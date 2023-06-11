 川普「文件門」首出庭 喊冤不認罪之後呢？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.06.2023

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川普「文件門」首出庭 喊冤不認罪之後呢？

美國前總統川普因機密文件案遭起訴，13日出席在邁阿密法院舉行的聽證會。他的律師對全數指控表示不認罪。此案牽動美國選情，接下來可能如何發展？

13日聽證會的法庭素描，顯示美國前總統川普的出庭神情。

13日聽證會的法庭素描，顯示美國前總統川普的出庭神情。

（德國之聲中文網）美國前總統川普（Donald Trump）因機密文件案遭起訴，於美東時間週二（6月13日）下午在邁阿密出庭，對37項聯邦刑事指控概不認罪，並在無條件及無旅行限制、無須現金擔保的情況下離開法庭。

川普面臨哪些指控？

現年76歲的川普面臨共37項指控，包括違反《間諜法》、共謀妨礙司法和向調查人員提供虛假陳述等，若成罪最高監禁刑期可達百年成為美國史上首位被聯邦政府起訴的前總統

根據起訴書，川普涉嫌在2021年1月卸任後，將來自中央情報局、美國國家安全局，以及有關美國核武、美國遭受襲擊時弱點環節的機密文件藏匿於私人住所。此外，他還被指控明知手中有應交回的文件，卻拒絕交付，並對調查人員撒謊、鼓勵律師誤導調查單位。

「這是一個掩蓋罪行比實際犯得罪更嚴重的情況。」布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）國安法專家戈伊特恩（Elizabeth Goitein）告訴路透社，「如果他只是玩忽職守，可能根本不會會遭到起訴。」

接受調查期間，川普的律師曾告訴聯邦調查局他們已上交所有機密文件，事後遭戳破為謊言。戈伊特恩補充，這種妨礙司法的行為最高可處20年監禁。

川普在離開法庭後前往邁阿密著名的古巴餐廳「凡爾賽」（Versailles）用餐，現場有川粉前來為他慶生。

川普在離開法庭後前往邁阿密著名的古巴餐廳「凡爾賽」（Versailles）用餐，現場有川粉前來為他慶生。

不認罪後，接下來會發生什麼？

13日聽證會結束之後，此案將進入審前的法律程序。路透社分析，川普團隊可能透過不同手段拖延時間，因此此案很可能至少一年後才會正式開庭，亦即可能拖到2024年總統大選之後，而且美國法律並未限制遭起訴或遭定罪的被告不得參選，因此川普仍有極大機率照常帶案參選。

根據路透社與益普索（Ipsos）公佈的最新民調，川普在2024年總統大選的共和黨提名中，仍遙遙領先競爭對手；81%的共和黨選民認為這些指控是出於政治動機。

川普的個人助理兼共同被告諾塔（Walt Nauta）也因協助川普非法保留機密文件而被捕。兩人在庭後皆被無條件獲釋。法官不認為2名被告有潛逃風險，並未對他們祭出任何出境限制，也未要求保釋金，僅不准被告與本案證人接洽。

即將迎來77歲生日的川普，在離開法庭後前往邁阿密著名的古巴餐廳「凡爾賽」（Versailles）用餐，現場有支持者前來為他慶生。川普對自己遭起訴感到不滿，期間大罵美國現任總統拜登（Joe Biden）：「我們的政府失控了。」

若川普勝選？

路透社分析，如果川普贏得2024年總統選舉，法律戰可能很難再推進。由於美國司法部屬於行政部門，總統則是全國最高的聯邦執法官員，而聯邦檢察官通常由總統任命自家人馬。

此外，美國司法部有一項歷時幾十年的政策，即不起訴現任總統，除非在「特殊情況」下，經美國總檢察長（即司法部長）批准。

儘管拜登政府的現任司法部長加蘭（Merrick Garland）可能無視該政策並繼續推進機密文件案，但若川普再度獲選總統，亦可能解僱加蘭，另擇代理人。不過任命永久繼任者仍須經美國參議院同意。

特朗普遭到起诉意味着什么？

（路透社、CNN）

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