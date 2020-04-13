巨压之下 《方方日记》德文版封面改版

（德国之声中文网）中国新冠疫情期间，以"真实、接地气、有分寸"闻名，曾经引数百万人追看的《方方日记》即将海外出版的消息引发了中国社交媒体舆论的巨震。批评声音称，在国际社会对中国施压，要求中国赔偿各国新冠疫情损失之时，《方方日记》的出版为其提供了"弹药"，是"人血馒头日记"。支持方方的声音表示，方方的写作和出版是她的自由，她的作品无非是第一时间记录了疫情笼罩下的武汉。一个国家不会因为一本个人日记的出版而受威胁。

方方本名汪芳 ，曾任湖北省作家协会主席，中国作协全委会委员。于武汉封城后的1月25日开始写日记，至武汉解封前夕共写了60篇。里面不乏对中国当局在抗疫过程中的种种不当行为的批评和反思。方方指出，她在写日记以来一波波地被攻击，是有人绑架国家利益对她进行要挟，而且这些人已经多次成功绑架国家或部门。"我跟国家之间没有张力，我的书只会给国家以帮助。"方方也说过，她很详细地写出后期湖北换帅之后的各种举措，疫情如何得到有力控制，以及医护人员、志愿者和建设者们的努力。"这些人如果看了我的日记，会明明白白地看到中国抗疫成功的经验。"

德文版封面引起的争议

《方方日记》在德国亚马逊购书网站上的封面原本是一个红色底，黑黄色字，中间有一个醒目黑色口罩的设计。封面上的德文全部用黄色，作者方方本人的中文名称和"武汉封城日记"这几个汉字用黑色。德文封面下方的副标题为：来自新冠危机始发城市的禁忌日记（Das verbotene Tagebuch aus der Stadt, inder die Corona-Krise begann）。

虽然德国出版方Hoffmann und Campe的发言人布洛姆（Lisa Blum）向德国之声表示，当初公布的《武汉封城日记》的封面是一个为了上线而暂时设计的小样。但就是这样的设计，遭到了部分中国舆论的猛烈批评。批评声音的主要方向是：德文版《方方日记》的设计附和西方人对中国的传统偏见，用黑色的口罩"抹黑"中国。红黄两色加黑色口罩的设计和德国《明镜周刊》今年二月初一期因在封面上主张"新冠病毒中国造"引起舆论激烈反应的封面类似。而且德文版副标题有关"禁忌日记"的说法严重与事实不符。批评者称，《方方日记》没有遭到中国官方的封禁。而事实上，《方方日记》在问世不久后流传于中国社交媒体网络。在包括微信在内的社交媒体平台上产生许多版本被广泛转发。转发过程中，有一些版本曾遭屏蔽或删除。

了解到来自中国的批评的声音，德文版《方方日记》的出版方日前决定放弃之前的封面设计。截至发稿，德国亚马逊购书网站上的方方日记封面照片已经消失，呈灰色空白状态。出版方告诉德国之声，在做第一版《方方日记》德文版封面设计的时候没有和作者本人商量。一般来说，该出版社在为其它非德语国家的作者设计德文封面时，不会征求作者的意见。据称这是该出版社的常规做法。

但在了解到《方方日记》封面引起的争议后，Hoffmann und Campe出版社和方方本人进行了沟通，做出了放弃第一版封面设计的决定。出版社向德国之声透露，将于4月底公布封面和副标题的最后定稿版本。

6月4日发布"不符合作者本意"

出版社坦言，确实要更加小心的进行后续工作的部署。来自中文网路世界的批评声音还包括德国亚马逊网站上原定《方方日记》的首发日为6月4日。有批评者说这是《方方日记》的作者早有预谋，为"外国攻击中国"，要求中国为新冠疫情负责并赔偿"递子弹"。

Hoffmann und Campe布洛姆向德国之声解释称，原定6月4日为首发日完全是出版社之前没有谨慎思考下的一种巧合，因为该社6月份所有出版物的首发日就是6月4日。布洛姆表示："我们完全没有顾及六四这个问题，在这一天发布当然也不符合作者本人的意愿"，所以出版社现在已经决定推迟首发日期，目前德国亚马逊上的首发日期已经被改为6月9日。布洛姆称，《武汉封城日记》最后是否能如期发布，目前还是一个未知数。但她强调：原来6月4日首发的计划"完全不是想挑衅"。

出版方Hoffmann und Campe坦言，已经了解到中国社会对德国出版《方方日记》有关的各种批评和攻击言论。所以目前正在和作者本人方方保持沟通，顾及她的意见。针对各种批评的声音，《方方日记》的德国出版方目前不想进行任何表态。