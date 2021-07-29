 巩固新时代全面协作 中俄即将举行联合军演 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.07.2021

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巩固新时代全面协作 中俄即将举行联合军演

中国国防部对外公布称，今年8月，中俄两国将在宁夏战术训练基地举行联合军演，双方将总共投入1万余兵力。中国国防部表示，两国借此次军演进一步展示双方打击恐怖主义势力、共同维护地区和平与安全的决心和能力。

2018年，中俄两国在位于俄罗斯后贝加尔边疆区的楚戈尔训练场共同参与“东方－2018”战略演习。

2018年，中俄两国在位于俄罗斯后贝加尔边疆区的楚戈尔训练场共同参与“东方－2018”战略演习。

（德国之声中文网）7月29日，中国国防部新闻发言人吴谦大校在例行记者会上发布消息，根据中俄双方达成的共识，俄罗斯联邦武装力量将于8月上中旬参加在中国宁夏举行的“西部·联合-2021”演习。

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对伊朗而言，"海上联合演习 "意味着面子大增，而如果有俄、中两国参与，更是如此。不过，由此并不形成联盟，更谈不上与中国结盟。

在美国制裁压力不断增加的背景下，伊朗开始与中国、俄罗斯在印度洋举行联合军事演习。伊朗方面表示，这次军演旨在确保印度洋北部的安全。

继去年7月以后，中俄22日再度实施联合空中巡航，飞越日本海、东海空域，甚至一度进入韩国防空识别区，引起日韩高度警戒。

他在记者会上介绍说，此次演习地点在中国宁夏回族自治区陆军青铜峡合同战术训练基地，课题为联合维护地区安全稳定。他表示，双方共派出兵力1万余人，投入多型飞机、火炮和装甲装备，混合编组、合帐筹划、同台合练，共同检验和提高部队联合侦搜预警、电子信息攻击、联合打击清剿等能力。

他还说，此次演习旨在巩固发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，深化两军务实合作和传统友谊，进一步展示双方打击恐怖主义势力、共同维护地区和平与安全的决心和能力。

7月28日，中国国务委员兼国防部长魏凤在杜尚别与出席上海合作组织成员国国防部长会议的俄罗斯国防部长绍伊古举行会谈。 绍伊古在会谈后对外确认，俄罗斯将与中国举行联合军演。

“信任度达到前所未有的高度”

中国官方媒体《环球时报》报道称，此次联合军演将是 俄罗斯军队首次进入位于宁夏的陆军青铜峡合同战术训练基地参加演习，“这表明中俄两军之间的信任度达到前所未有的高度”。

香港《南华早报》强调，中俄宁夏联合军演举办的背景是中俄两国和美国之间都存在紧张关系。

美国《新闻周刊》指出，中俄两国举行联合军演的时机刚好是美国正在从阿富汗撤出最后驻扎的部队。中俄两国都已经表达过对阿富汗未来前景的担忧。两国认识到，为了稳定和防止出现任何地区性的反弹，就必须要对自己的实力有所加强。

28日，俄罗斯国防部长绍伊古在上合组织成员国国防部长会议说，美国正在上合组织国家周围制造具有事态发展难以预测脚本的长期紧张局势的温床。他说：“达成目的的典型方法是咄咄逼人的经济施压，各种各样的制裁，挑起冲突，实施误导民众的行动。最不稳定局势在东南亚呈现出来。”

他还说，俄罗斯国防部正采取措施反制将恐怖活动从阿富汗转移到中亚地区的企图。

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