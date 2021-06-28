巨型大坝不仅是福祉，也是隐忧

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巨型大坝意味着生产环保电力，促进经济发展。它也是一个国家科技和工程水平的表现。然而，对下游地区而言，不少大坝在水资源、人类生存和给当地环境都造成极为严重的后果。
该大坝 高145米，长约2000米，发电量5吉瓦。它的建设旨在使埃塞俄比亚发电量翻倍。因下游国家不同意，世界银行拒绝为该大坝贷款。私人捐款和政府债券使这座耗资48亿美元的建筑成为可能。在埃塞俄比亚，该建筑物有着代表国家的象征意义。
尽管埃塞俄比亚承诺仅将该大坝截流的尼罗河水用于产电，而不用于灌溉，但位于下游的埃及和苏丹担心，由于建起这一巨型水坝，尼罗河三角洲地区农耕将得不到足够水源。
世界上最大水力发电国是中国。水电成为中国仅次于煤炭的第二大电力来源。自1990年代以来，中国在被称作澜沧江的湄公河上段建起11座大坝。可是，老挝、泰国、越南和柬埔寨也依赖湄公河的河水。中国巨型水坝正在对上述国家造成重大影响。
由于中国大坝阻挡了巨量水流，湄公河下游的水位和流量发生巨大变化：干旱越来越频繁、鱼类种群锐减、耕地枯竭。它不仅对泰国和柬埔寨的渔业和农业造成特别严重打击，越南的湄公河三角洲地区也受到这些变化的重大影响。
中国在境外也投资了数以百计的水电项目，其中包括老挝、葡萄牙、哈萨克斯坦、阿根廷，以及整个非洲地区。以前，此类基础设施项目通常由世界银行资助，但中国不需要流域区相关各国的认可。由此，有关各国的关切也常常受到忽视。
非洲国家几内亚的苏阿皮蒂（Souapiti）大坝由中国国际水电集团公司出资建设，设计发电量为450兆瓦。它预计将显著改善迄今只有少数人有电可用的现状。不过，根据国际人权组织“人权观察”提供的数据，为修建这一大坝水库，超过250平方公里的土地被淹没，约1·6万人被迫迁移。
位于巴西和巴拉圭之间的巴拉那河（Parana）上的伊泰普（Itaipu）大坝水库，淹没了世界上象最有震撼力的瀑布之一，以及它周围的大片森林，并导致 6·5万人背井离乡。虽然巴西同巴拉圭两国就合作建设联合水电站达成了协议，但大坝至今仍是两国关系紧张的因素之一。
墨西哥和美国在边境的紧张局面，不仅是因为犯罪团伙经常冒险从南部非法进入美国。科罗拉多河的低水位也引起忧虑的因素。科罗拉多河进入墨西哥境内时，已穿经美国7个州，被无数大坝截流，灌溉那里的农作物。
不过， 墨西哥和美国正共同努力，模仿进入科罗拉多三角洲的河水天然流向，利用共同边界上的莫雷洛斯大坝库水灌溉墨西卡利山谷（Mexicali-Tal）。世界银行水资源专家摩尔（Scott Moore）认为，它是国家、环保组织和农业之间成功合作的范例。
位于长江上游的巨型金沙江白鹤滩水电站周一开始正式投产发电。中国官员称这是北京实现碳中和目标的里程碑。但环保组织警告，长江的大规模大坝工程将破坏当地动植物的栖息地。
人权观察8月10日发布报告指，由中国「一带一路」项目所资助的柬埔寨水坝发电站对当地原住民丶少数族裔生计以及当地渔业造成损害。
中国在湄公河上游兴建11个水坝向来惹议，被指拦水导致东南亚国家乾旱，这也成爲中美最新的角力场。
长江5号洪峰来势凶猛，中国西南大都市重庆多个地方被淹。专家认为，虽然三峡不可能拯救重庆，但它宣称的抗洪能力在此次的表现中令人失望。
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