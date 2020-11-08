“川蔡通话”后可有“拜蔡通话”？

（德国之声中文网）2016年美国总统大选结束后，当时仍是候任总统的特朗普一反常规，接听了台湾总统蔡英文的来电。这是1979年美国与中华民国断交，转而承认中华人民共和国以来，首位与台湾领导人通电话的美国总统或者候任总统。当时《纽约时报》评论说，这一做法"打破了近四十年来的外交实践惯例，可能造成与中国的重大分歧"。

不过有意思的是，4年多前美国大选时期，蔡英文送给当时的民主党总统参选人希拉里·克林顿"三只小猪"的绘画，还在出访过境美国时，与前美国总统比尔·克林顿通电话，预祝希拉里胜选。

特朗普上任执政这4年，美中关系急转直下，特别是在经贸和科技领域摩擦冲突不断。美国新一轮总统大选举行前，台湾支持特朗普胜选连任的声浪普遍较高。中国大陆环球网报道称，最近几个月，台湾蔡英文政府"为了充当美国特朗普政府对抗大陆的棋子，不惜在美国大选中押单边，赌特朗普能连任并继续遏制中国的政策"。台湾蓝营媒体《中时电子报》也撰文称，因为蔡政府的"联美抗中"政策，让台湾的前途紧紧地与美国挂钩，许多绿营人士期待特朗普再干4年。

但随着美国选前民调的天平越来越倾向民主党候选人拜登，再加上10月30日美国《华盛顿邮报》突然披露，今年1月蔡英文就职典礼前播发美方贺词的视频时，"删减民主党人士的祝贺篇幅，而放大共和党人士的祝贺片段"。

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次日，蔡英文紧急召开国安高层会议。她强调，无论美国选举结果如何，都将"持续深化与美国共和党及民主党关系，争取美国跨党派持续对台湾的一致支持，这是台湾推动台美关系发展首要目标"。蔡英文表示，"台美关系会在既有互动合作基础上，不受任何变量影响"。这一做法被外界看作是蔡英文试图补救"押宝一边"有可能带来的风险。

昨天（11月7日），拜登发表胜选讲话。蔡英文第一时间在推特上转推今年1月她成功连任时拜登向其发出的祝贺。她提到现在轮到她恭喜拜登，贺锦丽当选总统，副总统，强调台美建立关系所根基的价值观再强大不过，期待一同努力增进彼此友谊，贡献国际社会。

据《自由时报》报道，今天上午，蔡总统邀集台湾行政院长苏贞昌、外交部长吴钊燮、国安会秘书长顾立雄等国安与外交相关部门首长召开会议，并与驻美代表萧美琴联系，就目前情势进行讨论。

报道中称，民进党政高层说，"蔡总统今天也巧妙地运用拜登1月这则推文回推祝贺当选，这样的互动方式，无疑是让国民党和部分媒体大力操作的'押宝说'不攻自破，也证明蔡政府跟美国跨党派的交流与互动都相当密切"。

今天，台湾总统府秘书长张惇涵表示，除蔡总统透过推特表达祝贺之意外，"我们将另再以妥适的方式向胜选者表达祝贺，并于适当时间，以适当方式，表达总统与政府对于国际相关情势之见"。

台湾总统府这一表述也不禁令外界遐想联翩，蔡英文是否会再选择"适当时间"致电候任总统拜登，以及拜登是否会效仿特朗普的做法，接听电话？

台北和美国的高层互动 麦克阿瑟访台（1950） 1950年8月，援韩联合国军统帅道格拉斯·麦克阿瑟访台，与蒋介石两度会谈。蒋发表谈话，表示会谈奠定中美共同保卫台湾与军事合作之基础。

台北和美国的高层互动 副总统尼克松访台（1956） 时任美国副总统的尼克松曾作为总统艾森豪威尔的特使与1953年11月和1956年访台。1954年9月9日，美国国务卿杜勒斯（John Foster Dulles）也赴台与蒋介石会谈。1972年2月21日，时任美国总统的尼克松访问中华人民共和国，中美宣布两国关系走向正常化后，尼克松被台湾人称作“丑陋的美国人”。

台北和美国的高层互动 艾森豪威尔总统访台（1960） 1960年6月18日，美国总统艾森豪威尔访问台北，并在总统府前广场向50万人发表演说。他是唯一于任内访问台湾的美国总统。

台北和美国的高层互动 肯尼迪总统会晤陈诚副总统（1961） 1961年7月，中华民国副总统暨行政院长陈诚访问美国，与美国总统肯尼迪和副总统约翰逊会晤。次年3月，美国国务院主管远东事务助理国务卿哈里曼（William Averell Harriman）访台，劝阻蒋介石反攻大陆。

台北和美国的高层互动 约翰逊总统会晤蒋经国部长（1965） 1965年9月23日，时任台湾国防部长的蒋经国访美，晋见美国总统约翰逊，并与美国国防部长麦克纳马拉发表联合声明，表示将依据共同防御条约密切合作。１９７０年４月，时任中华民国行政院副院长的蒋经国再度访美，其间受到未遂刺杀。

台北和美国的高层互动 宋美龄白宫做客（1965） 蒋介石夫人宋美龄1965年9月访美，美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson)夫人邀请她到白宫做客。

台北和美国的高层互动 美台副总统互访（1966、1967） 美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson，图)任职期间，1966年1月1日：美国副总统小休伯特·霍拉蒂奥·汉弗莱（Hubert Horatio Humphrey）抵台访问。1967年5月6日到5月26日，中华民国副总统严家淦与夫人访问美国，并和总统约翰逊会晤。图为约翰逊宣誓就任美国总统。

台北和美国的高层互动 副总统洛克菲勒出席蒋中正葬礼（1975） 中华民国总统蒋中正1975年4月5日逝世后，美国总统福特起初只派农业部长抵台吊唁，引起中华民国政府不满，后来福特又派副总统洛克菲勒（Nelson Aldrich Rockefeller）抵台参加葬礼。

台北和美国的高层互动 卡特总统签署《台湾关系法》（1979） 1979年1月1日，美国与中华民国断绝外交关系，末任大使安克志（Leonard S. Unger）离任，驻台美军全部撤出。同年4月10日，美国总统卡特(图）签署《台湾关系法》，台美仍然保持实质上的双边关系。

台北和美国的高层互动 李登辉总统在康奈尔大学演讲（1995） 1995年，时任台湾总统李登辉以"私人身份"前往母校美国康奈尔大学发表演讲。他是史上首位进入美国的中华民国现任元首。这次访问因此被认为是中华民国在外交上的一大突破。

台北和美国的高层互动 陈水扁总统被禁止“过境”美国（2007） 自1979年台美断交后，台湾总统、副总统、外交部长等高层都被禁止访美。台湾前总统陈水扁曾于2000年过境洛杉矶，2001年和2003年过境纽约，但在2007年访问中美洲时被阻止在美国大陆过境，而只能在阿拉斯加机场短暂加油，被指"有失尊严"。

台北和美国的高层互动 马英九蔡英文均“过境”纽约（2013、2019） 前台湾总统马英九曾于2013年过境纽约，现任台湾总统蔡英文去年7月也过境纽约，并会见台“邦交国”驻联合国常任代表。

台北和美国的高层互动 美国卫生部长阿札尔宣布访台（2020） 美国卫生部长阿札尔(Alex Azar) 8月4日宣布他将在近日出访台湾。若成行，他将是自1979年来访问台湾的最高级别美国官员。 作者: 乐然



台湾中央社在一篇梳理拜登从政47年对台态度的文章中总结称，"面对棘手的美中台三角关系，拜登算相当谨慎保守。他反对台湾单方面宣布独立，也反对中国躁进动武；为维系台海和平，拜登不赞同美方采取会过度刺激或挑衅北京的作为"。

"拜登曾表示，单靠武器数量再多都无法确保台湾安全。在他看来，台湾安全是来自其民主治理模式；与中国日益增加的经济、文化与政治往来；以及美国长年信守台湾问题须和平解决的承诺"。

《纽约时报》曾引述前美国官员表示，奥巴马执政时期，自2011年年初开始的18个月里，拜登作为副总统与现任中国国家主席、时任中国国家副主席习近平在美国、中国至少见了8次面。他们举行正式会晤、一起散步、在一家中国乡村学校投篮，在仅有翻译陪同的情况下，私下共同进餐的时间超过了25个小时。"曾多次出席会谈的顾问丹尼尔·罗素(Daniel Russel)说，尽管有时候因为引用难以翻译的爱尔兰语诗句，让他的普通话译员十分狼狈，拜登仍然与这位中国领导人迅速建立起了'私人关系'"。

台湾中央社引述华盛顿智库"战略暨国际研究中心"（CSIS）中国权力专案主任葛来仪（Bonnie Glaser）的判断说，"现在世道已经不同，美国对台政策不太可能回到过去民主党政府时代"。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 一周之内两度军售 10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 40余年，上百次对台军售案 美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 具有标志性意义的F16战机 在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 基隆级驱逐舰 纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 爱国者导弹 爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 将台湾打造成一个“堡垒” 近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 北京如何应对？ 历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。 作者: 雨涵 （综合报道）



中央社指出，拜登执政下，美台关系或许不会像过去4年般充满"外交突破"。面对未来4年的美台关系，"台湾人或许能够谨慎乐观看待"。

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