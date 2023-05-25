川普因機密文件案 成首位聯邦政府起訴的美國前總統

（德國之聲中文網）美國前總統川普週四（6月8日）自曝，他已因不當處理機密文件而被正式起訴。

川普在他創辦的社交媒體Truth Social上寫道：「腐敗的拜登政府通知了我的律師，我已被起訴，似乎是因為『箱子騙局』（Boxes Hoax）。」

川普寫道，他已被傳喚於下週二（13日）下午3點到邁阿密的聯邦法院出庭。他隨後也在社交媒體上發布了一段影片，自陳清白。

美國司法部並未立即發表評論或證實此事，但根據《紐約時報》，此事若屬實，將使川普成為首位被聯邦政府起訴的美國總統；此前，他另有一封口費案，則是遭紐約地方檢察官起訴。

美國司法部一直在調查川普2021年離開白宮後，是否對他持有的文件進行不當處理。去年，檢方在他位於佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園查獲了約1萬3千份文件，其中約100份是機密檔案。

早前，川普的律師曾宣稱已將所有機密記錄歸還政府。川普隨後辯稱，他還在任期間，便已將這些文件解密，但他從未提供相關證據。

目前美國司法部尚未公布起訴書。綜合多間媒體報導，這位美國前總統已被指控7項罪名，涉及他不當處理機密文件、妨礙司法公正等，而這僅是這位美國前總統正在接受的幾項調查之一。他的封口費案雖已在紐約被起訴，但仍面臨華盛頓和亞特蘭大的調查，他也可能面臨刑事指控。

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（綜合報導）

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