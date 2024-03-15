川普曾授權反中認知作戰？專家：恐適得其反

（德國之聲中文網）路透社週五（3月15日）引述的匿名知情人士說法，美國前總統川普2019年曾授權中央情報局（CIA）在中國的社交媒體上展開秘密行動，目標是促使中國的輿論風向轉為反對中國政府。

知情的前美國官員稱，CIA當時創立了一個特工小組，用假身分在網路上散播不利於中國政府的言論，並向海外新聞媒體洩露貶損中國的情資。該小組不只在中國網路上活動，更以東南亞、非洲、南太平洋各國的輿論為目標；他們曾宣傳「中共黨員在海外藏匿不當取得的錢財」等指控，並抨擊中國「一帶一路」倡議腐敗浪費。

這些知情者稱，上述貶損中國的言論雖是由美國特工用假身分所釋出，但都有事實根據；此舉是為了在中國領導階層內部挑起懷疑，迫使中國政府耗費資源去「追逐幽靈」、尋找對其網路的入侵者。

中國外交部發言人表示，CIA這種行為顯示美國政府「把輿論空間和媒體平台當作武器，散播虛假訊息，操控國際輿論」。

拜登政府的CIA發言人羅賓森（Chelsea Robinson）和國安會發言人華特斯（Kate Waters），皆未證實此小組是否曾存在，以及後來是否繼續運作。川普過去的國安顧問博爾頓（John Bolton）、奧布萊恩（Robert O'Brien）等人拒絕評論。

美國反擊中國的「認知作戰」？

路透社指，2019年的CIA授權書由當時任職國安會的博明（Matthew Pottinger）起草，內容稱中國政府在發揮惡意影響力、竊取智慧財產權，且在軍事上持續擴張，而這些對美國構成國安威脅。博明拒絕證實此消息準確與否。

儘管中國外交部主張不干涉他國內政，但多年來，仍有許多美國情資和媒體報導稱，中國透過賄賂、威脅的方式，在地緣政治爭端之中獲取開發中國家支持，並在美國播下分裂的種子。

一名美國前國安官員形容：「當時的感覺是，中國用鋼鐵球棒攻擊我們，我們卻用木頭球棒反擊。」

海外的「親中認知作戰」有許多相關研究，其中之一是澳洲戰略政策研究所（ASPI）去年底發表的報告。報告稱，YouTube有一個由30幾個頻道組成的影響力攻勢網路，至少發布4500支親中、反美的影片，總計約有1.2億次觀看，意在改變英語世界觀眾對美中的態度。

美國社群媒體巨頭Meta去年亦多次針對Facebook、Instagram等平台上的「親中大外宣」發表報告，並大量刪除來自中國、散播分化政治言論的假帳號。

關於美國對中國的情報工作，現任CIA局長伯恩斯（William Burns）今年1月底曾在《外交事務》雜誌發表評論。他指出，美國現在「投注更多資源」在跟中國有關的情報收集分析，比過去2年來用於中國的總預算增加了1倍以上。

伯恩斯寫道：「我們一方面雇用、訓練更多說中文的人，一方面在全球各地加大與中國的競爭力度，包含在拉丁美洲、非洲和印太地區。」

對此，中國外交部發言人汪文斌當時回應：「感謝他的提醒，中方將一如既往做好防範工作，不會讓美國的非法行徑得逞。」他把伯恩斯稱為「全球最大間諜組織的負責人……告訴世人美國間諜無處不在」，並主張中國「堅持走和平發展道路」。

美國適得其反？

曾是CIA東亞資深分析師的專家希爾（Paul Heer）向路透社表示，若CIA針對北京秘密展開政治宣傳行動，可能會適得其反，因為中國可以利用相關證據來佐證其數十年來的主張、指控西方在「暗中顛覆」中國，讓本已對美國有疑慮的開發中國家「改宗」。

北京可能會向發展中國家傳達這樣的訊息：「看看美國在干涉他國內政、拒絕和平共處的原則。」希爾說，有些國家的人民會對這類言論產生共鳴。

希爾還表示，美國對中國的秘密行動可能升高美中緊張，因為中國的經濟力量大，且有能力透過貿易手段反擊。以澳洲為例，2020年澳洲曾呼籲在中國展開新冠溯源調查，隨後北京便對其產品徵收懲罰性的關稅，衝擊澳洲農業。

約翰霍普金斯大學政治學家理德（Thomas Rid）則指出，美國的影響力攻勢也可能危及中國的異議人士、反對團體和獨立記者，讓他們被抹黑、貼上「替CIA工作」的標籤。

（綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。