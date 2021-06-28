巨型大坝不仅是福祉，也是隐忧

建水库，瀑布要让路

位于巴西和巴拉圭之间的巴拉那河（Parana）上的伊泰普（Itaipu）大坝水库，淹没了世界上象最有震撼力的瀑布之一，以及它周围的大片森林，并导致 6·5万人背井离乡。虽然巴西同巴拉圭两国就合作建设联合水电站达成了协议，但大坝至今仍是两国关系紧张的因素之一。