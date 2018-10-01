差旅费惊人 联合国环境规划署负责人下课

（德国之声中文网）联合国环境规划署（Unep）执行主任埃里克·索尔海姆（Erik Solheim）因差旅费开支过高丑闻下台。联合国总部当地时间周二（11月20日）在纽约通报，挪威人索尔海姆（63岁）周四起不再担任这一职务。

据外交圈内人士称，以秘书长古特雷斯为首的联合国高层对这位社民党籍的前挪威环境大臣施加了巨大压力。据称，索尔海姆出差过多，开销过大，在经费拮据、气候变化的时代，已不符合联合国该机构的形象和宗旨。

英国《卫报》报道说，联合国的一项内部审计得出结论：在不到两年时间里，索尔海姆飞往世界各地，出差费用高达48.8万美元。该审计报告指出，除对气候的影响及高额开支外，索尔海姆还未能说明，所有这些差旅的确都与公务有关；瑞典和丹麦已因此中止了对总部设在肯尼亚首都内罗毕的联合国环境规划署的捐助。

索尔海姆替自己辩解说，大范围出行实有必要，有助于彰显环境署的工作。他在《内罗毕日报》上指责审计报告错误百出。他称，他是联合国内走在前列的改革者，审查报告是对此的一种反应，很多人抵制改革，致使这一报告出炉。

联合国秘书长古特雷斯宣布，索尔海姆的副手、来自坦桑尼亚的姆苏亚（Joyce Msuya）将暂行执行主任一职，直至找到新领导人。

根据《卫报》的报道，索尔海姆频繁飞往欧洲，尤其是巴黎和他的出生城市奥斯陆；此外，工作人员们批评他行事专横。

这位挪威人自2016年起担任联合国环境规署执行主任。德裔巴西人阿希姆·施泰纳（Achim Steiner）为其前任。

凝炼/叶宣（德新社、福音教通讯社）