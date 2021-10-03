 巧妇难为无米之炊 德国经济面临滞胀？ | 经济纵横 | DW | 08.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

巧妇难为无米之炊 德国经济面临滞胀？

德国工业界坏消息不断：先是订单显着下降，现在是生产本身。供应链问题日趋严重，危及经济复苏。

BG Fun facts | Hamburger Hafen

DW.COM

德国慕尼黑大学经济学研究所(ifo)10月4日公布了最新一期的德国汽车业景气指数：和今年8月的32.0相比，9月的指数大幅下挫到13.2。而就在今年7月，该指数尚有52.9。与此同时，电动车厂商特斯拉则逆势迅猛增长。

德国中小型企业中有一大批“隐形冠军”，它们当中60%在中国设有生产基地，虽然早就熟悉了国际化，但还是感受到来自中国赶超的压力。

一项重要的商业信心晴雨指标显示，德国经理人们对未来数月不太乐观，原因是两大忧虑。

我们的生活成本正在增加，这其中有很多原因。德国之声评论员Henrik Böhme指出，比起其他国家的人们，德国人尤其害怕通货膨胀、货币贬值，但其实（尚且）无需恐慌。

英特尔公司预计，全球范围半导体缺货现象还将延续。这让众多经济部门都头疼不已，以大众为代表的德国汽车业更是首当其冲。

德国9月份的总体通胀率跃升至4.1%——这是近30年来最快速的同比增长。全球经济恢复还摇摆不定，专家提醒还需要改善尚需时日。

（德国之声中文网）很明显，对德国工业而言，目前原材料和配件供应瓶颈是一个比新冠大流行瘟疫更严重的问题。 8 月份，工业、建筑和能源供应商的生产环比下跌 4%。联邦统计局周三（10月7日）报称，8 月份，德国工业订单甚至下降了近 8%。 VP Bank 银行首席经济师基策尔（Thomas Gitzel ）警告说，"如果已经清楚，反正不会到货，那么，很多企业根本就不会订购。"   

造成这一暗淡局面的主因是全球供应链不畅。联邦统计局指出， "制造商继续报告出现因初级产品交付瓶颈导致的生产障碍" 。各方曾希望原材料和中间产品的短缺现象会在短期内消退，现在，众多经济学家已视该问题为一种需要认真对待的经济周期性风险。 

汽车产业首创尤重

此问题在德国工业的主力军--汽车和汽车零部件制造商中尤为明显，其产量已锐降 17.5%。一大原因是，用于汽车电子控制的半导体供应奇缺。与此同时，钢材和其它原材料的价格大幅上涨。

因此，数周、甚至数月以来，多数汽车制造商被迫减产，安排越来越多的员工重上短时班。新近，法国斯泰兰蒂斯（Stellantis） 集团旗下的欧宝公司甚至宣布，完全关闭位于德国艾森纳赫（Eisenach）的工厂至少到明年年初。 

本周四，宝马公司报称，今年第三季度的汽车销量比上一年减少了 12%。梅赛德斯-奔驰销量降幅更大，为 30% 。国际咨询公司安扬（EY ） 的汽车专家福斯（Peter Fuß）表示，德国汽车业今年不可能接近危机前的 2019 年的水平： "事实上，销售额将比 2020 年新冠瘟疫年还要低。"　本周三，德国汽车工业协会做出惊人预测：汽车产量将下降 18%，仅为 290 万辆--相当于 1975 年的水平。   

欧宝汽车位于德国艾森纳赫（Eisenach）的工厂要关闭到明年年初

欧宝汽车位于德国艾森纳赫（Eisenach）的工厂要关闭到明年年初

"滞胀" 

然而，供应和价格上涨问题绝不仅限于汽车行业。机械制造等行业也受到材料短缺的影响。中小企业8 月份产量降幅超 6%。德国商业银行首席经济学家克莱默（ Jörg Krämer ）分析说："在这方面，数据证实了我们的预期，即：经历了夏季半年的强劲复苏，德国经济在第四季度几乎不会再增长。德国面临滞胀威胁" 。 

滞胀是 1970 年代全球经济受油价冲击期间出现的一个术语，意指经济停滞和货币大幅贬值即高通胀同时存在。目前，德国通胀率为 4.1%，为 1993 年以来最高水平。其主要驱动因素中还包括能源成本的增加。 巴符州银行经济学家尼科拉什（ Jens-Oliver Niklasch ）指出，这是"一种剧毒混合液，颇有滞胀味道。"  

原材料供应危机中　集装箱成了超级抢手货

原材料供应危机中　集装箱成了超级抢手货

地平线上的一抹银色 

尽管前景暗淡，虽说 8 月份订单有所下降，但众多企业仍订单满满。Ifo经济研究所通报说，最新问卷调查结果显示，9 月份，德国制造业的生产预期值上升。该项问卷调查的负责人沃尔拉贝 (Klaus Wohlrabe) 对此有这样的解读："这一仍良好的生产前景也可归因于新冠大流行瘟疫造成的追赶效应。"ING银行德国首席经济学家布尔泽斯基（Carsten Brzeski ） 也持这一观点。他预测， "高订单积压早晚会减少，从而导致工业活动重新增加。" 

不过，考虑到近期以来越来越明显的不利因素，他对这一预测加上了某些限制："目前看来，相关时间点会来得晚一些而不是更早些。" 

作者： Mischa Ehrhardt

© 2021德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

(210304) -- BEIJING, March 4, 2021 (Xinhua) -- Aerial photo taken on March 3, 2021 shows a view at the Ningbo Zhoushan Port in Ningbo, east China's Zhejiang Province. Both cargo and container throughput of Ningbo Zhoushan Port registered year-on-year growth of 4.7 percent and 4.3 percent respectively in 2020. The port saw its cargo throughput reach 1.172 billion tons while the container throughput achieved 28.72 million twenty-foot equivalent units (TEUs) last year. (Xinhua/Weng Xinyang)

堆存拥堵与“一箱难求” 海运瓶颈何时休？ 03.10.2021

在新冠疫情持续影响的背景下，全球制造业订单大量回流中国，但全球运力供需失衡、港口拥堵、集装箱分布不均等问题却令海运价格一涨再涨。

01.01.2020 SHANGHAI, CHINA - JANUARY 01: Aerial view of shipping containers sitting stacked at Yangshan Deepwater Port at sunrise on New Year s Day on January 1, 2021 in Shanghai, China. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: xVCGx CFP111312474801

中国经济现状： 明暗并存 19.09.2021

中国经济看上去势头正旺，对外贸易和工业生产蓬勃发展——至少在看统计数据的时候是这样的。不过在很多领域，都值得再仔细看看。

ARCHIV - Das Geldfach einer Kasse ist am 13.05.2015 in Lützow (Mecklenburg-Vorpommern) zu sehen. Foto: Jens Büttner (zu dpa Inflation zieht weiter an - Höchster Stand seit zwei Jahren vom 28.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

评论：一个叫做通货膨胀的幽灵 02.10.2021

我们的生活成本正在增加，这其中有很多原因。德国之声评论员Henrik Böhme指出，比起其他国家的人们，德国人尤其害怕通货膨胀、货币贬值，但其实（尚且）无需恐慌。

广告
An aerial view of an oil spill on a beach

美国：加州制止严重漏油  

空荡荡的海滩，沙子里黏稠的黑色小球，海水里渗漏的污油，美国南加州正对抗一场可能会严重影响观光的环境浩劫。    

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  