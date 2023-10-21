工人进原料仓小便？网民怒：再不喝青岛啤酒！

（德国之声中文网）根据澎湃新闻，有网友本周四（11月19日）在网上发布视频称，山东青岛啤酒三厂，一名身穿蓝色工装的工人爬进原料仓小便。影片在抖音，微博等社交媒体上广泛传播，该事件也一度登上了微博热搜。 网友纷纷吐槽，“好炸裂”、“谁爱喝谁喝，反正我不喝了”，表示以后再也不喝青岛啤酒。

青岛啤酒隔日透过官方微博账号表示，针对网上出现的青岛啤酒三厂的相关视频，“我公司高度重视，第一时间向公安机关报警，公安机关已介入调查”。目前该批麦芽已经全部封存。该公司还表示会继续加大管理力度，确保产品质量。

青岛啤酒三厂成立于2012年。据官方公众号“青岛啤酒”发布的信息，近五年来，青岛啤酒三厂经历了多次升级，年产能从2018年的75万千升跃升至2022年的120万千升，跻身世界级工厂，据称“是亚洲单体规模最大、生产效率最高的世界级智慧化工厂”。

或是因为涉及到民众普遍关系的食品安全问题，这起事件在网上迅速引发大量讨论，也让人们关注到啤酒生产过程中的安全监管。许多网民纷纷留言说“再也不喝青岛啤酒了！”。也有人说：“当你发现一只蟑螂时，家里已经有无数只了。”也有人评论说：“ 明显是故意陷害品牌方啊，建议深纠。” 也有网民说：“企业没得洗，这事本身就是监管漏洞，和人员有关，但是如果制度没改变以后一定还有。说实话，工厂基层一个月几千块，谁能把企业当家呢”。

今年6月曾爆出过涉食品安全事件：有网络影片显示，一名中国南昌江西工业职业技术学院学生在食堂中吃到明显疑似为“老鼠头”的异物，引发网民关注。然而，南昌市高新区市场监督管理局执法人员赶到现场“反复比对”，确认“不是老鼠头而是鸭脖”，引发舆论热议。之后省级联合调查组发布调查结果，判定此异物为老鼠类啮齿动物的头部。不过事件导致政府职能部门公信力受到质疑，“指鼠为鸭”也成为中国网络热词。

德国啤酒知识，你知道多少？ 慕尼黑啤酒节今年恢复了！ 连续两年因为疫情被取消，今年慕尼黑啤酒节决定重新开张。在两个多世纪的历史上，该节只取消过26次。尽管欧洲正在发生战争，支持者认为，接待来自五洲四海的宾客，正是啤酒节为促进国际间的了解做出贡献。今年的啤酒节计划在9月17日至10月3日举行。

德国啤酒知识，你知道多少？ 德国：啤酒之国 种类繁多 德国当之无愧是啤酒之国。德国人只用四种成分，就打造了超过5500个啤酒品牌，这种趋势还在上升：市面上每个星期都至少多了一种新的啤酒品牌。德国品酒有质有量：欧洲国家中，德国啤酒产量最大。

德国啤酒知识，你知道多少？ 啤酒 ——什么场合都能喝 无论是公司聚餐、戏院中场休息时间或者在公园草坪上晒日光浴：在德国，啤酒几乎适合任何场合。很长一段时间里它被认为是男人的专属，不过随着时间的推移，在19到24岁的年轻群体中，无论男女，啤酒都是最受欢迎的含酒精饮品。

德国啤酒知识，你知道多少？ 专门酿制 德国民俗节日的老三样：露天游客场、德式民歌金曲、铜管乐队。这种场合，啤酒也必不可少。一些地方啤酒厂甚至会在这种场合酿制专属啤酒。其中最有名的大概是慕尼黑啤酒节啤酒了，为这场盛会量身打造的啤酒会装在1升装的大啤酒杯里。

德国啤酒知识，你知道多少？ 最佳拍档：啤酒加足球 足球算是德国另外一种民俗节日。与此相配的一个保留项目是烤香肠加芥末酱。对于球迷来说，它既能在赢球的时候为喜悦的心情锦上添花，也能在输球的时候慰藉沮丧受伤的心。德国的足球俱乐部和啤酒厂有着紧密的联系。很多球员都会穿着带有赞助商商标的球衣。一些德甲球场上，只会卖给球队提供赞助的啤酒品牌。

德国啤酒知识，你知道多少？ 随时随地享受清凉 街边报亭除了杂志、香烟、糖果之外，也会卖啤酒。150年前出现这种小卖店的初衷是卖水。而今，在各大城市，这种街边小亭对爱喝啤酒的人来说是置放啤酒的扩展冰箱，下一个报亭就在转角，随时可以来一瓶。

德国啤酒知识，你知道多少？ 特色小酒馆 这种历史悠久的街角小酒馆已经成了一种经典文化：比如柏林这家名为Willi Mangler的酒馆就相当有名。闷热的空气、简单的几种菜肴和脸熟的常客构成了一道特殊的风景。游客几乎不会来这儿，只有附近的住户闲来无事晚上踱到这里喝一杯：口感清爽的鲜啤酒，价格也便宜

德国啤酒知识，你知道多少？ 露天啤酒园 享受德国啤酒的另外一个好去处是露天啤酒园。它19世纪在巴伐利亚“诞生”，如今遍布全德国各地。当时，在伊萨尔河畔，酿酒商摆上几个简单的桌子和长椅给客人，倒出来的啤酒直接来自酒窖。这种酒窖啤酒园当时是慕尼黑人的一个郊游地点。

德国啤酒知识，你知道多少？ 啤酒之乡：巴伐利亚 说到巴伐利亚：1516年颁布了《啤酒纯净法》(Reinheitsgebot) 之后，啤酒一直是人们生活的组成部分。巴伐利亚至少有656家酿啤酒厂。在中世纪，酿酒厂都在修道院的掌控之下，如今还是有一些老牌修道院啤酒厂，历史最悠久的一家是坐落在多瑙河边的威尔腾堡修道院酿造厂。

德国啤酒知识，你知道多少？ 精酿啤酒 除了传统的啤酒厂，还有一些勇于尝试，大胆试验新品种的啤酒厂，比如名为“Braustil”的一家法兰克福的啤酒厂。他们专门生产味道浓烈的啤酒品种，注重小产量。往往使用有机成份，强调地方特产。尤其是汉堡、柏林等城市现在风靡这种精酿啤酒。

德国啤酒知识，你知道多少？ 自己动手酿起来 除了享受啤酒之外，德国各地超过30家啤酒博物馆提供酿酒课程。老师除了教学生如何酿酒之外还会普及啤酒知识，比如各个种类的区别以及历史文化。

德国啤酒知识，你知道多少？ 什么酒配什么杯 啤酒杯子也是大有讲究的，不同种类的啤酒要用不同的啤酒杯来装：图片从左至右：柏林白啤酒要用柏林白啤酒杯，水晶小麦啤酒配白啤酒杯，旁边的扎啤杯装的也是小麦啤酒。它右侧盛有深色啤酒的是老啤酒杯，细长杯子装的是科隆啤酒，接着是皮尔森酒杯，还有装淡色啤酒的扎啤杯。



（法新社等）

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