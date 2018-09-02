"巨狼"现身开姆尼茨 反对仇恨与暴力

（德国之声中文网）艺术家奥珀尔卡（Rainer Opolka）希望以此发出反对仇恨与暴力的信号，并向极端势力发出警告。他塑造的铜狼看上去张牙舞爪，令人畏惧，似乎准备随时发起攻击。

这些铜狼最大的身高2米，体长将近3.5米。如果仔细观察，人们会发现它们其实并非典型的狼，而是摆出夸张袭击姿势的狼人。因为它们有着人的身体，但是却有狼头和狼尾以及可以致命的利爪。

据称，在开姆尼茨亮相的这些具有政治含义的艺术作品中，有5只铜狼展现的是向希特勒致敬的姿势。另有几只铜狼摆出攻击的姿势，还有几只被蒙上眼睛以及被绳子拴着。这些巨型"铜狼"被一些宣传标语所包围，标语牌上写着"进行煽动的地方，今后也会受到践踏！"或者"选项党、反西方伊斯兰化和纳粹在利用和煽动我们的恐惧！"等话语。

艺术家奥珀尔卡和他的作品

艺术家奥珀尔卡说："开姆尼茨最近发生的骚乱是当前的一种发展现象，在我们的星球上引起恐慌和痛苦，并且分裂社会。"奥珀尔卡强调："我们需要克服席卷我们国家的恐惧、找到去除仇恨与暴力的办法， "

艺术家奥珀尔卡题为"狼来了？"的巡回展览自2016年以来已经在柏林、德累斯顿和波茨坦等地举行过巡回展。

李京慧/苗子 (天主教通讯社)