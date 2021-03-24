巨型货轮堵塞苏伊士运河 恐引发多米诺骨牌效应

（德国之声中文网） "长赐"号巨型货轮是在前往荷兰鹿特丹的途中卡在了苏伊士运河北向河道。该货轮长400米，宽59米，排水量约22万吨，是目前营运的最大型船舶之一。

据媒体报道，"长赐"号在3月23日遭遇强风、沙尘暴，船身偏离航道，意外触底搁浅。搁浅后，货轮几乎横向堵住苏伊士运河，造成了航运往来受阻。

目前情况如何？

"长赐"号是2018年建造的，其所有者为日本正荣汽船（Shoei Kisen）。中央社报道称，该船是「論時傭船」，也就是台湾长荣海运按时间承租的，船员由船东公司派遣。

据法新社报道，日本正荣汽船周四（3月25日）表示，在试图让货轮脱困时遇到很大困难。该公司也在声明中为目前苏伊士运河堵塞的情况"诚挚道歉"，并补充称目前没有发生人员伤亡或者漏油的情况。

搁浅的巨型货轮

目前，埃及的数艘拖船参与了救助工作。不过正荣汽船告诉法新社，"我们仍然不知道还需要多长时间"可以让船重新浮起，并表示目前正试图挖掘船头下方的河道，计划涨潮时再次拖船。

该公司也表示，这艘船有保险单，但目前尚不了解细节以及费用。

会对航运和经贸造成哪些影响？

苏伊士运河处于埃及西奈半岛西侧，横跨亚非交界处的苏伊士地峡，连接地中海和红海，是欧洲与亚洲之间最短的水路，也是全球至关重要的一条海运路线。这条运河的存在，让亚欧之间的来往船只不必绕过非洲南端的好望角，大大节省航程。

如今，"长赐"号的搁浅造成其前后的货船都无法通行，航程受到延误。据美联社周四报道，目前有至少150艘船只受到影响，卡在了苏伊士运河上。报道指出，运河堵塞可能影响中东到欧洲的石油、天然气运输。

据国际著名航运业杂志"劳合船舶日报"（Lloyd's List）估计，苏伊士运河停运一天，会造成价值90亿美元的货运受阻。

丹麦航运咨询机构SeaIntelligenceConsulting的首席官詹森（Lars Jensen）对美联社说，苏伊士运河堵塞会带来多米诺骨牌效应，不仅仅是货运延迟，"也会在数月里给供应链造成影响"。

埃及的数艘拖船参与了救助工作

据台湾中央社援引国土交通省表示，如果其他船只因堵塞而要绕路航行的话，可能带来物资配送延迟及运费高涨等影响。有分析甚至称，苏伊士运河的长时间停运或导致全球能源市场震荡。

苏伊士运河于1869年通航，成为包括石油、天然气在内的货运重要枢纽，也是埃及外汇收入的主要来源之一。

2015年，埃及政府完成了对运河的一项重大扩建，使世界上最大的船只也得以通过。但是"长赐"号还是在新扩建的部分搁浅了。

王凡/李鱼（美联社，法新社，中央社等）

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