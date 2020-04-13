 巨压之下 《方方日记》德文版封面改版 | 文化经纬 | DW | 16.04.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

巨压之下 《方方日记》德文版封面改版

《方方日记》英文和德语版即将问世的消息引发了舆论巨震。尤其是第一时间公开的德文版封面设计遭致强烈批评。趋于压力，德国出版方放弃了之前的设计，表示“完全不想挑衅”。

Buchcover: Wuhan Diary: Tagebuch von Fang Fang (HOFFMANN UND CAMPE VERLAG)

引起争议的《方方日记》德文版封面

（德国之声中文网）中国新冠疫情期间，以"真实、接地气、有分寸"闻名，曾经引数百万人追看的《方方日记》即将海外出版的消息引发了中国社交媒体舆论的巨震。批评声音称，在国际社会对中国施压，要求中国赔偿各国新冠疫情损失之时，《方方日记》的出版为其提供了"弹药"，是"人血馒头日记"。支持方方的声音表示，方方的写作和出版是她的自由，她的作品无非是第一时间记录了疫情笼罩下的武汉。一个国家不会因为一本个人日记的出版而受威胁。

DW.COM

中国作家方方对中国媒体谈及英文和德语版武汉日记的出版过程。她认为自己和国家之间没有张力，她的书只会给国家以帮助。方方表示，如何这样温和的记录都不能包容，会让无数人感到害怕。 (13.04.2020)

中国作家方方记录武汉封城期间所见所闻的日记将出英文和德语版本。消息一出，方方立即遭到中国舆论的攻讦。《环球》总编胡锡进称，方方日记在美出版给公众带来刺痛。 (10.04.2020)

方方本名汪芳 ，曾任湖北省作家协会主席，中国作协全委会委员。于武汉封城后的1月25日开始写日记，至武汉解封前夕共写了60篇。里面不乏对中国当局在抗疫过程中的种种不当行为的批评和反思。方方指出，她在写日记以来一波波地被攻击，是有人绑架国家利益对她进行要挟，而且这些人已经多次成功绑架国家或部门。"我跟国家之间没有张力，我的书只会给国家以帮助。"方方也说过，她很详细地写出后期湖北换帅之后的各种举措，疫情如何得到有力控制，以及医护人员、志愿者和建设者们的努力。"这些人如果看了我的日记，会明明白白地看到中国抗疫成功的经验。"

德文版封面引起的争议

《方方日记》在德国亚马逊购书网站上的封面原本是一个红色底，黑黄色字，中间有一个醒目黑色口罩的设计。封面上的德文全部用黄色，作者方方本人的中文名称和"武汉封城日记"这几个汉字用黑色。德文封面下方的副标题为：来自新冠危机始发城市的禁忌日记（Das verbotene Tagebuch aus der Stadt, inder die Corona-Krise begann）。

虽然德国出版方Hoffmann und Campe的发言人布洛姆（Lisa Blum）向德国之声表示，当初公布的《武汉封城日记》的封面是一个为了上线而暂时设计的小样。但就是这样的设计，遭到了部分中国舆论的猛烈批评。批评声音的主要方向是：德文版《方方日记》的设计附和西方人对中国的传统偏见，用黑色的口罩"抹黑"中国。红黄两色加黑色口罩的设计和德国《明镜周刊》今年二月初一期因在封面上主张"新冠病毒中国造"引起舆论激烈反应的封面类似。而且德文版副标题有关"禁忌日记"的说法严重与事实不符。批评者称，《方方日记》没有遭到中国官方的封禁。而事实上，《方方日记》在问世不久后流传于中国社交媒体网络。在包括微信在内的社交媒体平台上产生许多版本被广泛转发。转发过程中，有一些版本曾遭屏蔽或删除。

了解到来自中国的批评的声音，德文版《方方日记》的出版方日前决定放弃之前的封面设计。截至发稿，德国亚马逊购书网站上的方方日记封面照片已经消失，呈灰色空白状态。出版方告诉德国之声，在做第一版《方方日记》德文版封面设计的时候没有和作者本人商量。一般来说，该出版社在为其它非德语国家的作者设计德文封面时，不会征求作者的意见。据称这是该出版社的常规做法。

但在了解到《方方日记》封面引起的争议后，Hoffmann und Campe出版社和方方本人进行了沟通，做出了放弃第一版封面设计的决定。出版社向德国之声透露，将于4月底公布封面和副标题的最后定稿版本。

Buchcover: Wuhan Diary: Dispatches from a Quarantined City von Fang Fang (HarperVia)

《方方日记》的英文版封面

6月4日发布"不符合作者本意"

出版社坦言，确实要更加小心的进行后续工作的部署。来自中文网路世界的批评声音还包括德国亚马逊网站上原定《方方日记》的首发日为6月4日。有批评者说这是《方方日记》的作者早有预谋，为"外国攻击中国"，要求中国为新冠疫情负责并赔偿"递子弹"。

Hoffmann und Campe布洛姆向德国之声解释称，原定6月4日为首发日完全是出版社之前没有谨慎思考下的一种巧合，因为该社6月份所有出版物的首发日就是6月4日。布洛姆表示："我们完全没有顾及六四这个问题，在这一天发布当然也不符合作者本人的意愿"，所以出版社现在已经决定推迟首发日期，目前德国亚马逊上的首发日期已经被改为6月9日。布洛姆称，《武汉封城日记》最后是否能如期发布，目前还是一个未知数。但她强调：原来6月4日首发的计划"完全不是想挑衅"。

出版方Hoffmann und Campe坦言，已经了解到中国社会对德国出版《方方日记》有关的各种批评和攻击言论。所以目前正在和作者本人方方保持沟通，顾及她的意见。针对各种批评的声音，《方方日记》的德国出版方目前不想进行任何表态。

观看视频 01:54

武汉解封第一日

相关内容

China Wuhan Tianhe International Airport Umarmungen beim Abschied

方方：“如果连我都不能容，人人都会害怕” 13.04.2020

中国作家方方对中国媒体谈及英文和德语版武汉日记的出版过程。她认为自己和国家之间没有张力，她的书只会给国家以帮助。方方表示，如何这样温和的记录都不能包容，会让无数人感到害怕。

China Coronavirus

方方日记将在欧美出版 网民抨击“给西方递刀” 10.04.2020

中国作家方方记录武汉封城期间所见所闻的日记将出英文和德语版本。消息一出，方方立即遭到中国舆论的攻讦。《环球》总编胡锡进称，方方日记在美出版给公众带来刺痛。

USA | Leerer Saal des UN-Sicherheitsrat

美与人权团体施压奏效 联合国暂缓腾讯合作计划 16.04.2020

上个月底，联合国宣布将在75周年的大会上与腾讯合作，透过其技术让在全世界的与会者能互动与交换意见。然而，这个消息却引来美国官员与人权团体的抗议，担忧该计划可能进一步深化中国在联合国中的影响力。

广告
Buchcover: Wuhan Diary: Tagebuch von Fang Fang (HOFFMANN UND CAMPE VERLAG)

巨压之下 《方方日记》德文版封面改版

《方方日记》英文和德语版即将问世的消息引发了舆论巨震。尤其是第一时间公开的德文版封面设计遭致强烈批评。趋于压力，德国出版方放弃了之前的设计，表示“完全不想挑衅”。  

Bohdan Sehin ukrainischer Komponist (DW)

波丹·赛因：加利西亚幻想曲

乌克兰作曲家波丹·赛因（Bohdan Sehin)2018年为波恩贝多芬国际音乐节献上了自己的新作“加利西亚幻想曲”，这部作品展现了他眼中的利沃夫的日常生活。  