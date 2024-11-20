工会建议大众员工降薪、福特计划裁员14%

金属工会建议大众员工降薪，同一日，福特也传出大规模裁员的消息。这些均折射了德国汽车行业目前面临的困境。

（德国之声中文网）德国金属工会（IG Metall）周三（11月20日）代表大众公司员工宣布一项非常规措施，内容包括愿意降薪的建议，此举在于避免大众公司大规模裁员以及关闭工厂。

工会和大众职工委员会提议通过降低劳动成本节省15亿欧元，作为交换，员工希望获得资方承诺工作岗位的保障以及公司在德国境内9家工厂继续发展。

工会表示，如果他们的要求得不到满足，将不排除发起大规模罢工。

"因为需要制定一个可持续的解决方案，我们现在主动出击，提出一个解决方案。"大众职工委员会主席卡瓦洛（Daniela Cavallo）表示，"这是一种与管理层裁员计划相对立的模式，后者阻碍未来发展，而非创造未来。"她还建议高层管理人员放弃奖金，缓解公司面临的严峻财务困境。

明天（11月21日）大众公司劳资双方举行第3轮谈判。鉴于在欧洲的销售量急剧下降，以及在中国的业务发展得不理想，大众汽车公司正陷入一场前所未有的危机。

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同一日，另一家汽车制造商福特表示，将裁减14%的欧洲员工，理由是近年来电动汽车需求疲软、欧洲政府对电动汽车转型的支持力度不够以及来自获得补贴的中国竞争对手的竞争。

福特公司表示，被裁减的4000余个职位主要集中在德国和英国，在其全球员工总数中占比2.3%。欧洲裁员计划在2027年底前进行，具体取决于企业与工会的协商讨论。

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(综合报道)

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