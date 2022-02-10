左手擋右手壓 美外長忙處理俄中朝問題

(德國之聲中文網) 美國國務卿布林肯和他的日韓外長周六 (2月12日)宣布，在應對亞太安全威脅方面保持一致。

華盛頓將這次會議作為泛太平洋地區外交活動的第三站，目的是要重新確認美國在政治和安全方面對亞洲的影響力。

布林肯首先出席了在墨爾本舉行的四方會議，該聯盟由澳大利亞、日本、印度和美國組成，旨在阻止北京在亞太地區的擴張性軍事政策。

然後，這位美國最高特使前往斐濟參加17個太平洋島國代表的虛擬會議。這些國家也在應對中國的經濟、政治和軍事野心。美國官員說，此行是為了向整個地區的國家保證，華盛頓仍然對他們的問題給予深切關注。

法新社報導，布林肯不管到哪一站，華盛頓的主要精力都放在俄羅斯入侵烏克蘭的威脅，有關人士也都有討論。

布林肯在旅行的大部分時間裡都在與盟國和俄羅斯外長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov)就這場危機進行聯絡。

而在每次記者會上，雖然本意都是要展示美國對亞太事務的奉獻，但注意力卻集中在布林肯關於俄羅斯可能在幾天內攻擊烏克蘭的聲明上。

檀香山的三方會談也觸及俄羅斯入侵烏克蘭的可能性。法新社報導，這場戰爭將導致經濟混亂，並可能波及亞洲。日本已經被要求在俄羅斯對歐洲的天然氣被切斷的情況下，允許其部分液化天然氣供應轉向歐洲。

此外，日本和韓國希望華盛頓在朝鮮領導人金正恩最近七次試射彈道導彈後，投入更多心力將他拉到談判桌上。

布林肯說，金正恩持續「挑釁」，但美國對朝鮮「沒有敵意」。他說：「我們仍然對對話持開放態度，不設任何先決條件。」

美國國務卿布林肯 2022年2 月12日在檀香山會晤韓國外長鄭義溶和日本外相林芳正，會後三人舉行聯合記者會。

美再公佈「印太戰略」

在為期一周的行程中，白宮發布了其重新命名為「印太戰略」，這份18頁的文件強調了該地區在美國政策中的核心地位。

布林肯星期六在檀香山結束這一周的行程時說：「該戰略反映了一個基本事實，即該地區發生的事情比世界上任何其他地區都要影響美國人和全世界人民的生活。」

法新社報導，布林肯的努力有了回應。在墨爾本，四方國家尋求深化他們的聯盟，將其從最初的馬拉巴爾海軍演習和新冠疫苗分發擴展到其他領域，包括氣候變化、網絡安全、基礎設施和救災。

他們還在多次聲明中強調，他們已準備好與東南亞國家聯盟（ASEAN）合作，該聯盟正處於中國崛起的計劃核心。

美恢復所羅門大使館

美聯社報導，布林肯在斐濟，會見了太平洋地區領導人，討論了地區問題，特別是氣候變化帶來的生存風險。這是自1985年以來美國國務卿首次訪問斐濟。

他也說，美國準備花更多的錢來支持太平洋島嶼，並宣布恢復美國在所羅門群島的大使館，中國現在正捲入那裡的政治和地方安全議題。

法新社報導，美國在1993年關閉了在所羅門群島的大使館，重開大使館是一個重要舉措，表明美國將更加關注這個過去經常被忽視的地區。

澳大利亞洛伊研究所的普萊克（Jonathan Pryke）告訴法新社，過去華盛頓的動作「反映了美國在太平洋地區沒有重要的存在」。

他說:「美國顯然對中國在該地區日益增長的存在感到焦慮」，稱布林肯的訪問「相當重要」。

(法新社、美聯社)

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