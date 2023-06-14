 川普被控刪監控畫面 文件門罪名增至40項 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.06.2023

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时政风云

川普被控刪監控畫面 文件門罪名增至40項

美國前總統川普（Donald Trump）的文件門又有新進展。檢方27日指控他為滅證，命員工刪除佛州豪宅的監視器畫面，因而對他追加了3項罪名。此案牽動美國選情，接下來可能如何發展？

川普25日造訪美國新奧爾良州的一間咖啡館。

川普25日造訪美國新奧爾良州的一間咖啡館。

（德國之聲中文網）美國前總統川普（Donald Trump）6月因機密文件案被起訴37項罪名。檢方週四（7月27日）再指控他命人刪除佛州住處的監視器畫面、意圖滅證，追加了3項罪名，他手下1名員工也列為被告。

檢方在起訴書中表示，美國司法部去年5月發出傳票、要求川普歸還機密文件後，川普為湮滅證據，便要求其員工德奧利維拉（Carlos De Oliveira）刪除他的佛州豪宅「海湖莊園」（Mar-a-Lago）的監視器影像。起訴書指，德奧利維拉曾告訴同事，「老闆」要他刪除監視器畫面。

此外，德奧利維拉也被控向美國聯邦調查局（FBI）調查幹員說謊，謊稱「從未（在海湖莊園）看過」文件被搬移。德奧利維拉因此被控妨礙司法調查等罪名，31日須前往邁阿密出庭。

檢方同時對川普的助理諾塔（Walt Nauta）追加起訴罪名，諾塔此前已被列為被告。起訴書指，在美國司法部發出傳票後，諾塔和德奧利維拉一起將64箱文件搬至川普住處，而川普代表律師事後僅歸還了30箱。

此次追加指控一出，川普的競選團隊便發表聲明，批評「拜登的犯罪家族和他們的司法部，為了騷擾川普總統及他身邊的人，又一次迫切採取行動，而這必將失敗」。

川普面臨哪些指控？

此前，現年76歲的川普面臨37項指控，包括違反《間諜法》、共謀妨礙司法和向調查人員提供虛假陳述等，若成罪最高監禁刑期可達百年成為美國史上首位被聯邦政府起訴的前總統

6月13日聽證會的法庭素描，顯示美國前總統川普的出庭神情。

6月13日聽證會的法庭素描，顯示美國前總統川普的出庭神情。

根據起訴書，川普涉嫌在2021年1月卸任後，將來自中央情報局、美國國家安全局，以及有關美國核武、美國遭受襲擊時弱點環節的機密文件藏匿於私人住所。此外，他還被指控明知手中有應交回的文件，卻拒絕交付，並對調查人員撒謊、鼓勵律師誤導調查單位。

「這是一個掩蓋罪行比實際犯得罪更嚴重的情況。」布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）國安法專家戈伊特恩（Elizabeth Goitein）告訴路透社，「如果他只是玩忽職守，可能根本不會會遭到起訴。」

接受調查期間，川普的律師曾告訴聯邦調查局他們已上交所有機密文件，事後遭戳破為謊言。戈伊特恩補充，這種妨礙司法的行為最高可處20年監禁。

不認罪後，接下來會發生什麼？

6月13日聽證會結束之後，此案將進入審前的法律程序。路透社分析，川普團隊可能透過不同手段拖延時間，因此此案很可能至少一年後才會正式開庭，亦即可能拖到2024年總統大選之後，而且美國法律並未限制遭起訴或遭定罪的被告不得參選，因此川普仍有極大機率照常帶案參選。

川普在離開法庭後前往邁阿密著名的古巴餐廳「凡爾賽」（Versailles）用餐，現場有川粉前來為他慶生。

川普在離開法庭後前往邁阿密著名的古巴餐廳「凡爾賽」（Versailles）用餐，現場有川粉前來為他慶生。

根據路透社本月稍早的民調，川普在共和黨內擁有高達47%的支持率，該黨內支持率第二的佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）僅有19%。路透社與益普索（Ipsos）6月公佈的民調也顯示，81%的共和黨選民認為這些指控是出於政治動機。

川普的個人助理諾塔也因協助川普非法保留機密文件而被捕。兩人在庭後皆被無條件獲釋。法官不認為2名被告有潛逃風險，並未對他們祭出任何出境限制，也未要求保釋金，僅不准被告與本案證人接洽。

即將迎來77歲生日的川普，6月13日離開法庭後前往邁阿密著名的古巴餐廳「凡爾賽」（Versailles）用餐，現場有支持者前來為他慶生。川普對自己遭起訴感到不滿，期間大罵美國現任總統拜登（Joe Biden）：「我們的政府失控了。」

若川普勝選？

路透社分析，如果川普贏得2024年總統選舉，法律戰可能很難再推進。由於美國司法部屬於行政部門，總統則是全國最高的聯邦執法官員，而聯邦檢察官通常由總統任命自家人馬。

此外，美國司法部有一項歷時幾十年的政策，即不起訴現任總統，除非在「特殊情況」下，經美國總檢察長（即司法部長）批准。

儘管拜登政府的現任司法部長加蘭（Merrick Garland）可能無視該政策並繼續推進機密文件案，但若川普再度獲選總統，亦可能解僱加蘭，另擇代理人。不過任命永久繼任者仍須經美國參議院同意。

特朗普遭到起诉意味着什么？

（路透社、CNN）

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