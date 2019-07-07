左亲亲，右亲亲——关于亲吻的11个事实

（德国之声中文网）
1，亲个嘴平均每分钟消耗6.4卡路里。据此换算，一对创下世界接吻记录的夫妻足足消耗了24198.4卡路里。一次激情接吻每分钟可消耗20卡路里。
2，亲吻还有专门的科学研究学科，德语是Philematologie。研究人员得出的结论之一是：三分之二的人亲吻时头会偏向右侧。
3，如今一次接吻的平均时间为12秒多。在上世纪80年代，人们接吻的时间更短，当时的平均时间只有5.5秒。
4，接吻有利身体健康，因为可以加强免疫力，延缓衰老。此外，仅仅是有接吻的念头就足以刺激唾液分泌，从而有助于消除有害牙垢。
5， 亲吻甚至还有助于改善交通安全。研究显示，刚刚亲吻过的人开车比较淡定，较少引发交通事故。不过在开车的时候还是别接吻，要专心驾驶呦！
6， 亲吻会刺激超过1000亿个神经细胞，快乐荷尔蒙和肾上腺素流遍全身，心跳加快。血压和体温也会升高。
7， 接吻也是一个彼此分享的过程：60毫克水、0.5毫克蛋白质、0.15毫克腺体分泌、0.4毫克盐，还有高达22000种细菌。
8， 接吻这一项温柔本领，我们并非后天习得，而是先天就会的本能动作，正如大猩猩和其他灵长类动物那样。其他动物也各有其示爱方式，比如大象是用把鼻子放到对方口中的方式表示亲近。
9，世界各国中的90%都有亲吻的习惯。而理由和方式则各有不同：法国人喜欢在打招呼的时候在脸颊上亲三下。而在日本，只有双方想滚床单的时候才会亲吻。
10，亲吻并非随处都受到欢迎。比如美国密歇根州和康涅狄格州就禁止周日在公开场合接吻。而在土耳其首都安卡拉的地铁上，乘客要遵守"道德规定"。一对夫妻就因为接吻被监控摄像头拍到而遭到警告。
11， 在最不爱接吻排行榜上，德国人以平均每人每天4次的成绩排名第二，仅比瑞典好一些。法国人和意大利人则近乎疯狂的热爱亲吻，平均每天7次。
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世界经典之吻逐个看
荧幕初吻
1896年短片《吻》（The Kiss ）问世。这部几十秒的短片内可见舞台剧女演员欧文（May Irwin）和男演员赖斯（John C. Rice）先拥抱缠绵，最后接吻。影片根据一出百老汇音乐剧最后的场景改编。该短片大获成功的同时也不无争议，因为此前还没有人如此公开透明地展示过一个吻。当时的新兴媒体——电影也由此提高了知名度。
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人生如戏 全靠演技
一生中最可怕的一天是和查尔斯结婚的那一天，戴安娜在结婚11年后如是说。1981年8月29日，她和英国王储查尔斯举行令人称羡的梦幻婚礼。当天，在外人眼中，她光芒四射，笑容满面，查尔斯王子相比之下略显拘谨，但是婚礼场面宏大，气氛浪漫唯美。实际上，戴安娜只是查尔斯的第二人选，他深爱着另一位女性。两人在婚礼当天都完成了精湛的表演。
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MTV之吻
在2003年MTV音乐录影带大奖颁奖典礼上，“小甜甜”布兰妮和克里斯蒂娜·阿奎莱拉(Christina Aguilera)为流行天后麦当娜献唱后，天后也亲自出场与两人同台热舞，并分别与两人亲吻。尤其是图中和布兰妮的激情热吻，引起争议，当时在观众席中的布兰妮前男友贾斯汀·汀布莱克（Justin Timberlake）也一脸震惊。
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胜利之吻
1945年8月14日，为庆祝战胜日本，纽约市民纷纷走上街头，一名美国海军士兵在时代广场的欢庆活动中亲吻身边的每一位经过的女士。摄影师抓拍了他亲吻一名护士的瞬间。至今为止，前往时代广场观光的游客情侣还会模仿这一幕拍照。
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大师之作的背后
“市政府前的吻”(Le baiser de l'hôtel de ville) 来自法国摄影师罗贝尔·杜瓦斯诺（Robert Doisneau），摄于1950年的巴黎。这张照片举世闻名，根据其制作的明星片和海报销量过百万。有不少情侣都跑出来自称是“被无意间拍下的那一对”，甚至有人赔偿肖像权或着分享照片的收益。但是摄影师最后承认，照片并不是抓拍，是他要求当时的这对情侣在镜头前接吻的。
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金吻
画家克林姆(Gustav Klimt)在其黄金时期创造了他最有名的作品。他用来创作的金箔凸显珍贵，使人联想到中世纪晚期的基督教画作。克林姆于1908和1909年之间创作了他最知名的代表作《吻》。这张画的原版是180 x 180厘米的正方形。
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兄弟之吻
在曾经的东欧集团，尤其是国家领导人见面喜欢给对方一个社会主义兄弟之吻。这一亲密动作比用力握手更具团结意味。1979年，苏联领导人勃烈日涅夫（Leonid Breschnew）与东德领导人昂纳克（Erick Honecker）在东柏林会晤时，留下了这一幕具有历史意义的画面。
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迪士尼经典镜头
在美国公司出品的动画电影《小姐与流浪汉》（Lady and the Tramp）中，两个主人公在月光沐浴、烛光闪闪的意大利餐厅里就餐，身边琴声悠扬。厨师拉着手风琴倾情献唱歌曲“Bella Notte”。两只小狗共享一盘意大利面时吃到同一根面条，不小心接吻。
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倒挂之吻
2002年上映的首部《蜘蛛侠》荣获MTV电影大奖的最佳银幕亲吻奖。然而，男主角托比·马奎尔（Tobey Maguire）对这一个在外人看来的浪漫之吻并没有美好的回忆，他向contactmusic.com网站承认：“当时雨不停地下，水流进鼻子里，克里斯汀·邓斯特(Kirsten Dunst) 卷起我的面具时，我已完全不能呼吸。”
作者: Silke Wünsch