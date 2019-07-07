左亲亲，右亲亲——关于亲吻的11个事实

（德国之声中文网）

1，亲个嘴平均每分钟消耗6.4卡路里。据此换算，一对创下世界接吻记录的夫妻足足消耗了24198.4卡路里。一次激情接吻每分钟可消耗20卡路里。

2，亲吻还有专门的科学研究学科，德语是Philematologie。研究人员得出的结论之一是：三分之二的人亲吻时头会偏向右侧。

3，如今一次接吻的平均时间为12秒多。在上世纪80年代，人们接吻的时间更短，当时的平均时间只有5.5秒。

4，接吻有利身体健康，因为可以加强免疫力，延缓衰老。此外，仅仅是有接吻的念头就足以刺激唾液分泌，从而有助于消除有害牙垢。

5， 亲吻甚至还有助于改善交通安全。研究显示，刚刚亲吻过的人开车比较淡定，较少引发交通事故。不过在开车的时候还是别接吻，要专心驾驶呦！

6， 亲吻会刺激超过1000亿个神经细胞，快乐荷尔蒙和肾上腺素流遍全身，心跳加快。血压和体温也会升高。

7， 接吻也是一个彼此分享的过程：60毫克水、0.5毫克蛋白质、0.15毫克腺体分泌、0.4毫克盐，还有高达22000种细菌。

8， 接吻这一项温柔本领，我们并非后天习得，而是先天就会的本能动作，正如大猩猩和其他灵长类动物那样。其他动物也各有其示爱方式，比如大象是用把鼻子放到对方口中的方式表示亲近。

9，世界各国中的90%都有亲吻的习惯。而理由和方式则各有不同：法国人喜欢在打招呼的时候在脸颊上亲三下。而在日本，只有双方想滚床单的时候才会亲吻。

10，亲吻并非随处都受到欢迎。比如美国密歇根州和康涅狄格州就禁止周日在公开场合接吻。而在土耳其首都安卡拉的地铁上，乘客要遵守"道德规定"。一对夫妻就因为接吻被监控摄像头拍到而遭到警告。

11， 在最不爱接吻排行榜上，德国人以平均每人每天4次的成绩排名第二，仅比瑞典好一些。法国人和意大利人则近乎疯狂的热爱亲吻，平均每天7次。