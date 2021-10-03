巧妇难为无米之炊 德国经济面临滞胀？

（德国之声中文网）很明显，对德国工业而言，目前原材料和配件供应瓶颈是一个比新冠大流行瘟疫更严重的问题。 8 月份，工业、建筑和能源供应商的生产环比下跌 4%。联邦统计局周三（10月7日）报称，8 月份，德国工业订单甚至下降了近 8%。 VP Bank 银行首席经济师基策尔（Thomas Gitzel ）警告说，"如果已经清楚，反正不会到货，那么，很多企业根本就不会订购。"

造成这一暗淡局面的主因是全球供应链不畅。联邦统计局指出， "制造商继续报告出现因初级产品交付瓶颈导致的生产障碍" 。各方曾希望原材料和中间产品的短缺现象会在短期内消退，现在，众多经济学家已视该问题为一种需要认真对待的经济周期性风险。

汽车产业首创尤重

此问题在德国工业的主力军--汽车和汽车零部件制造商中尤为明显，其产量已锐降 17.5%。一大原因是，用于汽车电子控制的半导体供应奇缺。与此同时，钢材和其它原材料的价格大幅上涨。

因此，数周、甚至数月以来，多数汽车制造商被迫减产，安排越来越多的员工重上短时班。新近，法国斯泰兰蒂斯（Stellantis） 集团旗下的欧宝公司甚至宣布，完全关闭位于德国艾森纳赫（Eisenach）的工厂至少到明年年初。

本周四，宝马公司报称，今年第三季度的汽车销量比上一年减少了 12%。梅赛德斯-奔驰销量降幅更大，为 30% 。国际咨询公司安扬（EY ） 的汽车专家福斯（Peter Fuß）表示，德国汽车业今年不可能接近危机前的 2019 年的水平： "事实上，销售额将比 2020 年新冠瘟疫年还要低。" 本周三，德国汽车工业协会做出惊人预测：汽车产量将下降 18%，仅为 290 万辆--相当于 1975 年的水平。

"滞胀"

然而，供应和价格上涨问题绝不仅限于汽车行业。机械制造等行业也受到材料短缺的影响。中小企业8 月份产量降幅超 6%。德国商业银行首席经济学家克莱默（ Jörg Krämer ）分析说："在这方面，数据证实了我们的预期，即：经历了夏季半年的强劲复苏，德国经济在第四季度几乎不会再增长。德国面临滞胀威胁" 。

滞胀是 1970 年代全球经济受油价冲击期间出现的一个术语，意指经济停滞和货币大幅贬值即高通胀同时存在。目前，德国通胀率为 4.1%，为 1993 年以来最高水平。其主要驱动因素中还包括能源成本的增加。 巴符州银行经济学家尼科拉什（ Jens-Oliver Niklasch ）指出，这是"一种剧毒混合液，颇有滞胀味道。"

原材料供应危机中 集装箱成了超级抢手货

地平线上的一抹银色

尽管前景暗淡，虽说 8 月份订单有所下降，但众多企业仍订单满满。Ifo经济研究所通报说，最新问卷调查结果显示，9 月份，德国制造业的生产预期值上升。该项问卷调查的负责人沃尔拉贝 (Klaus Wohlrabe) 对此有这样的解读："这一仍良好的生产前景也可归因于新冠大流行瘟疫造成的追赶效应。"ING银行德国首席经济学家布尔泽斯基（Carsten Brzeski ） 也持这一观点。他预测， "高订单积压早晚会减少，从而导致工业活动重新增加。"

不过，考虑到近期以来越来越明显的不利因素，他对这一预测加上了某些限制："目前看来，相关时间点会来得晚一些而不是更早些。"

作者： Mischa Ehrhardt

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