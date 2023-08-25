川普赴佐治亞州監獄投案 首拍檔案照寫下歷史

（德國之聲中文網）前美國總統川普（Donald Trump）週四（8月24日）赴佐治亞州亞特蘭大市富爾頓縣監獄投案登記，登錄了指紋，並拍攝了監獄檔案照（mug shot）。川普今年已四度遭起訴，但這是他第一次、也是美國史上首度有卸任總統被拍攝監獄檔案照。

川普以20萬美元的金額交保，並同意配合保釋的條件：不恐嚇其他共同被告、證人和受害者。接著，他搭乘私人飛機離開，返回他在新澤西州的高爾夫俱樂部。上飛機前，他這麼表示：「我沒做錯任何事，大家都知道。」

整個投案登記過程大約20分鐘，而川普在監獄系統中的編號是P01135809。系統上顯示他有「金色或草莓色」的頭髮，藍色的眼睛，身高6呎3吋（約190.5公分），體重215磅（約97.5公斤）。

富爾頓縣監獄在24日晚間公布了川普的監獄檔案照，照片上的他身穿深藍色西裝、白色襯衫，打著紅色領帶；他臉上沒有笑容，眉間緊皺，雙眼直直盯著前方。從房地產大亨、實境秀明星再到美國總統，川普一路走來，熟稔各式各樣的鏡頭拍攝，如今再度以這張監獄檔案照寫下歷史。

先前3次遭到起訴時，川普也曾前去投案。美聯社指出，這一次與往例有許多不同，例如這次他是在晚上投案，而且地點位於一座條件不好且有爭議的監獄，而非法院。前幾次投案時，當局也並未要求川普拍攝監獄大頭照。

監獄大頭照成為競選文宣

拍攝了監獄檔案照之後，川普重返推特（現稱為X），時隔2年半再度發布推文。此前因2021年1月6日的國會暴亂事件，他的推特帳戶曾遭禁，但特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）收購該平台後，恢復了川普的帳戶。

川普也把這張照片發布在自己創立的社群平台「真實社交」（Truth Social），以及競選網站上，並鼓勵支持者捐款。他過去多次主張自己遭「政治迫害」，這次的募款文宣則寫道：「現在這一切是對司法的嘲弄和對選舉的干預……但今天，我深入虎穴，帶著我們整個競選活動要傳達的簡單訊息：我絕不會放棄我們拯救美國的任務。」

在一封募款電郵內，川普的競選團隊把這張照片形容為「美國抵抗暴政的象徵」。

稍早，有數十位支持者在亞特蘭大的監獄外守候，包含共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）。曾代表共和黨競選議員的盧莫（Laura Loomer）向路透社表示，她希望把川普的監獄檔案照印在T恤上，推廣到全世界，「這張照片會比蒙娜麗莎還要流行」。

49歲的航空從業人員雷沃斯（Lyle Rayworth）在現場揮舞著美國國旗。他說等了10個小時，希望能讓川普看到民眾的支持：「他需要我們。」

川普投案之際，現任美國總統拜登（Joe Biden）正在西岸的太浩湖一帶度假。拜登在推特（現稱為X）上同樣發布了募款文宣，並表示：「沒什麼特別的理由，我覺得今天是捐款給我競選的好日子。」他並未直接提及川普投案一事。

同日，拜登也宣布他與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通了電話，並在官方帳戶上寫道：「願今天能提醒我們，黑暗與宰制的勢力熄滅不了各地自由人民心中的自由之火。」

選情似不受影響

下一屆美國總統大選明年將登場，川普有意再度角逐大位，目前在共和黨內民調遙遙領先，各項起訴案件並未嚴重衝擊他的選情。根據「FiveThirtyEight」（538）民調網站24日的最新數據，川普在黨內支持度為51.6%，位居第二的佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）為14.8%。

週三（23日），共和黨在密爾瓦基州舉行黨內第一場總統提名人選辯論，但川普並未出席。他上週曾在「真實社交」平台上寫道：「大眾都知道我是誰。」

川普在佐治亞州的審訊日期尚未確定。他在佐治亞州遭起訴，是因為涉嫌干涉該州2020年的總統大選投票結果；2021年1月，他曾打電話要求官員去「找出」足夠的選票，扭轉他在該州的微弱劣勢。

他在佐治亞州被指控的罪名包含密謀偽造、提交虛假陳述、假冒公職人員，以及通常針對組織犯罪的「敲詐勒索」（racketeering）罪名。有10幾位川普的盟友同樣名列被告，其中他的前律師朱利安尼（Rudolph Giuliani）等人也已投案。

此前，川普至少三度面臨控罪。3月，他因2016年選舉期間涉嫌支付成人片女星封口費，在紐約州遭到起訴；6月，他再因卸任後不當處理機密文件，遭遇聯邦指控；8月，又因意圖推翻2020年總統大選結果，多背了至少4項控罪。針對上述指控，川普概不認罪。

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（綜合報導）

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