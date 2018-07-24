左手制裁右手谈判 伊朗：美国打心理战

(德国之声中文网) 伊朗总统哈桑·鲁哈尼週一 (8/6)在电视讲话中表示，美国在退出2015年伊朗核协议后，对伊朗发动「心理战」。

他说：「他们想要对伊朗发动心理战，使伊朗人民产生分歧。」

核协议中伊朗以不发展核武换取美国、欧盟和联合国安理会等解除制裁。不过自从美国总统特朗普5月宣布退出后，伊朗因为经济恶化爆发严重抗议。

鲁哈尼说：「美国将后悔对伊朗实施制裁......他们已经在世界上被孤立了。他们正在对伊朗儿童、病人和整个国家实施制裁。」

两波制裁

重新制裁的恐惧引发了货币危机，并导致许多外国公司从伊朗撤出业务。第一波制裁将于8月7日生效， 锁定伊朗的各种出口货品、伊朗的金融体系以及进入全球金融体系的能力。

第二波针对能源部门的制裁措施将于11月重新实施。能源是伊朗主要收入来源。

伊朗核协议正式名称为联合全面行动计画(JCPOA)，内容同意暂停制裁伊朗，以换取削减其核武计划的承诺。中、美、法、德、英、俄、欧盟与伊朗经过了两年谈判在2015年签署。

美国方面是由前总统奥巴马（Barack Obama）授权签署，但特朗普上任后一再谴责这项协议无法阻碍伊朗的核武野心，也不足以遏制伊朗在中东的侵略性外交政策。

「可怕的、片面的协议」

特朗普週一表示，「伊朗核协议是一项可怕的、片面的协议，未能阻断伊朗获得核弹的所有途径这项根本目标。」他补充说，这项协议提供资金给「继续造成流血、暴力和溷乱的凶残独裁政权」。

特朗普表示，他愿意就制裁进行谈判，与伊朗达成更全面的协议。但鲁哈尼週一反驳这个意见。

鲁哈尼说：「一边制裁一边谈判没有意义......如果你用刀刺伤敌人，然后说想要谈判，第一件要做的事应该是先取出那把刀。」

美国盟友不满

伊朗核协议其他签署国一再为该协议辩护。 週一，德、英、法的外交部长在一份联合声明中谴责美国的新制裁。欧盟还发誓要保护欧盟公司免受制裁影响，新的法律将于週二生效。

夏立民/李芊（美联社、德新社、路透社）