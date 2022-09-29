已抵台湾！德国议员团来到 台外交部：以行动展现支持

（德国之声中文网）由基民盟的克劳斯-彼得·韦尔斯（Klaus-Peter Willsch，也译魏尔胥）领队的德国联邦议院友台小组周日抵达台湾，该代表团由6名德国议员组成。台湾外交部表示，部分团员因班机衔接问题，会在晚些时候陆续抵达，早上有几人先抵台。为期5天的行程之中，代表团将与台湾总统蔡英文会面，并将和副总统賴清德，立法院长游锡堃及外交部长吴钊燮见面。中央社报道，访团还将与德国企业代表座谈，聚焦台湾的能源和数位发展政策，并且还将参访台南科学园区，这是为了促进双边在高科技领域的安全和贸易合作。此次行程，台湾驻德代表谢志伟与德国代表团一道从法兰克福落地台北。谢志伟在脸书上贴出合照，并写道：“朝野六党全到齐，因为，不分党派。他/她们都挺台湾。”

德国代表团表示，此行旨在评估台湾的实地安全状况，并对该国的经济和政治发展有一个总体了解。德国政府闻办公室周五（9月30）说，代表团将考察 "有关海峡两岸的政治、经济和社会状况、双边关系和关系发展等问题"。

台湾外交部表示，这是自新冠疫情爆发第一个访问台湾的官方代表团。几名议员来自德国不同党派。台湾外交部指出，这表明台湾受到德国跨党派的支持。这是自8月初美国众议院议长佩洛西访台以来，第二个来自欧洲大国的访问团。9月初，法国国会代表团曾访问台湾。

台湾外交部政务次长俞大㵢与韦尔斯

中央社报道，抵达台北后，一行人并未在桃机发表谈话，在接受媒体拍照后，随即由接机人员引领礼遇通关。外交部指出，访团不仅是德国国会的官方正式出访性质，也是在中国藉口美国联邦众议院议长佩洛西访台升高对台军事威胁后，继法国国会访团又一欧洲重要国家，以实际行动展现对台湾坚定支持。

台湾外交部周日在推特上发布了德国代表团的照片，并强调 "时间和距离不会削弱友谊！" （Time & distance don't dim friendship）

中国抗议德国代表团访台。中国外交部发言人办公室在一份声明中告诉德新社，中国政府敦促德方遵守一中原则，并立即停止与 "台独 "分子的交往："中国将采取必要措施，坚决保护国家主权和领土完整"。

德国代表团为何要赴台访问？

德国与台湾没有官方外交关系，但一直保持着友好关系，并有着密切的经济、文化和学术合作。联邦议院绿党籍议员蒂尔·斯特芬临行前接受德国之声采访时表示，此行旨在 "向台湾展示我们的友谊"。他说：“台湾是民主政体。对我们来说，与其他民主政体保持接触和合作是很重要的。”他还补充说：“在中国威胁台湾之际，如果我们不去访问台湾，对台湾将会是一个负面信号。”

斯特芬指出，这次既不是联邦议院议长也没有政府成员去台湾，而是议会成员之间一种既定的合作交流：“这并没有违反我们多年来的政策。”

專訪台灣外長吳釗燮：相信民主國家都反對北京挑釁



（德新社，法新社等）

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