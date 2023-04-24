川普性侵作家案：法院判賠500萬美元

（德國之聲中文網）美國前總統川普（Donald Trump）遭雜誌作家卡羅爾（E. Jean Carroll）指控對她性侵、誹謗，紐約陪審團週二（5月9日）判定川普「負有責任」，須支付500萬美元的補償和懲罰性賠償金，但陪審團駁回了卡羅爾的「強暴」指控。

卡羅爾提出的民事索賠訴訟中，涵蓋了「強行觸摸」、「性虐待」（sexual abuse）及「強暴」（rape）等三點。陪審團認為，卡羅爾可以證明川普對前2點指控負有責任，但川普的行為並未構成「強暴」。根據紐約州法律，「強暴」一詞有其專門定義，嚴重程度高於性虐待或強行觸摸。

現年79歲的卡羅爾指控，1990年代，曾任時尚雜誌編輯的她在波道夫・古德曼百貨（Bergdorf Goodman）遇見川普，同意幫他挑選送給其他女性的禮物。川普隨後哄她進入更衣室內施以強暴。2019年卡羅爾選擇公開此事，並於2022年就此事正式提告。

「今天，世界終於知道了真相。」卡羅爾在一份聲明中表示，「這場勝利不僅屬於我，也屬於每一個因不被信任而受苦的女性。」她稱，性侵受害者經常需要面對一道「懷疑與恐嚇之牆」，而該判決正是拆除這道高牆重要的一步。

裁定出爐後，川普的律師塔科皮納（Joseph Tacopina）在曼哈頓聯邦法院外告訴記者，他將提出上訴。只要案件仍在上訴中，川普就不需支付賠償金。

這場審判自4月25日展開以來，川普全程缺席。判決出爐後，他更在自營的社群平台「Truth Social」上批評，判決結果是一場「恥辱」，並自稱「完全不知道這個女人是誰」。

2022年10月，川普在他「Truth Social」上曾稱，卡羅爾的指控是「徹頭徹尾的詐騙」、「騙局」和「謊言」，甚至表示卡羅爾並非自己喜歡的類型。

卡羅爾稱，她曾因害怕被川普以其權勢、財富報復而保持沉默。後來她見數十名女性挺身指控好萊塢製片人韋恩斯坦（Harvey Weinstein）的強暴犯行，深受鼓舞，因而決定於2019年公開指控川普，並於2022年紐約法律暫時取消此類訴訟追訴期限制時，對其提告。她說，當時仍是美國總統的川普公開否認了此事，進而破壞她的職涯發展，他的支持者也不斷在網絡上騷擾她。

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川普選情受影響？

川普早前曾表態有意參選2024年美國總統大選，意圖重返白宮。

路透社報導，2017年至2021年擔任美國總統期間，川普在美國共和黨總統候選人提名的民調中，經常處於領先地位，面對可能使其他政客陷入困境的爭議時，也總能化險為夷。

報導分析，在美國兩極分化的政治氣候下，這場民事判決不太可能動搖川普的核心支持者。這些支持者認為他之所以官司纏身，是遭到政敵攻擊。

美國賓州的共和黨策士格羅（Charlie Gerow）稱，此事能造成的負面影響很小，而且僅限於郊區婦女和較溫和的共和黨人：「反川普的人會繼續反對下去，支持川普的核心選民也不會改變，我認為那些在中間搖擺不定的人，不會為這類事情所動。」

早前，川普曾在競選籌款的電子郵件中舉此案為例，宣稱卡羅爾是位註冊在案的民主黨人，指控這場訴訟不僅是民主黨的陰謀，更是她編造以炒高其2019年回憶錄銷量的手段。

此外，川普4月曾因「封口費案」調查衍生的34項偽造商業紀錄重罪而出庭，他的民意調查當時不降反升。該案中，川普涉嫌於2016年總統大選前，違法支付封口費給2名情色女星，以免妨礙選戰。川普對此概不認罪，並表示這些指控是政治抹黑。

民主黨策士史密斯（Lis Smith）則認為，現仍難以預估卡羅爾案判決的影響，此事會否讓川普固有基礎外的共和黨選民「難以接受」、進而促使他們倒向該黨內的另一名候選人，仍有待觀察。

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（路透社、彭博社、《紐約時報》）

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