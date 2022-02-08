 川普将白宫马桶当碎纸机？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.02.2022

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新闻广角

川普将白宫马桶当碎纸机？

有关美国前总统特朗普如何对待白宫文件的报道听起来越来越离奇。《纽约时报》的一名记者最近透露，特朗普曾将文件扔进白宫的厕所里冲掉。

Washington | Weißes Haus Oval Office | Triump

（德国之声中文网）《纽约时报》记者哈伯曼（Maggie Haberman）在接受CNN采访时说，白宫居住区的一个厕所曾经常堵塞。白宫的工作人员在厕所下水道发现了被团成团的纸球，这些纸上印有字样。哈伯曼说，她只能推测这些被冲进马桶的纸张是什么类型的文件。

哈伯曼多年来一直在报道特朗普。她撰写的有关特朗普和他在任期间的新书将于10月出版。哈伯曼被看作是最为了解朗普及其周围人士的专家之一。

很多人都知道特朗普有一个喜欢撕毁官方文件的习惯，被他撕毁的文件原本都应该被妥善保存起来。白宫工作人员不得不一次次地把那些被撕毁的文件重新拼粘起来。负责保管美国历任总统文件档案的美国国家档案馆上周表示，2021年1月特朗普搬离白宫之后，该档案馆收到被撕毁后已经过修复以及尚未修复的文件。

本周有消息报道称，任期结束时，特朗普违反规定，将大量文件从白宫转移至他的豪华海湖庄园，文件中包括他所称的朝鲜领导人金正恩给他的“情书”。

美国国家档案馆的工作人员从海湖庄园搬走了15箱文件并请求美国司法部对此展开调查。特朗普在任期结束后没有将这些文件立即移交给国家档案馆，这违反了法律规定。在美国，总统的信件必须由国家档案馆保管。

事后特朗普在一份声明中表示，“说我把纸张和文件仍到白宫的厕所里冲走的报道绝对不是真的。”他表示，这是一个想给自己“内容都是捏造的新书”做广告的女记者编出来的消息。对于美国国家档案馆搬走的15箱文件，特朗普回应称，他曾被告知，没有义务交出这些材料。

观看视频 01:27

白宫上演搬家记 特习合照被带走

（德新社、路透社、法新社）

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