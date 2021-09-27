工厂停工、居民困电梯  中国为何大限电？

（德国之声中文网）中国吉林一家四口受困电梯、马路上红绿灯不亮、手机无信号或网络不通等因限电停电造成的问题引发讨论。中国大规模限电停电，除了造成民怨，还有许多工厂被迫减产或停工，起初限电大多集中在东北地区，如今传出北京也将计划停电。

自9月中旬以来，中国出现限电情形，其中江苏、云南、浙江等地，因「能耗双控」，也就是能源消费总量和强度因素，企业被政府要求停工限产，其他省份如广东、湖南、安徽等地，则因供电紧张而被迫错峰限电。

中国媒体称，东北出现「拉闸限电」情况与「能源双控」无关，而是电力供应短缺所致，所谓「拉闸限电」是指在紧急情况下直接拉闸断电，因此无法提前通知，并称「居民用电被拉闸背后，是多重因素叠加的结果，其直接原因，是电网运行面临事故风险」。



然而，电力吃紧已经是中国正面对的棘手问题，周二(28日)，多个中国媒体传出，9月28日至10月8日北京部分地区将计划停电，《界面新闻》报导称，国家电网客服电话表示：「煤电价格居高不下，导致发电厂出力下降，供需形势紧张。国家电网将坚决落实国家要求，积极应对近期电煤紧张导致的电量缺口。」

中国媒体：煤炭紧缺是主因

中国官媒指出，限电主因是「供需失衡」，受中国全国性煤炭紧缺、煤价高企、煤电价格飙升影响而出现供电紧张局面。另一方面，用电需求猛增也是此次「限电」潮的重要原因之一。事实上，去年中国就也曾经出现电力紧缩的问题，但当时并未波及居民用电。

中国《财经》引述据国家统计局数据称，今年1月至8月中国原煤产量26亿吨，同比增长4.4%，尽管原煤产量正增长，但增速却远低于用电量增速，全国发电量1月至8月5.39万亿千瓦时，同比增长11.3%。

该报导也称，今年3月《中国刑法修正案（十一）》实行，首次明确针对现实危险的违法行为提出追究刑事责任，在这规定实施后，煤矿超产意愿大幅降低。《财经》引述山西金正能源科技有限公司首席专家曾浩汇总各口径数据汇总计算指出，中国全社会电煤库存较去年入冬前低了近9000万吨。

另外，中国媒体也称，受到内蒙古产区安全检查影响，煤炭产量下滑，进口煤炭主要供应国澳洲又被禁，加上中国水电发电不及去年，才导致缺电。

事实上，《财新》今年5月就曾经报导称，广东、云南、广西、四川局部地区面临电力供应紧张形势，原因包括水电、火电发电量不及预期，及经济复苏、气候异常等引发电量供不应求。当时报导也称「今年春天以来，电煤供给紧俏，煤价涨至十年新高，以及煤电厂发电意愿受挫，都加剧了电力供应的紧张」。

产能暴增才限电？

除了缺煤炭，中国官方还把缺电的矛头指向电量暴增，根据中国政府9月7日公布的数据显示，今年前8个月，中国进出口总值24.78万亿元人民币，同比增长23.7%，比2019年同期增长22.8%。其中，出口13.56万亿元，同比增长23.2%，比2019年同期增长23.8%，明显增加许多。

中国政府表示，目前正努力解决电力短缺问题，但并未提供任何具体细节，也未说明将采取什么措施。路透社分析称，另一个因素是全球天然气短缺，因为在放松疫情限制后，一些主要国家开始对天然气进行囤积。

然而，网上也出现许多分析文章，称因全球疫情严峻，中国制造业产能大增，政府才决定限电，但观点有所不同。

中国官媒刊登自媒体「远方青木」文章称，中国通过控制电，以确保只生产技术含量高及附加值高的工厂继续营运，高耗能，低产值等没太多技术含量的则先停产，以翻转中国生产结构，使物价上涨，刺激经济等。

不过，这样的说法遭到另一自媒体「明哥」在《青驿》平台上反驳，他称「拉闸限电」只是经济现象而不是应对贸易战或金融战，并指「制造业企业生产商品的门槛不高，是企业没有提价能力的关键因素」，而限电主要是为了做好节能减排、碳达峰的工作以提升中国经济发展质量。

影响恐扩及全球

因为限电已导致中国许多制造业重镇的工厂停工，半导体等制造企业面临更大运营困难，由於电力吃紧问题不知何时有解，分析更指中国限电可能扰乱全球供应链，导致其他国家的物价上涨。

《华尔街日报》报导称，半导体生产的阶段遭遇任何干扰，都可能让今年以来因自然灾害和需求激增而受考验的供应链面临更多问题。另外，有经济学家警告，中国的电力短缺恶化，迫使企业减产，可能拖累今年的经济成长。



野村控股将其对今年中国经济增长的预期从此前的8.2%下调至7.7%，中金公司经济学家则称，今年9月工业生产成长可能下滑到4%至4.5%。摩根士丹利的经济学家预测，今年底前，中国若按目前速度减产，第四季GDP成长率将减少一个百分点。

（综合报导）

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