议题采取双重标准。"

借机抨击美国 抢占道德高地

事实上，中国借中东议题抨击美国，近期已远远超出了"暗批"的层面。在5月18日的外交部新闻发布会上，发言人赵立坚强烈谴责"美方非但不积极作为阻止巴以冲突，甚至还准备火上浇油。美方在安理会已陷入空前孤立，完全站在了人类良知、道义的对立面。"他认为"国际社会对美国在巴以冲突中的所作所为深感失望……美国只问亲疏，不问立场，只在乎自己的利益，恐怕只是拿人权当幌子吧？安理会已因美国反对无法就巴以冲突问题采取行动。"

赵立坚还说："没有比较就没有鉴别。中方在巴以冲突中坚持的是国际公平和道义。美国只在乎自己的利益，只问亲疏，不问立场。"

中国国际问题研究所的退休研究员李国富甚至认为，美国政府当前的做法并不一定符合美国的真正国家利益，而只是服务于某一个团体的利益。"拜登政府想要让美国重返世界领袖角色，可是现在这显得很苍白，难道世界需要这样的领导？作为同样倡导人权的欧洲而言，它会坐视巴勒斯坦的妇女儿童不断伤亡么？"

李国富还认为，中国在巴以问题中的国家利益和中国的当前姿态是完全一致的，"中国的利益其实现在是放在台面上的：需要和平稳定的环境。这种利益有根有据，从政治、道义、人道底线层面都是一致的。"他进一步指出，只要中国在国际舞台上坚持呼吁正义、切实去维护巴勒斯坦人的生命权，"这种态度是肯定能提升中国影响力的，而美国的影响力肯定会因此而受损。"

以巴冲突升级，前景令人担忧 近年巴以最严重冲突 根据以色列的统计，自上周冲突爆发以来，哈马斯对以色列发射了3150枚火箭，460枚未越过以色列边界，在加沙地带便落下。以色列军方表示，该国的铁穹防空拦截系统的防御率约达90%。2014年哈马斯与以色列长达51天的交战期间，哈马斯共向以色列发射4481枚火箭弹。

以巴冲突升级，前景令人担忧 加沙地带伤亡惨重 巴勒斯坦当局表示，周日夜间至周一凌晨的空袭造成沿海地带大规模停电，数百栋建筑被炸毁或受损。法新社报道称，自一周前暴力冲突发生以来，加沙地带已有200人死亡，其中包括59名孩童。巴勒斯坦卫生当局称，超过1300人因为冲突受伤。以色列官方则表示，10人在加沙地带的火箭攻击中丧生，300余人受伤。

以巴冲突升级，前景令人担忧 以色列发动猛烈空袭 周日（5月16日），以色列及极端组织哈马斯的暴力冲突持续。作为对哈马斯火箭攻击的回应，以色列战机对加沙市发动一系列猛烈空袭。周一凌晨，爆炸声从北到南震撼了整个城市，持续了10分钟。与24小时前造成42名巴勒斯坦人死亡的一系列空袭相比，空袭的规模更大，范围更广，持续时间更长。以色列军方表示，此次空袭摧毁了15公里长的哈马斯地下隧道，以及9名哈马斯指挥官的住所。联合国安理会召紧急会议，希望这场巴以冲突能尽快获得解决。

以巴冲突升级，前景令人担忧 加沙媒体大楼被击中 以色列军队在周六对加沙地带的空袭中炸毁了一栋大楼，里头驻扎包括美联社和半岛电视台等媒体。

以巴冲突升级，前景令人担忧 希伯伦等西岸城市也爆发暴力冲突 周六，以色列空军轰炸了哈马斯位于加沙的行动指挥部以及其火箭弹发射装置。巴勒斯坦新闻社报道称，加沙城西部一座难民居住的大楼被击中，7人死亡。与此同时，在约旦河西岸的以色列占领区，以方同巴勒斯坦的严重暴力冲突进一步升级。图为以色列士兵在西岸希伯伦市同巴勒斯坦人交火。

以巴冲突升级，前景令人担忧 报复性袭击 周四，炮火仍在继续。以色列战斗机轰炸了加沙地带南部。以方称攻击目标是哈马斯领导成员的设施。

以巴冲突升级，前景令人担忧 倒塌的大楼 以色列官方说，以军至少摧毁了三座为哈马斯领导人提供办公室的高层建筑。

以巴冲突升级，前景令人担忧 何处藏身？ 在以色列对加沙地带的空袭中，至少有103人死亡，其中包括儿童。哈马斯武装分子还向以色列发射了火箭弹，至少有7人死亡。

以巴冲突升级，前景令人担忧 特拉维夫上空的火箭弹 哈马斯在前几晚向以色列发射了火箭弹。以色列的导弹防御系统保护了特拉维夫和其他地区，摧毁了横空飞来的火箭弹。

以巴冲突升级，前景令人担忧 焦虑的等待 导弹防御系统并不能提供100%的保护。当警报响起时，以色列人必须必须尽快找到安全的避难所，即便是凌晨3点。

以巴冲突升级，前景令人担忧 寻找掩护 未能及时赶到避难所的人尽量找地方躲避，哪怕就躲在小车后面。这是星期二在加沙地带以北约10公里的阿什凯隆的人们。

以巴冲突升级，前景令人担忧 更多危险 即使火箭弹可以被击退，落下的碎片也很危险。这是以色列本古里安机场以北的耶胡德，一栋房子已经被摧毁。以军声称，自周一以来，已有1000多枚火箭弹从加沙飞向以色列。

以巴冲突升级，前景令人担忧 石头和催泪瓦斯 最近几天，巴勒斯坦示威者和以色列安全部队在若干城市发生冲突。这是被以色列占领的西岸的希伯伦，示威者正在投掷石块和其他武器。

以巴冲突升级，前景令人担忧 全副武装 东耶路撒冷，安全部队使用眩晕手榴弹、催泪瓦斯和橡皮子弹对付示威。

以巴冲突升级，前景令人担忧 以色列动员预备役军人 以色列军方在加沙地带边界集结作战部队和坦克，令人想起2008/2009年和2014年的冲突。

以巴冲突升级，前景令人担忧 何时是尽头？ 看起来紧张的局势不会很快得到缓解。因为害怕进一步的空袭，加沙市的一些巴勒斯坦人在联合国驻地避难。 作者: Uta Steinwehr



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