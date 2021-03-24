 巨型货轮堵塞苏伊士运河 恐引发多米诺骨牌效应 | 经济纵横 | DW | 25.03.2021

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经济纵横

巨型货轮堵塞苏伊士运河 恐引发多米诺骨牌效应

台湾长荣海运运营的一艘巨型货轮在苏伊士运河搁浅，导致这条繁忙的海上贸易线路往来受阻。有分析称，这可能影响中东向欧洲的石油、天然气等物资运输，甚至在未来数月给全球供应链造成影响。

Weltspiegel | 25.03.2021 | Bilder des Tages | Tableau

通过这张航拍可以看出，“长赐”号几乎横向堵住苏伊士运河

（德国之声中文网） "长赐"号巨型货轮是在前往荷兰鹿特丹的途中卡在了苏伊士运河北向河道。该货轮长400米，宽59米，排水量约22万吨，是目前营运的最大型船舶之一。

据媒体报道，"长赐"号在3月23日遭遇强风、沙尘暴，船身偏离航道，意外触底搁浅。搁浅后，货轮几乎横向堵住苏伊士运河，造成了航运往来受阻。

目前情况如何？

 "长赐"号是2018年建造的，其所有者为日本正荣汽船（Shoei Kisen）。中央社报道称，该船是「論時傭船」，也就是台湾长荣海运按时间承租的，船员由船东公司派遣。

据法新社报道，日本正荣汽船周四（3月25日）表示，在试图让货轮脱困时遇到很大困难。该公司也在声明中为目前苏伊士运河堵塞的情况"诚挚道歉"，并补充称目前没有发生人员伤亡或者漏油的情况。

Ägypten Suezkanal | Blockade durch Containerschiff

搁浅的巨型货轮

目前，埃及的数艘拖船参与了救助工作。不过正荣汽船告诉法新社，"我们仍然不知道还需要多长时间"可以让船重新浮起，并表示目前正试图挖掘船头下方的河道，计划涨潮时再次拖船。

该公司也表示，这艘船有保险单，但目前尚不了解细节以及费用。

会对航运和经贸造成哪些影响？

苏伊士运河处于埃及西奈半岛西侧，横跨亚非交界处的苏伊士地峡，连接地中海和红海，是欧洲与亚洲之间最短的水路，也是全球至关重要的一条海运路线。这条运河的存在，让亚欧之间的来往船只不必绕过非洲南端的好望角，大大节省航程。

如今，"长赐"号的搁浅造成其前后的货船都无法通行，航程受到延误。据美联社周四报道，目前有至少150艘船只受到影响，卡在了苏伊士运河上。报道指出，运河堵塞可能影响中东到欧洲的石油、天然气运输。

据国际著名航运业杂志"劳合船舶日报"（Lloyd's List）估计，苏伊士运河停运一天，会造成价值90亿美元的货运受阻。

丹麦航运咨询机构SeaIntelligenceConsulting的首席官詹森（Lars Jensen）对美联社说，苏伊士运河堵塞会带来多米诺骨牌效应，不仅仅是货运延迟，"也会在数月里给供应链造成影响"。

Ägypten Suezkanal | Blockade durch Containerschiff

埃及的数艘拖船参与了救助工作

据台湾中央社援引国土交通省表示，如果其他船只因堵塞而要绕路航行的话，可能带来物资配送延迟及运费高涨等影响。有分析甚至称，苏伊士运河的长时间停运或导致全球能源市场震荡。

苏伊士运河于1869年通航，成为包括石油、天然气在内的货运重要枢纽，也是埃及外汇收入的主要来源之一。

2015年，埃及政府完成了对运河的一项重大扩建，使世界上最大的船只也得以通过。但是"长赐"号还是在新扩建的部分搁浅了。

观看视频 00:52

一艘貨船如何危及全球航運？

王凡/李鱼（美联社，法新社，中央社等）

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埃及庆祝新苏伊士运河通航

当局举行盛大活动，隆重庆祝扩建后的苏伊士运河启用。对国际商业贸易至关重要的苏伊士运河去年在若干地段拓宽成双航道。  

货运铁路连接比利时和中国

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