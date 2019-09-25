左提香港右谈贸易 特朗普聯大演说重批北京

(德国之声中文网) 美国周二(9月24日)在联合国大会上向中国施加了更大的压力，除了呼吁各国共同反对北京对待维吾尔族穆斯林的方式，也警告将持续关注香港情势发展。

美国总统特朗普说:「世界各国希望中国政府遵守有约束力的条约…… 保护香港的自由、法律制度和民主的生活方式。 」他也表示，中国处理(香港)局势的方式关乎其在世界和未来的角色，并提到全球正倚赖习近平这位伟大的领导人来解决此次危机。

这是香港爆发大规模的反政府抗议活动3个月以来，特朗普对此说过最严厉的话。 此前，他把这样的话语权都交给国务院，要求北京尊重移交相关条约。 其中《中英联合声明》与《基本法》都赋予香港「高度自治」，独立的司法、立法和行政系统，并保护其生活方式。

特朗普也谈到了中美贸易争端。 他强调，北京「滥用」国际贸易制度的时间已经过去。 他说：「多年来容忍、忽视甚至鼓励了这些（贸易）滥行。 」他表示，全球化已经导致世界领导人无视自身的国家利益。

他提到与中国进行关税战的好处，是希望可以达成一项对两国有利的贸易协定。 他表示：「我已经说得很清楚，不会接受对美国人民来说不好的协议。 」

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）周二在峰会开幕时对中美之间的严重分裂发出警告。 他担心中美会引起两个相互竞争的世界，各自主导货币、贸易、金融规则、互联网和人工智能等领域，进行地缘政治和军事战略的零和博弈。

维吾尔议题正面交鋒

在联合国大会间，美国周二带领各国共同谴责中国对待新疆维吾尔穆斯林的方式。 美国副国务卿沙利文（John Sullivan）说，这个活动是由加拿大、德国、荷兰和英国共同赞助的，有30多个联合国国家，欧盟代表和20多个非政府组织以及维吾尔族受难者参加。

沙利文说，美国宗教自由会议在联合国大会间举办，是为了寻求各国支持，「要求并迫使中国立即结束恐怖的镇压活动。 」

他强调：「我们既不能成为真理的唯一捍卫者，也不能是国际社会上唯一呼吁中国并要求其停止(镇压)的成员。 」他还说：「历史将评判国际社会是如何处理对人权和基本自由的攻击。 」

他不认同中国的「再教育营」是「职业训练中心」的说法，并抨击中国的「反恐」说。 他表示:「在新疆，中国政府禁止穆斯林祈祷和阅读古兰经，还摧毁了或搗坏了许多清真寺。 「这些作为是中国共产党有计划地阻止公民行使其不可剥夺的宗教自由权。 」

沙利文表示，联合国会员国有责任确保联合国能够密切监督中国侵犯的人权行为。 他补充说，各国必须要求让联合国人权事务高级专员立即且不受阻碍和监控进入新疆调查。

中国已多次愤怒批评美国组织这次会议，并呼吁其停止干涉中国内政。 外交部长王毅也重申，相关做法是为了打击极端和恐怖主义。

夏立民/楊威廉 (法新社、路透社)