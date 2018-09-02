"巨狼"现身开姆尼茨 反对仇恨与暴力

来自勃兰登堡的艺术家奥珀尔卡在开姆尼茨市的马克思雕像前展出了10只巨大的铜狼雕塑，作为对极端势力进行抵制的一个信号。
（德国之声中文网）艺术家奥珀尔卡（Rainer Opolka）希望以此发出反对仇恨与暴力的信号，并向极端势力发出警告。他塑造的铜狼看上去张牙舞爪，令人畏惧，似乎准备随时发起攻击。
这些铜狼最大的身高2米，体长将近3.5米。如果仔细观察，人们会发现它们其实并非典型的狼，而是摆出夸张袭击姿势的狼人。因为它们有着人的身体，但是却有狼头和狼尾以及可以致命的利爪。
据称，在开姆尼茨亮相的这些具有政治含义的艺术作品中，有5只铜狼展现的是向希特勒致敬的姿势。另有几只铜狼摆出攻击的姿势，还有几只被蒙上眼睛以及被绳子拴着。这些巨型"铜狼"被一些宣传标语所包围，标语牌上写着"进行煽动的地方，今后也会受到践踏！"或者"选项党、反西方伊斯兰化和纳粹在利用和煽动我们的恐惧！"等话语。
艺术家奥珀尔卡说："开姆尼茨最近发生的骚乱是当前的一种发展现象，在我们的星球上引起恐慌和痛苦，并且分裂社会。"奥珀尔卡强调："我们需要克服席卷我们国家的恐惧、找到去除仇恨与暴力的办法， "
艺术家奥珀尔卡题为"狼来了？"的巡回展览自2016年以来已经在柏林、德累斯顿和波茨坦等地举行过巡回展。
李京慧/苗子 (天主教通讯社)