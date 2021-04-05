 工业废水泄漏  佛罗里达州忧废水池坍塌 | 科技环境 | DW | 05.04.2021

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科技环境

工业废水泄漏  佛罗里达州忧废水池坍塌

因一个有毒工业废水池发生泄漏，美国佛罗里达州部分进入紧急状态，已下令疏散大约300户居民。

Florida Tampa Bay Piney Point Phosphatfabrik

“Piney　Point”废弃磷矿厂位于佛罗里达州中部，一旦发生泄漏的废水池坍塌，大量有毒废水将造成巨大环境污染

（德国之声中文网）美国佛罗里达州州长德桑蒂斯(Ron DeSantis)周日（4月4日）表示，该地区一个有毒大型工业废水池发生泄漏，当地政府正在紧急救援，以防止附近城市坦帕发生 "灾难性洪水事件"。

这座名为“Piney　Point”的废弃磷矿厂位于佛罗里达州中部，其废水池坍塌之后可能在数几分钟流出3.4亿加仑(13亿升)的有毒废水，威胁到附近居民的生命健康，并给该地区造成潜在的环境危机。

德桑蒂斯乘直升机视察现场后在新闻发布会上说： “我们正在试图阻止一场‘真正的灾难性洪水’降临。”

上周六，德桑蒂斯已宣布该工业废水池所在地马纳蒂县进入紧急状态。

目前的状况如何？

马纳蒂县行政长官霍普斯（Scott Hopes）表示，该水池存放着 "对陆地......和海洋生物都不太有利的废物"。由于该含有磷石膏的废水池可能进一步坍塌，马纳蒂县在周六已下令疏散该地区约300户居民。

磷石膏是磷酸盐岩肥料的副产品，被认为具有弱放射性。

多次造成健康危害

Piney Point磷矿厂的大型废水池漏水的原因很可能是池壁内衬断裂。佛罗里达州农业专员弗里德（Nicole Fried）表示，这是一个历史遗留问题，该废水池之前就存在内衬问题。

她在一封讨论Piney Point工厂的信中写道："五十多年来，这座位于佛罗里达州中部的磷矿厂造成了多起危及人类健康和环境的事故。"该工厂由化工公司Borden于1966年建造。

1989年，数千加仑硫酸从该厂的一个储罐中泄漏，迫使数百人疏散。1991年，该厂释放出二氧化硫和三氧化硫气体造成附近30多人致病。

张平/  乐然 （美联社、法新社）

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