巡逻机遭中国激光照射 澳总理要求北京调查

（德国之声中文网）澳大利亚总理莫里森 (Scott Morrison)周一 (2月21日)说，针对澳大利亚巡逻机遭到中国海军舰艇激光照射，堪培拉认为这是一种「危险和鲁莽的行为」，要求北京负责。

他在塔斯马尼亚的广播节目中提到，澳大利亚政府至今还未收到中国对这个事件的解释，并表示已经通过外交和国防渠道呼吁「对这一事件进行全面调查」。

他说:「人们甚至有可能从我们的大陆上看到这艘船，这是可能的。」他把这个事件比作澳大利亚护卫舰在台湾海峡用激光对准中国侦察机的假设情况，并补充说:「你能想象他们在北京对此的反应吗？」

中国驻堪培拉大使馆没有对评论请求作出回应。北京也没有对这一事件进行公开评论。

澳国防部：强烈谴责

澳大利亚国防部2月19日表示，澳国防军一架海上巡逻机17日在该国以北上空飞行时，遭到附近一艘中国解放军海军舰艇的激光照射。中国海军的激光照亮了该巡逻机并可能危及生命。

澳大利亚国防部在一份声明中说，澳国防军一架型号为的海上巡逻机，周四遭到来自中国海军舰艇的激光照射。

「中国舰艇对澳洲飞机的照射是一次严重的安全事件。」声明说:「这样的行为可能危及生命。我们强烈谴责这种不专业和不安全的军事操作。」

声明指出，事发之时，这艘中国舰艇正与另外一艘中国海军舰艇一起，经过阿拉弗拉海向东航行。阿拉弗拉海位于澳大利亚北海岸和新几内亚南海岸之间。

声明说，这两艘中国军舰随后途径托雷斯海峡驶入珊瑚海。

2018年，澳大利亚政府禁止国内5G网络使用中国华为技术，随后强化反对外国政治干预的法律，并呼吁对新冠疫情的起源进行独立调查，它和最大贸易伙伴中国之间的关系就变得紧张起来。

据澳大利亚广播公司（ABC）的一份报告称，2019年，中国海军舰船曾对飞越南中国海上空的澳大利亚飞行员发起了一系列激光袭击。

（路透社）

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



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