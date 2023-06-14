川普被控刪監控畫面 文件門罪名增至40項

（德國之聲中文網）美國前總統川普（Donald Trump）6月因機密文件案被起訴37項罪名。檢方週四（7月27日）再指控他命人刪除佛州住處的監視器畫面、意圖滅證，追加了3項罪名，他手下1名員工也列為被告。

檢方在起訴書中表示，美國司法部去年5月發出傳票、要求川普歸還機密文件後，川普為湮滅證據，便要求其員工德奧利維拉（Carlos De Oliveira）刪除他的佛州豪宅「海湖莊園」（Mar-a-Lago）的監視器影像。起訴書指，德奧利維拉曾告訴同事，「老闆」要他刪除監視器畫面。

此外，德奧利維拉也被控向美國聯邦調查局（FBI）調查幹員說謊，謊稱「從未（在海湖莊園）看過」文件被搬移。德奧利維拉因此被控妨礙司法調查等罪名，31日須前往邁阿密出庭。

檢方同時對川普的助理諾塔（Walt Nauta）追加起訴罪名，諾塔此前已被列為被告。起訴書指，在美國司法部發出傳票後，諾塔和德奧利維拉一起將64箱文件搬至川普住處，而川普代表律師事後僅歸還了30箱。

此次追加指控一出，川普的競選團隊便發表聲明，批評「拜登的犯罪家族和他們的司法部，為了騷擾川普總統及他身邊的人，又一次迫切採取行動，而這必將失敗」。

川普面臨哪些指控？

此前，現年76歲的川普面臨37項指控，包括違反《間諜法》、共謀妨礙司法和向調查人員提供虛假陳述等，若成罪最高監禁刑期可達百年，成為美國史上首位被聯邦政府起訴的前總統。

根據起訴書，川普涉嫌在2021年1月卸任後，將來自中央情報局、美國國家安全局，以及有關美國核武、美國遭受襲擊時弱點環節的機密文件藏匿於私人住所。此外，他還被指控明知手中有應交回的文件，卻拒絕交付，並對調查人員撒謊、鼓勵律師誤導調查單位。

「這是一個掩蓋罪行比實際犯得罪更嚴重的情況。」布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）國安法專家戈伊特恩（Elizabeth Goitein）告訴路透社，「如果他只是玩忽職守，可能根本不會會遭到起訴。」

接受調查期間，川普的律師曾告訴聯邦調查局他們已上交所有機密文件，事後遭戳破為謊言。戈伊特恩補充，這種妨礙司法的行為最高可處20年監禁。

不認罪後，接下來會發生什麼？

6月13日聽證會結束之後，此案將進入審前的法律程序。路透社分析，川普團隊可能透過不同手段拖延時間，因此此案很可能至少一年後才會正式開庭，亦即可能拖到2024年總統大選之後，而且美國法律並未限制遭起訴或遭定罪的被告不得參選，因此川普仍有極大機率照常帶案參選。

根據路透社本月稍早的民調，川普在共和黨內擁有高達47%的支持率，該黨內支持率第二的佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）僅有19%。路透社與益普索（Ipsos）6月公佈的民調也顯示，81%的共和黨選民認為這些指控是出於政治動機。

川普的個人助理諾塔也因協助川普非法保留機密文件而被捕。兩人在庭後皆被無條件獲釋。法官不認為2名被告有潛逃風險，並未對他們祭出任何出境限制，也未要求保釋金，僅不准被告與本案證人接洽。

即將迎來77歲生日的川普，6月13日離開法庭後前往邁阿密著名的古巴餐廳「凡爾賽」（Versailles）用餐，現場有支持者前來為他慶生。川普對自己遭起訴感到不滿，期間大罵美國現任總統拜登（Joe Biden）：「我們的政府失控了。」

若川普勝選？

路透社分析，如果川普贏得2024年總統選舉，法律戰可能很難再推進。由於美國司法部屬於行政部門，總統則是全國最高的聯邦執法官員，而聯邦檢察官通常由總統任命自家人馬。

此外，美國司法部有一項歷時幾十年的政策，即不起訴現任總統，除非在「特殊情況」下，經美國總檢察長（即司法部長）批准。

儘管拜登政府的現任司法部長加蘭（Merrick Garland）可能無視該政策並繼續推進機密文件案，但若川普再度獲選總統，亦可能解僱加蘭，另擇代理人。不過任命永久繼任者仍須經美國參議院同意。

特朗普遭到起诉意味着什么？

（路透社、CNN）

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