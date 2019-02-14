 巨无霸A380为何停产？ | 经济纵横 | DW | 14.02.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

巨无霸A380为何停产？

全球最大的民航客机A380自诞生起就坎坷不断：严重的交付延期、迟滞的销售、高昂的制造以及运营成本。而不少航空公司陆续取消已有订单，更是让情况雪上加霜。空客公司宣布，在剩余的17架飞机交付完毕后，2021年将正式停产A380。

Airbus A380 von Emirates beim Start (Airbus)

最大客户阿联酋航空削减A380订单，成为了最后一根稻草

(德国之声中文网) 就在本周三，该款飞机的最大客户阿联酋航空与空客公司谈判决定，削减剩余的53架A380订单中的39架，转而订购燃油效率更优的40架A330neo以及30架A350中型远程客机。这成为压垮骆驼的最后一根稻草。

空客公司在周四凌晨(2月14日)的一份声明中指出，鉴于阿联酋航空的这一决定，空客已经没有大规模的A380剩余订单，因此没有理由继续生产该款飞机。剩余的17架A380订单，分别来自阿联酋航空(14架)以及全日空(3架)。

ILA Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin 2012 (picture-alliance/dpa)

虽然A380停产，空客2018年的盈利依然迅猛增长。对于A380生产线的员工而言，这显然是个好消息：他们不会失业，而会转移到A320等公司其他畅销机型的生产中去。

这款2005年首飞、最多可载853名乘客的巨无霸客机，最近5年来仅获得了25架订单，其中22架来自阿联酋航空；同期，被航空公司取消的A380订单则高达72架。为尽可能延长A380流水线的运转时间、从而争取未来可能的订单，空客公司已经在2017年将A380的产能压缩到每年6架。不过，这也意味着空客几乎无法从中盈利。

事实上，考虑到A380的巨大前期研发成本以及初期的延误交付罚金，分析人士普遍认为，该型飞机至少要卖出400架，才有希望收回成本。而现在A380的订单总数仅有274架。

  • An Airbus A380 (picture-alliance/dpa/A. Matthews)

    空客A380的前世今生

    天空巨无霸

    A380刚一问世，就让停机坪上的其他竞争对手在体量上相形见绌。它机长72.7米，翼展79.8米，高度超过24米。

  • Singapore Airlines staff stand in front of their first Airbus A380 purchase (Airbus )

    空客A380的前世今生

    第一张订单

    新加坡航空是第一家订购A380的航空公司。图为2007年10月15日，新航代表在法国图卢兹的交接仪式上。当时，客运航空的未来似乎取决于容量，一次运送的乘客数量越多，航空公司的利润就越高。

  • Seats on an Airbus A380 plane (AP)

    空客A380的前世今生

    最多容纳850名乘客

    空客A380如果配置三种舱位可搭载500多名乘客，比竞争对手波音747多出100多位。A380为双层客舱，一等舱配有双人床。如果全部是经济舱位，甚至可以载客850人。

  • A bar on an Airbus A380 plane (Emirates Airline)

    空客A380的前世今生

    豪华体验

    A380以其空间充裕、大舷窗、高层顶、发动机噪音小而备受推崇。有的航空公司还在上下两层都装配了淋浴室、休息厅、酒吧和免税品店，另外还有私人套间。

  • A suite on an Airbus A380 plane (picture-alliance/ dpa)

    空客A380的前世今生

    叫好不叫座

    遗憾的是，A380最主要的优点恰恰成了它最大的败笔。航空公司抱怨，除非售票情况是满座，否则不可能盈利。一位航空业界人士说：“这是一款让航空公司财长们头痛的机型，卖不出那么多座位的风险太高了。”

  • An Airbus A380 plane (picture-alliance/dpa/L. Faerberg)

    空客A380的前世今生

    告别雄心

    在与销售业绩不佳挣扎了一段时间后，空客宣布由于客户不足，将于2021年停止A380的生产。这一世界上最大客机、航空工业史上最具雄心、也最多问题的项目之一将被划上句号。


市场预测出错

空客公司在上世纪90年代决定启动A380大型远程客机研发时，对市场作出了预测：航空客流量的增长将集中在繁忙的枢纽机场之间，这些机场的时刻资源非常紧张，航空公司将难以增加航班数量，因此只能寄希望于每趟航班尽可能多装载乘客。当时，市面上载客量超过400人的大型远程客机只有波音747，空客公司希望能够通过A380项目来丰富自己的产品线，在市场的各个细分领域都与波音展开直接竞争。

而竞争对手波音公司则在90年代作出了完全相反的市场预测：相比通过枢纽机场转机，乘客更倾向于直飞，减少转机。因此，未来航空业的客流增长不会集中在枢纽机场之间，而是在二三线城市之间的直飞航线上；航空公司更需要的是能以更低的油耗直飞这些航线的中型远程客机。

Boeing 787 (picture-alliance/AP)

波音公司凭借准确的市场预测，推出了大受航企欢迎的787中型远程客机

根据以往经验，飞机载客量越大，每个座位的平均油耗越低。然而，波音公司在上述预测的指导下，应用大量新技术研发的波音787中型远程客机，却实现了与巨无霸A380相差无几的每座平均油耗。而同时，航空业的发展趋势也验证了波音市场预测的正确性：枢纽航线的客流增长并不显著，航空公司如果使用大型客机，往往会面临着客座率过低的问题，反而造成每位乘客平均成本的上升；而二三线城市之间的直飞航线，则在不断增加。

DW.COM

飞机制造商空中客车公司喜忧参半。因为一方面公司交付的飞机数量创纪录，令其竞争对手美国波音感到压力。但是另一方面其巨无霸空客A380却面临停产的危险。 (15.01.2018)

A380首飞10周年后，这一全球最大客机至少在经济上是一大败笔。不过，仍有航空公司领袖对A380情有独钟。 (28.04.2015)

依照与波音787相似的思路，空客也推出了A350中型远程客机，同样受到了航空公司的欢迎。在某种程度上，A350也吞噬了自家大哥A380的市场：同样的一条航线，既可以用两架中型飞机、也可以用一架大型飞机直飞，运营成本相似--在这种情况下，航空公司更倾向于能灵活调配的前者。况且，并非所有的机场都能适应A380庞大的体积；单次航班动辄500余名旅客，也对机场的安检、行李等保障措施构成了巨大挑战。

曾寄希望于中国

空客的竞争对手也受到了大型客机市场萎缩的影响。今年2月9日刚刚度过50岁生日的波音747，曾经在2000年前大受欢迎。为了应对A380的挑战，波音在2005年宣布推出升级版747-8。结果该款客机只卖出了不到50架，不得不在2017年宣告停产。如今的波音747生产线，专注于货机型号的生产。不过，同样属于大型远程客机行列、但个头稍小的波音777却颇受航空公司欢迎：它只有两个引擎，油耗明显低于四引擎的波音747或A380。

Airbus-Arbeiter lackiert den ersten A380 für China Southern Airlines (Airbus S.A.S 2012)

2011年，南方航空的一架A380正在空客汉堡工厂进行喷漆。

几年前，面对A380滞销的困境，空客公司还曾经寄希望于中国市场。空客中国分公司总裁陈菊明就曾在2017年表示，客流快速增长的中国航空市场未来可能需要60~80架A380客机。2018年，空客公司高管在随法国总统马克龙访华时还曾主动提出，如果中国航企能够增购A380，空客甚至愿意与中方建立A380生产合作伙伴关系。目前，空客在中国天津有一条中程客机A320的生产线。

不过，中国航企面对A380的态度始终非常谨慎。迄今为止，只有南方航空公司运营有5架该型客机。

观看视频 02:20
直播
02:20 分钟

A380 订单下降 前途何方?

观看视频 01:26
直播
01:26 分钟

空客A380：面子工程何去何从?

DW.COM

空客A380的前世今生

当2007年10月首架空客A380 客机交付时，被视为航空工业的一个突破。但如今由于销路不佳，空客宣布将停止生产这一机型。 (14.02.2019)  

相关音频视频

A380 订单下降 前途何方?  

空客A380：面子工程何去何从?  

相关内容

Airbus A380

空客A380的前世今生 14.02.2019

当2007年10月首架空客A380 客机交付时，被视为航空工业的一个突破。但如今由于销路不佳，空客宣布将停止生产这一机型。

Deutschland Merkel muss Flug zum G20 Gipfel abbrechen

飞机坏了坐民航 默克尔的德式简朴 01.12.2018

德国联邦政府飞行执勤队不知奢华为何物。新飞机吗？过于昂贵。汉莎退役飞机足矣。特朗普和普京对之该笑破肚皮了。

China HNA-Konzern

拖延付款 空客暂停向海航交付飞机 17.07.2018

路透社日前从圈内人士处获悉，由于负债累累的海航集团屡屡拖延付款，空客公司已经暂停向该公司交付A330宽体客机。目前，积压在空客工厂的海航新飞机价值已经超过10亿美元。

广告
Deutschland Berlin Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig besucht Safer Internet Day (picture-alliance/dpa)

安全上网，别干这五件蠢事！

想要安全上网，你并不需要太聪明，只要多加留心，避免做五件最愚蠢的事情就避免了很多麻烦。 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 