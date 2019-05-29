工作环境被指“有毒” 大赦国际高层大换血

（德国之声中文网）大赦国际总部设在伦敦，秘书长库米·奈杜（Kumi Naidoo）去年委托咨询公司KonTerra进行了 "员工幸福感"调查后，将裁掉7人高级领导团队中的5人。

调查发现，大赦国际(Amnesty International)的工作往往使员工处于"特殊压力"之下。调查报道称："大赦工作环境通常被描述为'有毒'……其企业文化和失败的管理是大多数员工没有幸福感的根本原因。"

短短3个月之内，大赦国际知名西非问题研究员穆图德（Gaetan Mootoo）和实习生罗莎琳德·麦格雷戈（Rosalind McGregor）结束了自己的生命。随着两起自杀事件发生，去年8月发起调查。

穆图德在大赦国际工作了几十年，他对工作的努力和不懈奉献在非洲广为人知。65岁的他在巴黎的办公室自杀，他在遗言中说，先前因繁重以及额外的工作量提出过需要帮助的要求，但并没有得到任何帮助。

28岁的麦格雷戈是大赦国际日内瓦办事处的一名实习生。来自英国的她据信患有失眠和焦虑症。穆图德去世6星期后，她在英国的家中自杀。

大赦国际秘书长奈杜

大赦国际1月发布了调查报告，报告描绘了大赦国际内部的"阴郁画面"。奈杜在声明中指出："听到我们的员工谈到公司内部的保密文化和不信任文化，歧视、欺凌和滥用权力被容忍，这非常令人不安。"

大赦国际表示，秘书长奈杜在5月9日的一次会议上公布了管理层重组计划，即将离职的高层将在10月份离开。仅有4人的新高管团队将在11月就任。

《纽约时报》报道称，大赦国际内部对这些离职的管理人员拿到"慷慨"的遣散费而感到愤怒，并指责说，这与数十名因缺少资金而被解雇的员工形成鲜明对比。

不过该组织的一位发言人表示，这些离职高管得到的补偿"少于其他员工"。

文木 / 凝炼（法新社）