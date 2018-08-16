巨人之战 拼的是什么？

（德国之声中文网）按照特朗普设定的时间表，8月23日起，美国对部分从中国进口的产品征收25%的惩罚性关税，涉及商品价值160亿美元。目前为止，美中这两个全球最大经济体相互加征的关税尚保持在双方均可承受的范围内。可是，如果中国真的开始反击，贸易战进一步升级，会出现何种情况？中国是不是自觉足够强大，能够应对跟自己最大的贸易伙伴大干一场？中国商务部已宣布，将对价值160亿美元的美国商品征收25%的关税，涉及从原油、煤炭、钢铁产品到医疗技术等产品。这一步骤也计划于8月23日--美国宣布的起征日期开始启动。

在科隆大学的政治学者托马斯·耶戈尔（Thomas Jäger）看来，北京目前似乎正在考量，今年7月对美国首轮惩罚性关税的反制措施是否是正确的反应。当时美国总统特朗普宣布对价值340亿美元的中国商品征收25%的关税。"中国立即作出了反应：我们也采取同样的举措，以牙还牙。可目前看来，人们在考虑这样做是否是明智的。"

民众如是说

中国老百姓也在思忖，这场贸易战到底将会带来怎样的结果。"我想，美国将赢得这场贸易战，因为美国比中国更发达。不过中国人口多，如果较量真正开始，其实更有优势"，在600万人口的南部城市福州的街头，一位姓林的健身教练对德广联记者表示。

40岁的金融从业人士陈先生则对双方都表示理解："我不认为这是任何一方的责任，因为双方都在为各自国家争取利益。特朗普领导的美国政府也要考虑本国的利益。"

一位不愿透露姓名的市民的观点则很具有自我批评性："世界不能没有美国，美国为世界和平作了很多事，牺牲了很多士兵，为联合国出了很多钱。即便我们中国有同样的资源，也不会承担同样的责任，因为中国人比较自私。虽然我也是中国人，可这就是事实。"

贸易争端还是贸易战？

数月来，与美国的贸易争端一直是中国舆论最关注的话题之一。如果说在被视为"贸易战"开端的争执开始后不久，中国官方媒体还曾表现出自我反省的意识，而现在基调则已不同。各路官媒一再指出，最终的输家将是美国经济、美国消费者和美国企业的雇员。"搬起石头砸自己的脚"--这句中国俗语成了媒体的通用表述。

北京的党和国家领导人不厌其烦地强调，"贸易战"最终对美国的伤害大于对中国。就在几天前，官媒《环球时报》还做出悲观的预测："贸易战将对（美国）的中产阶级家庭和最贫困人群造成最大的冲击。"

而中国民众数周以来不仅仅一直在讨论并紧张地猜测中美经贸摩擦可能带来的后果。虽然官媒的宣传在控制舆论，但似乎越来越多的人都在为最坏的结果作准备。尽管有严格的外汇管制，还是有很多人想办法将手中的人民换成美元、欧元或黄金。据称有一名基金管理人试图携带大量金条离开中国大陆，诸如此类的案例在中国社交媒体上只会把焦躁不安的气氛炒得更高。

美国威士忌也是中国开刀的对象

党和国家领导层已经就此做出反应，在幕后踩下了紧急刹车。北京决策层指令银行，从个人美元帐户提取现金最高只允许5000美元，否则客户须向银行证明，为何需要如此多的美元现金。这并非公开的正式规定，想要查看明文出处是没有的。

与恐惧起舞

"贸易战无疑在民众中引起了恐惧"，人民大学经济学教授黄卫平指出。他认为美国的惩罚性关税首先是一种心理战的手段："在美中贸易战中，心理上的效应要大于实际效应。民众中的确存在恐惧，但对实体经济的影响是微乎其微的。"黄卫平说，特朗普推出的惩罚性关税，从总量上看是不过是一个中国中型城市的房地产交易量。"这不是一个钱的问题。对中国经济来说，民众的恐惧才是更大的问题。"

任泽平是中国最知名的经济分析家之一、恒大地产集团下属研究所的首席经济学家。同许多中国人一样，他认为跟美国进行一场公开较量的时机还未成熟。"在中美贸易战之前，我们国家有一种高傲自大的倾向和不切实际的自信。"在任泽平看来，眼下的贸易冲突使人们回归理性，"我们必须清楚地意识到，在技术创新、高端设备制造、金融服务、教育、核心技术和军事领域还有很大差距"。

科隆大学的耶戈尔认为，中共最核心的决策圈子目前看来已经意识到，鉴于同美国的贸易冲突，以及在欧洲推行企业战略收购遇到的阻力大于预期，"中国制造2025"这一雄心勃勃的战略的一些目标将难以按期实现。"不过最迟到2049年中华人民共和国百年庆典之际，情况将有所不同。那时，中国不仅要同美国平起平坐，而且要主导全球经济的关键技术。"